‘Sálvame’: Gloria Camila segura no tener miedo a lo que revele la docuserie sobre Rocío Carrasco

Estando por medio las productoras de televisión, hay que temerse lo peor, pero nunca se sabe.

Después del puente de diciembre de 2021 conoceremos por fin la fecha exacta del estreno de la segunda parte de la docuserie de Rocío Carrasco, ‘En el nombre de Rocío’.

Así lo anunciaba en ‘Sálvame’ este jueves Carlota Corredera, advirtiendo a José Ortega Cano y a los Mohedano que les quedan pocos días para empezar a pasarlo mal y dejando entrever que deberían tener miedo por lo que la hija de Rocío Jurado va a desvelar sobre cómo era en realidad la relación entre la artista y su familia.

Un miedo que Gloria Camila, que se ha enterado por nosotros de que la serie documental de su hermana ya tiene fecha de estreno, niega. Muy interesada por conocer qué día en concreto podremos ver el primer capítulo de ‘En el nombre de Rocío’ – algo sobre lo que nos preguntó en repetidas ocasiones demostrando su olfato periodístico – la colaboradora televisiva ha preferido echar balones fuera sobre si tiene ganas de que se estrene por fin: «Tengo ganas de una chimenea, me estoy muriendo de frío».

Además, y respondiendo a Carlota Corredera, la hija de Ortega Cano ha negado que la familia esté tensa o nerviosa por lo que pueda contar Rocío en su docuserie: «Pero por qué os ha dado por decir lo del miedo, no lo entiendo». «Estoy súper tranquila, no me ves», ha asegurado, afirmando que su padre también está «muy bien» a pesar de lo que se ha dicho que la madre de Rocío Flores podría desvelar sobre su relación con la chipionera. ¡Dale al play y no te pierdas sus declaraciones!