GRAN ESTRENO de Paco Porras en Periodista Digital con el consultorio ‘Mano de Santo’: ¡pregunte lo que quiera saber!

El carismático personaje de la televisión, Paco Porras, presenta un nuevo consultorio en Periodista Digital que lleva por nombre Mano de Santo, consultorio digital. Este formato invita a los espectadores a hacer preguntas sin ningún tipo de filtros, recuperando ese espíritu irreverente y directo que siempre ha sido sello distintivo de Paco Porras.

El lanzamiento de Mano de Santo este 11 de noviembre de 2025 ha provocado gran expectación en redes sociales y foros especializados. Conocido por su particular mezcla de humor, videncia y espontaneidad, Porras ofrece en esta nueva sección respuestas a diversas cuestiones, desde inquietudes amorosas y laborales hasta dilemas existenciales, siempre aderezado con un toque friki y cercano.

Entre la videncia, el humor y la crítica social

Este consultorio se presenta como un espacio abierto y participativo, donde cualquier usuario puede enviar sus preguntas. La dinámica recuerda a los programas clásicos de radio y televisión, pero adaptada al lenguaje ágil y horizontal que caracteriza a los medios digitales actuales. En el primer episodio, en directo desde las 18.30 de este martes 11 de noviembre en el canal de Youtube de Periodista Digital, Paco Porras escucha relatos personales y responde con esa mezcla de ironía y sinceridad que lo ha convertido en un referente para muchos.

El mejor programa posible de la mano del protagonista y con la ayuda inestimable de Josué Cárdenas y Carlos Pecker en producción y realización respectivamente.