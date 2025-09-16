  • ESP
EL TERMÓMETRO ALCANZARÁ HOY EN MADRID LOS 33 GRADOS

Pronóstico del Tiempo: calor persistente y estabilidad en toda España este martes 16 de septiembre de 2025

Jornada estable y cálida en la península con calor veraniego en el sur y pocas lluvias

Familia de gaviotas
Familia de gaviotas. PD
No, no te has equivocado de estación.

Si pensabas que la vuelta al cole vendría acompañada de chubascos y chaquetas, este martes 16 de septiembre parece dispuesto a llevarnos la contraria. El tiempo en España sigue anclado en el verano: cielos despejados en la mayor parte del país, temperaturas altas y apenas señales de lluvias salvo algún capricho puntual en el extremo norte.

Así lo confirman los principales modelos meteorológicos y organismos de referencia nacional como la AEMET y medios digitales especializados.

Los meteorólogos coinciden: la jornada estará marcada por la estabilidad atmosférica, temperaturas elevadas para estas fechas y una sensación térmica que invita a posponer el cambio de armario.

¿El culpable? Un anticiclón que se resiste a marcharse, manteniendo a raya las borrascas otoñales… al menos, de momento.

Madrid: calor sin sorpresas

En Madrid, el termómetro alcanzará hoy los 33 ºC, con un ambiente seco y apenas rastro de nubes. El viento soplará flojo, sin protagonismo, y la posibilidad de precipitaciones es prácticamente nula.

Resumen para Madrid:

  • Temperatura máxima: 33 ºC
  • Temperatura mínima: 18 ºC
  • Cielos despejados o poco nubosos
  • Viento flojo, dirección variable

Andalucía y sur peninsular: verano prolongado

El calor aprieta especialmente en el sur. En Sevilla, las máximas rozarán los 36 ºC durante la tarde, con mínimas nocturnas que apenas bajarán de los 22-23 ºC. El ambiente será seco, sin lluvias previstas. En Málaga, se espera una máxima de 27 ºC y una noche suave, ideal para pasear por la playa sin chaqueta.

Datos destacados Andalucía:

  • Sevilla: Máxima 36 ºC, mínima 23 ºC
  • Málaga: Máxima 27 ºC, mínima 22 ºC
  • Sin lluvias; viento moderado

Mediterráneo: sol garantizado

En el área mediterránea predominarán los cielos soleados. En Barcelona, los termómetros llegarán hasta los 26 ºC con mínimas suaves alrededor de 20 ºC. La probabilidad de lluvia es muy baja (menos del 5%), aunque sí habrá algo más de nubosidad por la tarde-noche.

Resumen para Barcelona:

  • Máxima: 26 ºC
  • Mínima: 20 ºC
  • Nubosidad variable
  • Ráfagas de viento moderadas

Norte peninsular: algún susto pasajero

En el norte (Galicia, Cantábrico), se mantiene cierta inestabilidad atmosférica con posibilidad de chubascos débiles o lloviznas dispersas, especialmente en zonas montañosas y durante las primeras horas del día. No obstante, no se esperan precipitaciones importantes ni cambios bruscos en las temperaturas.

Norte peninsular:

  • Temperaturas entre 22 y 26 ºC
  • Lluvias débiles puntuales en Galicia y Asturias
  • Nubosidad variable

Canarias y Baleares: tiempo tranquilo

Ambiente estable también en ambos archipiélagos, con temperaturas entre los 24 y 28 ºC y vientos suaves o moderados. Solo alguna nube decorativa romperá la monotonía azul del cielo isleño.

Tabla de pronóstico para los próximos 4 días en principales ciudades

CiudadMiércoles (17)Jueves (18)Viernes (19)Sábado (20)
MadridMáx 34º / Min 19º
Despejado		Máx 33º / Min 18º
Poco nuboso		Máx 32º / Min 17º
Despejado		Máx 31º / Min 16º
Sol
BarcelonaMáx 27º / Min 21º
Nubes dispersas		Máx 27º / Min 20º
Sol		Máx 26º / Min 19º
Sol		Máx 26º / Min 19º
Nubes
SevillaMáx 37º / Min 23º
Sol		Máx 37º / Min 22º
Despejado		Máx 36º / Min 21º
Sol		Máx 35º / Min 20º
Poco nuboso
ValenciaMáx 29º / Min 21º
Poco nuboso		Máx 29º / Min 20º
Sol		Máx 28º / Min 19º
Nubes altas		Máx 28º / Min 19º
Sol
BilbaoMáx 25º / Min 17º
Nuboso		Máx 24º / Min 16º
Chubascos débiles		Máx 24º / Min 15º
Nuboso		Máx 23º / Min 15º
Lluvias débiles

Datos aproximados según consenso entre AEMET, Meteosat y modelos ECMWF/GFS actualizados a primeras horas del martes.

¿Qué esperar para el resto de la semana?

Las previsiones apuntan a un mantenimiento del calor veraniego al menos hasta el fin de semana, especialmente en el centro-sur peninsular donde las máximas seguirán por encima de lo habitual para estas fechas. El norte podría ver algún descenso térmico puntual acompañado de lluvias débiles, pero nada que haga pensar en un cambio radical del tiempo.

No hay avisos relevantes por fenómenos adversos salvo precaución habitual ante los picos elevados de radiación UV —no olvides la crema solar si sales a disfrutar del solazo tardío—.

Claves del día

  • Calor intenso para mediados de septiembre.
  • Estabilidad generalizada salvo alguna excepción en el norte.
  • Escasa probabilidad de lluvias.
  • Precaución por radiación UV elevada en horas centrales.

¿Cambio radical a la vista? De momento, toca seguir guardando paraguas… ¡y sacar gafas de sol! El tiempo acompaña para planes al aire libre, pero no te confíes demasiado: septiembre siempre guarda algún as bajo la manga meteorológico.

