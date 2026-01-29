Madrid consolida su liderazgo como plató de cine con el rodaje de 71 películas en 2025

Madrid mantiene su estatus como centro destacado de producción audiovisual en 2025, según Madrid Film Office, la oficina del audiovisual del Ayuntamiento adscrita al Área Delegada de Turismo. El año pasado la ciudad fue escenario de al menos 71 películas, 52 series (50 de ficción y dos docuseries) y más de 410 anuncios. Destaca especialmente la cifra de largometrajes de ficción, que supera las 47 películas rodadas en 2022, el mejor dato registrado desde la creación de la oficina.

La concejala delegada de Turismo, Almudena Maíllo, subraya la importancia de la industria cultural audiovisual para la ciudad, por su impacto económico y su capacidad de empleo. “Cada rodaje refuerza la imagen de Madrid como una ciudad atractiva y con un enorme talento profesional y creativo”, afirma Maíllo.

Entre los títulos rodados destacan la estadounidense Day Drinker, de Marc Webb, con Penélope Cruz y Johnny Depp; la secuela del thriller The Postcard Killer, de Renny Harlin; y Viaje hacia ti, de Terry Ingram. También destacan los proyectos de Pedro Almodóvar, que vuelve a Madrid con Amarga Navidad, y Los Javis, que adaptan una obra inacabada de Federico García Lorca en La bola negra. Al menos 11 películas fueron coproducciones internacionales, con colaboraciones habituales en Latinoamérica (Ceniza en la boca, con México; la secuela de La Navidad en sus manos, con México; Reversión, con República Dominicana; Un hombre en un puente, con Perú) y coproducciones europeas (Francia: El ser querido, La cena; Bélgica: Siempre es invierno, Yo no moriré de amor; Portugal: Pioneras, Una cabeza en la pared).

Entre otros títulos, figuran también 53 domingos; Aída y vuelta; Cruzados; Dos más dos; El candidato; Padre no hay más que uno 5; La cuidadora; El potro; hermanas; Hugo 24; Buscando a Miguel; Los relatos; Los secretos de la cortesana; Me ha robado el corazón; Mi querida señorita; Todos los colores, entre muchos otros.

Madrid continúa consolidándose como centro de producción de series de ficción, con presencia de proyectos internacionales que refuerzan el interés por la ciudad en distintos mercados. Entre ellos se encuentra una nueva temporada de la serie The Walking Dead: Daryl Dixon (AMC). En cuanto a series nacionales, destacan Anatomía de un instante (Movistar+), Reina roja, Loba negra y Rey Blanco (Prime Video); Berlín, Clanes, Machos Alfa y Muertos SL (Netflix); El inmortal, Marbella y Poquita Fe (Movistar Plus+); Los protegidos. Un nuevo poder y sueños de libertad (Atresmedia). Madrid ha sido escenario de nuevas series como Aquel y Salvador (Netflix), Yakarta, El centro, Por cien millones y Matar a un oso (Movistar Plus+), Barrio Esperanza y Sin gluten (RTVE), La agencia y Pura Sangre (Mediaset) y Nails (SkyShowtime), entre otras.

Madrid Film Office apoyó más de 4.100 asistencias a rodajes y gestión de 537 proyectos.

En 2025, el Ayuntamiento tramitó 11.001 solicitudes de rodaje en la vía pública a través del Negociado de Autorizaciones de Rodajes. En total, la ciudad acogió más de 1.025 proyectos con permisos de ocupación de vía pública, cifra similar a 2024. A ello se suman proyectos de menor envergadura que rodaron mediante permisos de acto comunicado, que no implican reserva y ocupación exclusiva, representando alrededor del 66% del total.

Madrid Film Office facilitó la búsqueda de localizaciones, orientación y gestión de permisos, y coordinó la mediación entre organismos y empresas públicas y privadas. En 2025 ofreció más de 4.115 asistencias específicas y apoyó a más de 537 proyectos de rodaje en Madrid, un incremento de casi el 7% respecto a 2024. De los proyectos apoyados, 53 fueron internacionales y 484 nacionales.

Impacto socioeconómico y promoción

La oficina ha trabajado junto a la Universidad Autónoma de Madrid en el proyecto Economía de la industria audiovisual: dimensión e impacto de los rodajes en Madrid (2021–2024) para modelar el impacto socioeconómico de largometrajes y series rodados en el municipio. También se ha impulsado turismo de pantalla mediante publicaciones y programas como Imágenes sonoras de Madrid y Madrid desde la pantalla, y se firmó un acuerdo de coproducción con FlixOlé y Aduna para un documental basado en imágenes de películas rodadas en la ciudad, que verá la luz en 2026. Además, 13 largometrajes de ficción rodados en la ciudad se beneficiaron de las Ayudas al audiovisual impulsadas por la Coordinación de Alcaldía.

Participación y eventos

Durante 2025, Madrid Film Office participó en 16 festivales, mercados y foros para promover Madrid como escenario de rodajes, destacando Berlinale European Film Market, Cannes Market y Focus en Londres, así como eventos nacionales como Festival de Málaga, Shooting Locations Marketplace de Valladolid y San Sebastián, con el evento Algo se cuece en Madrid. También apoyó y coorganizó 15 encuentros y espacios de encuentro en Madrid, entre ellos los Premios Platino y el foro Iberseries & Platino Industria, y colaboró ​​en ECAM FORUM y otros foros de coproducción y formación.

Promoción y convivencia

Culmina con la presentación de la Guía de buenas prácticas en los rodajes, y la organización de foros y colaboraciones con Cineteca Matadero, Instituto Italiano de Cultura y otras entidades. Madrid IberLAB e iniciativas como Next Lab Generation y Conecta DIGITAL evidencian la apuesta por la innovación tecnológica en el sector.

La actividad de Madrid Film Office en 2025 evidencia un crecimiento sostenido, una mezcla de coproducciones internacionales y proyectos nacionales, y un impulso decisivo para la economía y el empleo en la ciudad, fianzando a Madrid como referente europeo del audiovisual.