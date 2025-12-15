Pronóstico del Tiempo de este lunes 15 de diciembre de 2025

Este lunes 15 de diciembre de 2025, la borrasca Emilia continúa su paso implacable por España.

Aunque se va alejando hacia el este, deja a su paso una estela de avisos rojos por lluvias torrenciales en el Levante y el sureste peninsular.

En lugares como Valle de Almanzora, Los Vélez, Levante almeriense, así como en el sur valenciano y en diversas áreas de Murcia como Guadalentín, Águilas y Lorca, las acumulaciones podrían superar lo previsto.

El domingo ya dejó huella: un cuerpo sin vida fue encontrado en la playa de San Lorenzo, en Melilla, arrastrado por las fuertes marejadas. También hubo inundaciones en carreteras de Almería, como en Pulpí y Cuevas del Almanzora, y se suspendieron las clases en 14 municipios de Valencia y Castellón, afectando a un total de 78.744 estudiantes.

Para hoy, se prevén los mayores acumulados en el oeste de Galicia, el Estrecho, el mar de Alborán y, sobre todo, en el Levante durante la mañana, antes de que las lluvias se desplacen hacia el noreste con precipitaciones persistentes.

Situación por zonas clave

La Aemet mantiene avisos rojos hasta las 6:00 horas en las áreas más afectadas del sureste. A continuación, un resumen:

En el Levante y sureste peninsular ( Valencia , Alicante , Almería , Murcia ): Lluvias muy intensas con posibilidad de tormentas hasta media mañana. Aviso naranja en Castellón y amarillo en Alicante . En la ciudad de Valencia , las temperaturas oscilarán entre los 9 y los 15 ºC.

( , , , ): Lluvias muy intensas con posibilidad de tormentas hasta media mañana. Aviso naranja en y amarillo en . En la ciudad de , las temperaturas oscilarán entre los 9 y los 15 ºC. En el noreste peninsular , se esperan lluvias fuertes por la tarde en Cataluña , donde hay avisos amarillos por tormentas.

, se esperan lluvias fuertes por la tarde en , donde hay avisos amarillos por tormentas. Para el área del noroeste y Estrecho , chubascos localmente intensos llegarán al final del día debido a un frente atlántico.

, chubascos localmente intensos llegarán al final del día debido a un frente atlántico. En el norte peninsular, habrá nieve en montañas que superen los 1.400-1.600 m. También se prevén bancos de niebla matinales tanto en interiores del norte como del sur.

En el centro y Madrid: cielos nublados con posibles lluvias débiles. Las temperaturas rondarán los 12 ºC como máxima, con posibilidad de nieblas.

En Canarias: rachas fuertes de viento del norte en zonas montañosas.

Baleares estará bajo la influencia de bajas presiones, lo que traerá lluvias probables.

No se descartan tormentas con granizo en entornos mediterráneos o incluso mangas marinas. En montañas como la Sierra de Guadarrama o el área del Alto Campoo, habrá nieblas y vientos moderados desde el suroeste, con cotas de nieve entre 1.800 y 2.000 m.

Consejos prácticos para no mojarte las zapatillas

Desde el servicio de emergencias 112 recomiendan evitar carreteras si es posible. Si decides salir:

Disminuye la velocidad si hay lluvia y aumenta la distancia con otros vehículos.

No cruces zonas inundadas; si lo haces, prueba los frenos después.

Si te encuentras en el campo, aléjate de árboles solitarios durante una tormenta: son imanes para los rayos.

Si estás cerca de la costa, evita pasear por rompeolas con oleaje fuerte.

En casa, sube a plantas altas si comienza a subir el agua.

Y si eres aficionado a acampar en ramblas secas, hoy no es un buen día para ello. La borrasca nos ha enseñado algunas lecciones valiosas.

Tabla de pronóstico para los próximos cuatro días

Según las previsiones proporcionadas por la Aemet y diversos modelos meteorológicos, la inestabilidad seguirá presente debido a las bajas presiones. Se prevén temperaturas ligeramente superiores a lo habitual, aunque se espera un descenso a partir del martes junto con posibles heladas en zonas del centro y sur. A continuación, una tabla para la península (los datos pueden variar según las regiones):

Día Precipitaciones Temperaturas (aprox. media peninsular) Viento y otros Lunes 15 dic Lluvias intensas Levante/sureste por la mañana; noreste por la tarde. Nieve alta en el norte Mínima entre 5-9 ºC; máxima entre 12-15 ºC Rachas fuertes hacia levante Estrecho Martes 16 dic Lluvias sobre Península y Baleares; intensas en Cataluña/oeste Andalucía Descenso térmico; posibles heladas centro/sur Vientos moderados desde suroeste Miércoles 17 dic Lluvias débiles-moderadas, nieve a cotas altas del sur Mínimas bajando; máximas estables o descendiendo Fuerte viento suroeste cotas altas Jueves 18 dic La precipitación disminuirá; chubascos dispersos esperados Descenso notable en mínimas; heladas altas previstas Vientos flojos-moderados desde oeste a sur

En lugares como el Alto Campoo, este lunes se prevén intervalos nubosos; para mañana martes se anticipan cielos nublados hacia el sur con precipitaciones débiles, además vientos que podrían alcanzar hasta los 50 km/h. La situación es similar para la Sierra Guadarrama, donde habrá lluvias débiles esta tarde y cota de nieve situada alrededor de los 1.900 m.

Impacto en la vida diaria

Se han suspendido clases en localidades de Valencia y Castellón por motivos de seguridad . En particular, servicios públicos reanudarán actividades a las 15:00 horas si disminuyen los avisos correspondientes. Además, es importante tener precaución al circular por carreteras secundarias del sureste debido a inundaciones pendientes .

La semana del 15 al 21 diciembre promete más lluvias generadas por bajas presiones, aunque se espera que las temperaturas permanezcan superiores a lo normal hasta el martes . ¡Atención al frente atlántico que está llegando desde el noroeste!

Más detalles por regiones

En la zona oeste de Galicia: hoy se anticipan las mayores acumulaciones .

Para Andalucía: avisos rojos activos en Almería; chubascos previstos para El Estrecho .

En Cataluña: se esperan tormentas fuertes con aviso amarillo .

Los Pirineos y Cantábrico tendrán protagonismo para la nieve a gran altitud .

El interior norte verá matinales con densas nieblas, lo que dificultará visibilidad .

Es recomendable consultar regularmente a la página oficial de la Aemet para actualizaciones cada hora.

Aunque la borrasca Emilia parece irse, este invierno pinta templado al principio pero podría traer más sorpresas más adelante . ¡No olvides abrir bien tu paraguas si estás al este! Y si te encuentras al norte, asegúrate llevar cadenas por si aparece la nieve!