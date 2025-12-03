Pronóstico del Tiempo: España se enfrenta a un miércoles 3 de diciembre de 2025 invernal con nieve en las montañas y vientos intensos

Este miércoles 3 de diciembre de 2025, España se prepara para un día cargado de condiciones invernales.

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha anunciado que el país experimentará precipitaciones generalizadas, nevadas significativas en áreas montañosas y vientos muy fuertes que afectarán a distintos puntos del territorio. No será un día para quedarse encerrado sin mirar por la ventana, créeme.

La situación meteorológica está dominada por una poderosa corriente en chorro atlántica que desplaza intensas borrascas de oeste a este.

Esto implica que los frentes fríos continuarán llegando a España con frecuencia durante estos primeros días de diciembre.

El ambiente típicamente invernal ya ha hecho su aparición en la Península e islas, y aunque pueda parecer que estamos en plena ola de frío, realmente estamos ante una situación habitual para esta época del año. Castilla y León y Madrid han mantenido avisos activos durante esta madrugada, así que la cosa va en serio.

Precipitaciones, nieve y el gran protagonista: el viento

Las lluvias serán el eje central del día en amplias áreas de España. Los cielos permanecerán nubosos o cubiertos en la Península y Baleares, sobre todo en el centro y sur. Se esperan precipitaciones en Galicia, la costa cantábrica, el Pirineo occidental, Melilla y la parte oriental de Baleares, donde podrían ser localmente fuertes. En el este de Baleares, las lluvias serán persistentes, así que los baleares tendrán que sacar el paraguas sin dudarlo.

Pero eso no es todo. La nieve hará su entrada triunfal en el Sistema Central con acumulaciones significativas. La cota de nieve se situará entre los 1.000 y 1.200 metros, descendiendo durante el día hasta los 800-1.100 metros en toda España. Esto significa que cualquiera que se acerque a las montañas del norte por encima de estas cotas verá caer nieve. En las sierras del sureste, la nieve aparecerá a partir de los 1.500-1.700 metros. Si planeas un viaje a zonas montañosas, conviene revisar las condiciones de las carreteras.

Los vientos muy fuertes completarán este panorama meteorológico. Se prevén rachas intensas en áreas de Alborán, bajo Ebro, Ampurdán y los litorales del Cantábrico y Galicia. En Melilla y el norte de Baleares, también habrá tramontana fuerte, con intervalos aún más intensos posibles. Es momento de asegurar bien lo que tengas fuera.

Temperaturas en descenso generalizado

Las temperaturas máximas experimentarán un descenso notable en la costa mediterránea, el interior del este peninsular y los Pirineos. En Madrid, como hemos señalado anteriormente, se alcanzarán máximas alrededor de los 10 grados. Las mínimas también descenderán considerablemente en gran parte del país. Se anticipan heladas débiles en muchas áreas del interior norte y sierras del sureste, mientras que en montañas del norte habrá heladas moderadas.

Nieblas matinales y otros detalles

Antes del amanecer, se formarán nieblas matinales en la meseta Norte y en zonas deprimidas del nordeste. Asimismo, se esperan bancos de niebla en áreas montañosas. Esto significa que si sales temprano, especialmente hacia zonas elevadas, la visibilidad será reducida. A medida que avance el día, las nieblas irán disipándose.

En Canarias, la situación será distinta. Las islas estarán nubladas, con lluvias principalmente en el norte de las islas montañosas. El resto del archipiélago disfrutará de condiciones más estables.

Perspectiva para los próximos días

La situación no mostrará grandes cambios en los próximos días. Las temperaturas podrán subir ligeramente hacia finales de semana; sin embargo, los frentes atlánticos seguirán llegando regularmente. El jueves será otro día lluvioso, sobre todo en el noroeste, mientras que el fin de semana también traerá precipitaciones continuas, especialmente el sábado. Aunque no se prevén lluvias torrenciales, sí habrá precipitaciones persistentes que son necesarias para recargar acuíferos y embalses; desde esta perspectiva, es algo positivo para España.

No se anticipan entradas extremas ni frías ni cálidas próximamente. Simplemente diciembre está comportándose como debe: frío, húmedo y algo incómodo si no tienes lo necesario para afrontarlo.

Tabla de pronóstico: Los próximos 4 días en España

Día Condiciones generales Precipitaciones Nieve Temperatura máxima Temperatura mínima Viento Miércoles 3 dic Nuboso a cubierto; lluvias varias zonas Sí; generalizadas y localmente fuertes este Baleares Sí; acumulados significativos Sistema Central ~10°C (Madrid) 2-8°C Muy fuertes Alborán, Ebro, Cantábrico Galicia Jueves 4 dic Nuboso a cubierto; especialmente noroeste Sí; especialmente noroeste Posible cotas superiores Ligero ascenso Ligero descenso Moderado fuerte Viernes 5 dic Nuboso; tendencia a mejorar Sí; lluvia moderada intervalos Posible montañas Ligero ascenso Cambios mínimos Moderado Sábado 6 dic Muy nuboso; especialmente mitad norte Sí; fuertes oeste Posible cotas medias Ligero ascenso litoral mediterráneo Ascenso notable meseta sur Moderado fuerte

Recomendaciones prácticas para hoy

Si tienes planes para salir a la calle este miércoles, no olvides tu paraguas bajo ningún concepto. Si viajas hacia zonas montañosas, asegúrate del estado actual de las carreteras teniendo presente que la nieve podría complicar el tráfico. Los conductores al volante de vehículos altos como autocaravanas o camiones deben tener especial cuidado ante los vientos intensos. Y si resides cerca del Mediterráneo o en Melilla, asegúrate bien lo que pueda volar.

Diciembre ha llegado decidido a recordarnos lo serio que puede ser el invierno. Pero no te preocupes; esto es solo temporal. La situación es completamente normal para esta época del año y España está acostumbrada a estos bruscos cambios propios de diciembre. Solo hace falta estar preparado: llevar ropa adecuada y no olvidar ese paraguas tan necesario estos primeros días.