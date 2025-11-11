'LA RETAGUARDIA'

¡Sánchez consuma el golpe, «absuelve» al chivato García Ortiz y amenaza al Supremo!

¡Es lo que faltaba para el canto del duro!

Pedro Sánchez hace dejación de funciones como presidente para erigirse en juez del Tribunal Supremo y dictar sentencia absolutoria para el fiscal general del Estado.

Está claro que si por el inquilino de La Moncloa fuera, Álvaro García Ortiz ni tan siquiera habría tenido que comparecer en el Alto Tribunal.

Con guayabera por delante, el jefe del Ejecutivo no solo certifica, sin que haya terminado el juicio, la inocencia del máximo exponente de la Fiscalía General del Estado.

Da igual que haya un carro de evidencias, entre ellas que el propio fiscal eliminase su cuenta de correo y borrase información de su terminal móvil que, curiosamente, se correspondía con las fechas en las que se produjo el escándalo de la filtración del correo electrónico con los datos privados de la pareja de Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, Alberto González Amador.

Es que Pedro Sánchez, con esa prepotencia que le caracteriza, prácticamente le falta dictarle al escriba del Supremo en qué sentido tiene que ir el fallo y que el juez se arrodille por haber tenido la osadía de sentar en el banquillo a García Ortiz.

Sobre este y otros asuntos se debatirá largo y tendido en ‘La Retaguardia‘, el programa que en Periodista Digital dirige y presenta Eurico Campano y que este 11 de noviembre de 2025 contará con las intervenciones de Carlos García, vicesecretario general del Partido Popular en el País Vasco y John de Zulueta, presidente de honor del Círculo de Empresarios.

