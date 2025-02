Pronóstico del Tiempo: sol tímido y caprichos de lluvia este 3 de febrero de 2025

Hoy el cielo español juega al escondite. Madrid amanece con nubes que parecen algodones viejos, Barcelona regala claros entre brumas, y Galicia sigue siendo fiel a su marca registrada: chubascos persistentes.

Si tienes planes, mejor consulta esta guía express.

📍 Panorama general

🔥 A boar slipping smoothly into its burrow to escape a pack of wild dogs pic.twitter.com/mgFrsufGWl

— Nature Is Lit (@NatureIs_Lit) January 7, 2023