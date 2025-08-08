Pronóstico del Tiempo: calor extremo y tormentas localizadas este viernes 8 de agosto de 2025

Agosto sigue sin perdonar en España y el tiempo hoy viernes 8 de agosto de 2025 lo deja claro: el verano está en plena forma y no tiene intención de darnos un respiro.

Desde primeras horas de la mañana, el ambiente ya se siente pesado, con esa sensación de bochorno que convierte cualquier sombra en un oasis. Y es que la palabra clave de hoy es, sin duda, ola de calor.

La previsión meteorológica para este viernes se resume en dos conceptos: calor sofocante y tormentas puntuales.

Si pensabas que agosto iba a aflojar, puedes ir buscando el ventilador y la botella de agua fría, porque los termómetros van a seguir subiendo por todo el país, especialmente en el interior peninsular y sur, donde el mercurio no baja de los 35 °C y en algunos puntos se acerca, o incluso supera, los 40 °C.

Temperaturas: ¿Dónde hará más calor?

El calor será el gran protagonista, pero, como en toda buena película española, siempre hay secundarios de lujo. Hoy, el termómetro en Madrid subirá hasta los 39 grados. En otras ciudades, la cosa no se queda atrás:

Sevilla y Córdoba : hasta 42 °C en los valles del Guadalquivir y Guadiana.

y : hasta 42 °C en los valles del Guadalquivir y Guadiana. Zaragoza , Badajoz y Toledo : máximas de 40 °C.

, y : máximas de 40 °C. Barcelona: un poco más “fresca”, con máximas de 30 °C y mínimas de 22 °C, pero con un índice ultravioleta de hasta 9, así que no olvides el protector solar.

Las mínimas tampoco ayudan a descansar: en buena parte del sur y del este peninsular, así como en el Mediterráneo, no bajarán de los 22-25 °C durante la noche. Es lo que se conoce como noches tropicales, esas que convierten el dormir en un deporte de riesgo.

Cielos despejados… salvo sorpresas vespertinas

El panorama es, en general, de cielos poco nubosos o despejados en casi todo el país. Eso sí, no podemos descartar la aparición de nubosidad de evolución por la tarde en zonas de montaña del interior, especialmente en la meseta Sur, el entorno del sistema Central y las sierras Béticas. Aquí es donde el verano español saca su lado más travieso: se esperan tormentas que, aunque serán localizadas, pueden ser intensas y venir acompañadas de chubascos e incluso granizo.

Mucho ojo en la Bética central y el sur del sistema Ibérico, donde las tormentas pueden ir acompañadas de rachas muy fuertes de viento, lo que puede sorprender a más de un despistado en la sobremesa. En el Pirineo y la meseta Norte también podría caer algún chaparrón puntual, pero serán menos frecuentes y más débiles.

Calima y brisas: los extras del día

No solo de calor y tormentas vive el meteorólogo. Hoy, una ligera calima (ese polvo en suspensión que nos llega desde África) avanzará desde Canarias hacia la Península, dejando el aire algo más turbio, sobre todo en el sur. Si notas el cielo un poco más “lechoso” de lo normal, ya sabes el motivo.

En cuanto al viento, los alisios soplarán con fuerza en Canarias, mientras que en la Península y Baleares predominarán brisas flojas a moderadas, con dirección variable según la zona.

Tabla de pronóstico para los próximos 4 días

Día Temperaturas máximas (ºC) Estado del cielo Riesgo de tormentas Otros fenómenos destacados Viernes 8 35-42 (Madrid: 39) Despejado, algo de calima Localizadas, intensas en el sur Alisios fuertes en Canarias Sábado 9 35-41 Despejado, algún intervalo nuboso Tormentas fuertes en Ibérica y Pirineos Calor extremo, descenso en Cantábrico Domingo 10 34-40 Mayormente despejado Tormentas residuales en montaña Ola de calor, posibles noches tropicales Lunes 11 33-38 Despejado, calima en Canarias Pocas tormentas, aisladas Ligero descenso en el norte

Fuente: AEMET, RTVE, Eltiempo.es, Infobae, AgroTécnica .

Consejos útiles para sobrevivir al calor

Evita salir a la calle en las horas centrales del día (14-18h).

Hidrátate bien, aunque no tengas sed.

Usa ropa ligera, de colores claros y protégete del sol.

Presta especial atención a niños, personas mayores y mascotas.

Si conduces, no dejes a nadie dentro del coche sin ventilación.

Resumen y tendencias

En definitiva, hoy España vive un nuevo episodio de ola de calor con temperaturas extremas, noches tropicales y tormentas aisladas, especialmente en zonas de montaña. El calor seguirá siendo noticia, al menos, hasta el domingo, con posible alivio parcial en el norte, pero sin cambios relevantes en el resto del país.

Si eres de los que busca excusas para no hacer ejercicio, hoy tienes la mejor: el calor es real y certificado por la ciencia meteorológica. Y recuerda, si miras el termómetro y te asustas, no eres el único: medio país está igual. ¡Ánimo y a por el verano!