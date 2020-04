Un psiquiatra forense ‘explota’ contra el Gobierno por impedir las autopsias clínicas: ¡No sabemos de qué estamos muriendo!

Qué está aportando España a la ciencia ante el COVID-19: «Nada».

Así de contundente se mostró ante las preguntas de la presentadora de ‘Ya es mediodía’, Sonsoles Ónega, el psiquiatra forense José Cabrera, quien expuso su indignación este martes 21 de febrero de 2020 por el hecho de que esta España, gestionada por el gobierno socialcomunista de Pedro Sánchez, «no haga una sola autopsia clínica para determinar los mecanismos últimos de las personas» que mueren por el coronavirus.

«No es de recibo que España no haga una sola autopsia clínica para determinar los mecanismos últimos de la muerte de la persona, esto se está haciendo en Estados Unidos, en China, en Italia, en España ni una y esto no es de recibo porque no vamos a saber nunca la causa de la muerte, no todo el mundo muere por neumonía, eso es falso», expresó el médico forense con un tono de enfado.

El mediático psiquiatra forense se refiere a la orden de Sanidad que, decidió que «la intervención judicial del Médico Forense se limitará a los casos de muerte violenta o en los que exista clara sospecha de criminalidad». El documento indica que, en el resto de los casos, «la certificación de la muerte corresponde a los médicos asistenciales de los Servicios Públicos o Privados de Salud».

Por esto Cabrera distinguía que no es lo mismo una autopsia forense que una autopsia clínica, las primeras son las que se realizan por orden de un juez ante casos de criminalidad, mientras que las clínicas son las que hacen los servicios de patología de los hospitales generales por indicación médica, y ha aclarado que estas últimas son las que impide el Gobierno.

A la vista de este experto, es todo un despropósito. Por ello, zarandeó nuevamente al Ejecutivo a pesar de los intentos de Sonsoles Ónega de decir que España «esta participando en muchos ensayos clínicos». Y es que, según lo explicado su invitado no se está aportando nada en «conocer de qué están muriendo las personas».

«Ya nos está permitiendo saber más de la enfermedad las autopsias que hacen los americanos y los italianos, pero nosotros no, España no está aportando nada, si no hay autopsias clínicas con las que estudiemos la causa de la muerte de las personas que mueren, no por neumonía, sino por otra razones, infarto de miocardio, paradas cardíacas neurológicas y otras afecciones, gente muy joven que está muriendo, que no muere por neumonía, entonces si no hacemos autopsias clínicas usted comprenderá que nunca sabremos aquí de qué están muriendo las personas«.