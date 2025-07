Garrett Gee, el influencer que arrojó a su hijo de 7 años por un acantilado para ‘enseñarle a enfrentar sus miedos’

Madre no hay más que una.

Lo de padre, viendo algunas cosas, habrá que sopesarlo.

La polémica estalló el pasado domingo 13 de julio de 2025 cuando Garrett Gee, conocido influencer y fundador de The Bucket List Family, compartió en Instagram un video donde aparece arrojando a su hijo de siete años, Calihan, desde un acantilado al agua del lago Powell, en la frontera entre Arizona y Utah.

El objetivo, según explicó el propio Gee, era “enseñarle a enfrentar sus miedos”, pero la reacción en redes sociales fue inmediata: millones de visualizaciones y una oleada de comentarios tanto críticos como defensores.

En las imágenes se observa cómo Calihan, visiblemente nervioso, duda antes de saltar al agua.

Tras varios segundos de charla motivacional, Garrett lo toma en brazos y lo lanza mientras el niño grita durante la caída. Pese a todo, el pequeño sale sonriente del agua y es recibido con aplausos por los presentes. Después del salto, padre e hijo repiten juntos la experiencia, consolidando el mensaje de superación personal que pretendía transmitir el influencer.

El video superó los 3,5 millones de visualizaciones en menos de 48 horas. La controversia se alimentó aún más cuando medios internacionales y seguidores del canal familiar debatieron si se trataba de una lección valiente o una irresponsabilidad que pudo poner en peligro al menor.

Facet zrzuca swojego syna z klifu, żeby "przełamał swój strach". Influencer Garrett Gee próbował przekonać 7-latka, że nie ma się czego bać, ale widząc opór, wziął sprawy w swoje ręce, a potem wrzucił filmik do sieci. Co myślicie? Zrobilibyście tak jak on? Strach został… pic.twitter.com/Vpwmu4rveF

— Ekonomat (@ekonomat_pl) July 17, 2025