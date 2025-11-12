Andy revela en El Hormiguero el episodio más brutal con Lucas: objetos voladores, bronca y ruptura en directo

La noche prometía ser intensa en El Hormiguero y cumplió con las expectativas.

Andy Morales, exintegrante del famoso dúo Andy y Lucas, se presentó en el plató de Pablo Motos para hablar sobre Marioneta, su primer sencillo como solista.

Sin embargo, lo que acaparó la atención fue su confesión sincera sobre la pelea que destruyó su relación con Lucas González, después de más de veinte años compartiendo éxitos.

Durante la conversación, Andy no esquivó ningún tema. Relató que la ruptura se concretó en mayo, tras un concierto en un pueblo de Mérida.

La tensión ya se hacía palpable antes de subir al escenario. Lucas, afectado por problemas de salud y una reciente operación nasal, estaba especialmente inquieto.

Andy intentó aliviar el ambiente bromeando con el público, pero lo que parecía un gesto inofensivo se convirtió en el desencadenante del conflicto: “Me dijo que me callara la boca, que teníamos que ser profesionales. Me soltó una bronca que parecía mi padre”, recordó Andy con un tono entre irónico y resignado.

La situación no mejoró tras el concierto. Al bajar del escenario, la discusión estalló con una intensidad desconocida hasta entonces. “Nos dijimos de todo, lo habitual en una pelea. Hubo objetos voladores no identificados. Dicen, supuestamente, que me lanzó una botella. Tuvimos que ser separados”, confesó Andy, dejando claro que aunque no llegaron a las manos, estuvieron muy cerca.

Hospital, dinero y el inicio del fin

El conflicto no concluyó en el camerino. Andy terminó en el hospital, aunque quiso aclarar que no fue a causa de la pelea, sino por una lesión previa sufrida jugando al fútbol que se agravó durante ese episodio. Desde aquel instante, la comunicación entre ambos ha desaparecido: “No he hablado con él desde mayo. Son otras personas las que me mantienen al tanto”, explicó, evidenciando así la distancia insalvable que se ha generado entre ellos.

La disputa no solo fue física y verbal. Andy también destapó los problemas económicos que durante años fueron minando su relación profesional. Reveló que tras dejar Sony, Lucas se encargaba de gestionar los ingresos a través de su propia empresa, mientras él debía confiar en su palabra. “Nunca he visto un euro por las reproducciones en YouTube ni Spotify. En nuestro último concierto recaudamos 250.000 euros y a mí no me llegaron ni 2.000”, lamentó Andy, añadiendo que el reparto desigual siempre fue motivo de discordia.

Curiosidades y datos sorprendentes sobre la pelea y el dúo

La pelea tuvo lugar en Mérida , pero Andy ha preferido no entrar en detalles sobre el municipio exacto.

En medio del altercado, según cuenta Andy, "volaron objetos". Aunque la historia sobre la botella ha alcanzado categoría de leyenda, él mismo lo narra con humor: "Dicen, presuntamente, que me lanzó una botella… sí hubo objetos voladores identificados (risas)".

La visita al hospital fue consecuencia de una rotura muscular en el aductor, agravada durante el enfrentamiento y no por la bronca misma.

El título del primer álbum como solista de Andy es Solo. Pablo Motos bromeó sugiriendo llamarlo Hasta luego Lucas, pero el artista decidió rechazar esa idea por respeto.

Durante la charla, Andy admitió sentirse liberado tras su último concierto conjunto al no tener a nadie corrigiéndole o diciéndole qué hacer mal.

Ranking de momentos tensos y frases memorables de la noche

“Nos dijimos de todo, lo normal en una bronca. Hubo objetos voladores no identificados”. “No nos tocamos físicamente, pero nos faltó poco”, refiriéndose al límite físico alcanzado durante la pelea. “Nunca he recibido un euro por las reproducciones en plataformas”, haciendo referencia a los problemas económicos y al reparto desigual. “Me pegó una bronca que parecía mi padre”, recordando aquel tenso momento sobre el escenario. “No hablo con él desde mayo. Son terceras personas las que me informan”, acerca del distanciamiento total entre ambos.

El futuro de Andy y los recuerdos de Andy y Lucas

Andy enfrenta esta nueva etapa como solista con una mezcla de alivio y nostalgia. Reconoce los buenos momentos compartidos pero también admite que la convivencia resultaba insostenible debido a sus diferencias personales y económicas: “Durante la pandemia y la crisis económica, Lucas me ayudó mucho; sin embargo, todo comenzó a deteriorarse”, afirmó dejando entrever que era cuestión de tiempo para que sucediera esta ruptura inevitable.

En las redes sociales, las declaraciones de Andy han provocado una avalancha de reacciones entre sus seguidores. Muchos lamentan el adiós a una pareja tan querida dentro del pop español; otros celebran finalmente conocer la verdad detrás de meses llenos de rumores e incertidumbres.

Como curiosidad final, durante la entrevista surgieron momentos surrealistas como cuando se especuló —entre bromas— sobre la operación nasal de Lucas: “No soy traumatólogo; tengo mis sospechas pero no puedo confirmarlas porque carezco de pruebas”, comentó Andy añadiendo un toque misterioso al culebrón.

Por ahora, lo cierto es que el dúo es parte del pasado y Andy se embarca en esta nueva aventura musical con la misma naturalidad con la cual reveló aquella bronca histórica que puso fin a toda una era. Pocos episodios han tenido tanto peso emocional y repercusión mediática en los últimos tiempos dentro del panorama musical español.