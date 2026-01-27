Pronóstico del Tiempo de este martes 27 de enero de 2026

Este martes, un frente frío recorre España, dejando precipitaciones generalizadas que sorprenderán a quienes creían que el invierno había hecho una pausa.

La borrasca Joseph está trayendo agua a raudales, especialmente en Galicia, las sierras Béticas y el oeste del Sistema Central, donde se esperan hasta 120 litros en Pontevedra, bajo aviso rojo. ¡Así que mejor ten el paraguas a mano!

En Madrid, los cielos se presentan nubosos con lluvias ligeras durante la mañana y nieblas en la Sierra.

Las temperaturas descienden: mínimas de 5 grados y máximas de 12 grados, acompañado de un viento del suroeste que refresca el ambiente. No es necesario sacar el abrigo más grueso, pero conviene abrigarse bien porque el termómetro no perdona.

Situación por regiones

El frente avanza de noroeste a sureste, afectando a toda la Península salvo Canarias. Aquí tienes un resumen rápido:

Galicia y noroeste : Lluvias intensas por la mañana, nevadas desde 500-900 metros en Pirineos y Cantábrica. Temperaturas oscilando entre 2 y 15 grados, con heladas débiles en montaña.

: Lluvias intensas por la mañana, nevadas desde 500-900 metros en Pirineos y Cantábrica. Temperaturas oscilando entre 2 y 15 grados, con heladas débiles en montaña. Andalucía : Chubascos fuertes en las sierras Béticas, tormentas aisladas y granizo. Máximas alcanzando hasta 20 grados en la costa, aunque descenderán en Almería.

: Chubascos fuertes en las sierras Béticas, tormentas aisladas y granizo. Máximas alcanzando hasta 20 grados en la costa, aunque descenderán en Almería. Cataluña y Aragón : Precipitaciones en Pirineo, cota de nieve entre 900 y 1400 metros. Mínimas de 1-2 grados con viento moderado.

: Precipitaciones en Pirineo, cota de nieve entre 900 y 1400 metros. Mínimas de 1-2 grados con viento moderado. Castilla y León : Lluvias débiles que remitirán por la tarde, nevadas a partir de los 700 metros. Heladas en la meseta, con máximas de 13 grados.

: Lluvias débiles que remitirán por la tarde, nevadas a partir de los 700 metros. Heladas en la meseta, con máximas de 13 grados. Madrid y centro : Nuboso con lluvias moderadas y viento fuerte. Noche fresca con temperaturas alrededor de los 3 grados.

: Nuboso con lluvias moderadas y viento fuerte. Noche fresca con temperaturas alrededor de los 3 grados. Canarias: Poco nuboso, temperaturas entre 9 y 23 grados con suaves brisas. Un auténtico paraíso mientras lo demás se empapa.

Se han emitido avisos por viento (rachas superiores a los 90 km/h), oleaje, deshielo y nieve en 14 comunidades. La AEMET aconseja precaución al volante; ¡no olvides las cadenas si te diriges a la sierra!

Tabla de pronóstico para los próximos 4 días

Según las tendencias de frentes atlánticos, se espera que la inestabilidad continúe con lluvias y temperaturas frescas. Datos aproximados para Madrid y para el resto de España peninsular.

Día Madrid (máx/mín) España general Fenómenos clave Martes 27 ene 12°/5° Lluvias abundantes, nevadas bajas Viento fuerte, avisos rojos Miércoles 28 ene 10°/6° Nuboso con lluvias Cota nieve a 900m, frío del este Jueves 29 ene ~10°/~6° Precipitaciones moderadas Viento del oeste a 20-25 km/h Viernes 30 ene ~12°/~4° Remisión parcial de lluvias Heladas débiles en el norte

¡No bajes la guardia! Este temporal atlántico no da tregua fácilmente, pero al menos ayuda a humedecer los campos resecos.

Si sales hoy, consulta AEMET y conduce con precaución. Mañana más detalles.