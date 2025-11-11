Pensionista, pagas el doble de IRPF

En este vídeo analizamos los datos oficiales de la Agencia Tributaria sobre pensiones, IRPF y presión fiscal en España durante el primer semestre de 2018 a 2025.

Las cifras son contundentes: mientras las pensiones han aumentado un 47,6 %, el IRPF que pagan los pensionistas se ha disparado un 98,4 %. Dicho de otra forma, los jubilados están aportando más del doble en impuestos de lo que han ganado con las revalorizaciones de sus pensiones.

El esfuerzo fiscal sobre las pensiones ha pasado del 7,8 % al 10,4 %, lo que refleja cómo el Estado ha ido absorbiendo una parte importante de la actualización de las pensiones.

En este análisis repasamos los datos, explicamos qué implicaciones tienen para el poder adquisitivo de los pensionistas y para el equilibrio de las cuentas públicas.