  • ESP
    España América
Periodismo

NUEVA SECCIÓN DIGITAL DE CONSULTAS

GRAN ESTRENO de Paco Porras en Periodista Digital con el consultorio ‘Mano de Santo’: ¡pregunte lo que quiera saber!

Un rincón donde los espectadores pueden plantear cualquier inquietud, combinando humor, videncia y consejos de toda índole

Archivado en: Curiosidades | Famosos | Humor | Magazine | Periodismo | Política | Salud | Televisión

Más información

Paco Porras y Alicia Bódalo contra el Gobierno Pedro Sánchez

Paco Porras y Alicia Bódalo contra el Gobierno Pedro Sánchez

Paco Porras vuelve a televisión con un pelo imposible y acusa a Javier Cárdenas de dejarle "paralítico"

Paco Porras vuelve a televisión con un pelo imposible y acusa a Javier Cárdenas de dejarle "paralítico"

El carismático personaje de la televisión, Paco Porras, presenta un nuevo consultorio en Periodista Digital que lleva por nombre Mano de Santo, consultorio digital. Este formato invita a los espectadores a hacer preguntas sin ningún tipo de filtros, recuperando ese espíritu irreverente y directo que siempre ha sido sello distintivo de Paco Porras.

El lanzamiento de Mano de Santo este 11 de noviembre de 2025 ha provocado gran expectación en redes sociales y foros especializados. Conocido por su particular mezcla de humor, videncia y espontaneidad, Porras ofrece en esta nueva sección respuestas a diversas cuestiones, desde inquietudes amorosas y laborales hasta dilemas existenciales, siempre aderezado con un toque friki y cercano.

Entre la videncia, el humor y la crítica social

Este consultorio se presenta como un espacio abierto y participativo, donde cualquier usuario puede enviar sus preguntas. La dinámica recuerda a los programas clásicos de radio y televisión, pero adaptada al lenguaje ágil y horizontal que caracteriza a los medios digitales actuales. En el primer episodio, en directo desde las 18.30 de este martes 11 de noviembre en el canal de Youtube de Periodista Digital, Paco Porras escucha relatos personales y responde con esa mezcla de ironía y sinceridad que lo ha convertido en un referente para muchos.

El mejor programa posible de la mano del protagonista y con la ayuda inestimable de Josué Cárdenas y Carlos Pecker en producción y realización respectivamente.

GRAN SELECCIÓN DE OFERTAS MULTI-TIENDA

CUIDADO DE LA CARA

ACTUALIZACIÓN CONTINUA

Cuidado de la cara Maquillaje Peluquería Perfumes Protección solar
SuperChollos Ofertas Oro Ofertas Plata Ofertas Bronce

CONTRIBUYE CON PERIODISTA DIGITAL

QUEREMOS SEGUIR SIENDO UN MEDIO DE COMUNICACIÓN LIBRE

Buscamos personas comprometidas que nos apoyen

COLABORA

Los vídeos más vistos

Lo más leído

PERIODISTA DIGITAL, SL CIF B82785809
Avenida de Asturias, 49, bajo
28029 Madrid (España)
Tlf. (+34) ‎91 173 11 26
[email protected]