¿Se puede ser más miserable? Pablo Iglesias justifica la salvaje paliza de los antifascistas a un periodista en la Universidad de Navarra

Increíble, pero cierto.

Pablo Iglesias supera su nivel de miseria humana dejando claro que ve con buenos ojos la salvaje paliza que le dieron hace unas fechas a José Ismael Martínez (‘El Español’) cuando iba a cubrir el acto, posteriormente suspendido, de Vito Quiles en la Universidad de Navarra.

El fundador de Podemos, en Canal Red, aplaudió el hecho de que los antifascistas hicieran el trabajo que la Policía, según su juicio, se negaba a hacer.

Algunos amigos que vienen del movimiento antifascista decía, es increíble lo que hiciste con lo de Navarra había sido prácticamente imposible encontrar a nadie en la televisión que dijera, no, mire usted está bien lo de los antifascistas y no me venga con rollos de contenedores incendiados, y si la policía no hace su trabajo, pues su trabajo lo tendrán que hacer los antifascistas.

Por supuesto, Pablo Iglesias defendió con uñas y dientes que se agrediese con total impunidad al periodista de ‘El Español’, al que llegó a acusar de ser un infiltrado de la Policía para tomar imágenes de todos los encapuchados que estaban concentrados en el campus para impedir, como así pasó, la celebración del acto de Quiles.

Y no me diga usted que esto es violencia, y me dice usted que me solidarice con un periodista de no sé qué, un tipo que se ha infiltrado en un curso nuestro ¿Ese tipo era un periodista o ese tipo estaba infiltrado en los grupos antifascistas?

Incluso afirmó que también se había infiltrado en un curso del propio político morado: