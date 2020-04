Jaime González humilla a Monedero en una batalla campal por la mordaza socialcomunista: «Me das lástima»

El escándalo por la mordaza que intenta imponer el Gobierno de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias dejó un enfrentamiento colosal en el programa ‘Cuatro al día’ de este 21 de abril de 2020 presentado por Joaquín Prat.

Entre los tertulianos estaban Ana Terradillos (Cadena SER), Jaime González (Ok Diario) y Juan Carlos Monedero (Podemos). Estos dos últimos se enfrentaron por la directriz de la Guardia Civil que pide vigilar los bulos que puedan generar «desafección a las instituciones del Gobierno».

El enfrentamiento lo comenzó Monedero, atacando a OK Diario y a Jaime González por «cargarse la tranquilidad y la moral de Pablo Iglesias» con supuestos bulos, pero lo terminó Jaime González citando un ejemplo concreto para mostrar a Monedero las consecuencias de esas restricciones a la libertad que tanto le gusta a la extrema izquierda: Venezuela.

Jaime González: Los jueces, por tanto, los jueces ya están, entonces no hay que tocar nada.

Monedero: Los jueces Jaime González, director de Opinión OK Diario, los jueces

Jaime González: A ver si te metes en la cabeza, que te cuesta entenderlo, que esto no va de izquierdas ni de derechas, que esto va de libertad , a ver si se te mete en la cabeza. Cuando tu estás preconizando el cierre o la censura de aquellos medios que, según tú, falsean la libertad , yo te pregunto: ¿quién es el arbitro, quién es el que va a verificar si es verdad o mentira, vas a ser tú Juan Carlos Monedero? porque si eres tu yo tengo todo el derecho a recelar de ti.

Monedero: Aquí están utilizando tuits de manera organizada, son empresas y de repente hay un mismo tuit retuiteado dos mil, cuatro mil, cien mil veces, porque son empresas vinculados al medio, por ejemplo de este señor, que se encargan de pagar dinero y estamos recibiendo el mismo tuit.

Jaime González: Yo creo que aquí el compañero de mesa ha hecho unas acusaciones gravísimas a un medio de comunicación, en este caso a Ok Diario, al que se le ha acusado clarisimamente de estar cometiendo un delito, yo te digo una cosa tu vives por fortuna en una democracia y si tienes pruebas de lo que estás diciendo es verdad te vas a un juez, pero yo no necesito censuras previas ni notas emitidas por la jefatura de la Guardia Civil en el sentido de coartar o violentar la libertad de información y de expresión de los ciudadanos.

Monedero: Creo que hay que aclarar qué ha querido decir, porque creo que ha dicho no el Gobierno sino el Estado, y me parece mal, me parece mal, pero seamos honestos, vosotros atacáis esto porque debilita al Gobierno y para que Vox, a los cuales vosotros defendéis permanentemente, puedan hablar de golpe de Estado.