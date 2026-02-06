Un tercio de presas hidroeléctricas españolas está en peligro y requiere refuerzos ante borrascas

La borrasca Leonardo está poniendo a prueba la resistencia de las presas españolas, muchas de ellas con más de 60 años y serias deficiencias. Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos han lanzado una voz de alarma sobre un riesgo oculto: de las 375 grandes presas estatales, 112 requieren refuerzos urgentes, el 50% tiene desagües de fondo defectuosos, y el 75% carece de planes de emergencia.

En total, España cuenta con aproximadamente 2.453 presas en funcionamiento, siendo 1.300 grandes. Estas infraestructuras son esenciales para el abastecimiento, riego, producción de energía renovable y control de inundaciones, pero sufren un notable deterioro debido a la falta de mantenimiento.

La Asociación de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos (Aiccpic) denuncia una caída del 57% en la inversión pública destinada a lo hidráulico, con solo el 29,2% de los planes hidrológicos del periodo 2016-2021 llevados a cabo.

Jesús Contreras, vocal de la asociación, califica como «aberrante» que el Ministerio para la Transición Ecológica (MITECO) tenga 160 presas sin los coeficientes de seguridad adecuados.

En este año 2023, se han destinado apenas 16 millones de euros, cuando las consultoras advierten que se necesitan alrededor de 700 millones anuales para garantizar su correcto funcionamiento.

Datos clave del deterioro

Un 75% de las presas estatales requieren estudios complementarios sobre su seguridad.

de las presas estatales requieren estudios complementarios sobre su seguridad. Alrededor del 65% necesita renovar sus sistemas de auscultación.

necesita renovar sus sistemas de auscultación. Aproximadamente un 30% (unas 112) requieren refuerzos estructurales urgentes.

(unas 112) requieren refuerzos estructurales urgentes. El 50% debe rehabilitar sus desagües de fondo, fundamentales para regular los embalses.

debe rehabilitar sus desagües de fondo, fundamentales para regular los embalses. Más del 75% carece de planes de emergencia; en la Confederación Hidrográfica del Júcar, 26 de las 27 presas están pendientes un año después de la DANA.

Las presas municipales y aquellas gestionadas por regantes están aún en peores condiciones: muchos ayuntamientos no cuentan con recursos para mantenerlas, lo que resulta en aliviaderos obstruidos por vegetación o dañados y coronaciones erosionadas. Miguel Ángel Toledo, catedrático en la Universidad Politécnica de Madrid, confirma esta «dejación», acentuada por lluvias torrenciales que afectan no solo al Levante, sino también al oeste y sur del país.

Presión por las borrascas y cambio climático

Esta semana, el tren incesante de borrascas históricas está llevando al límite a las presas. La ya citada DANA de 2024 reveló fallos en desagües y aliviaderos. Expertos como Javier Caballero advierten sobre el peligro que representan algunas presas situadas cerca de urbanizaciones con vaciados defectuosos; si el agua supera ciertos niveles, podría haber riesgo serio de rotura.

Pilar García de la Granja, periodista en COPE, subraya que España, siendo el cuarto país europeo con más presas, genera entre el 13-15% de su electricidad hidroeléctrica. Sin embargo, muchas son infraestructuras construidas durante los años 50 y 60. Se requieren entre 500-600 millones anuales, muy por encima del escaso presupuesto actual que se limita a los 16 millones invertidos. Con 143 presas cuya seguridad hidráulica está comprometida y otras 150 con desagües cuestionables, el riesgo ante una «avenida gorda» aumenta considerablemente.

La normativa vigente, recogida en el Real Decreto 264/2021, presenta importantes lagunas: no es vinculante para el 95% de las presas existentes, aplicándose únicamente a las nuevas construcciones. La burocracia ambiental complica aún más la limpieza necesaria en cauces fluviales, lo que agrava la situación ante posibles riadas.

Demandas urgentes desde el sector

La Aiccpic plantea una serie urgente e integral:

Aumento significativo en la inversión destinada al mantenimiento y los planes de emergencia. Creación del Consejo de Seguridad de Presas, independiente y con autoridad. Reinstitución del servicio dedicado a la Vigilancia de Presas. Nueva normativa vinculante que contemple el cambio climático. Moratoria sobre demoliciones hasta que se realicen evaluaciones exhaustivas. Modernización necesaria para adecuar infraestructuras a entornos ambientales y energéticos.

Desde SEOPAN se estima que se requerirán entre 90.000-100.000 millones de euros en un periodo que oscila entre cinco y diez años para abordar adecuadamente las necesidades hidráulicas. El Gobierno ha puesto en marcha el programa llamado Repoten 2, con una asignación inicial de 292 millones procedentes del fondo NextGenEU para modernizar hidroeléctricas hasta una capacidad máxima de 50 MW; sin embargo, esta cifra resulta insuficiente frente a los desafíos globales que se presentan.

Mientras tanto, los fondos europeos alcanzan cifras cercanas a los 150.000 millones, destinados a otras áreas pero no llegan al mantenimiento preventivo necesario; esto ha llevado al PP a solicitar explicaciones a la Comisión Europea sobre cómo se han ejecutado estos fondos desde 2014. Los ingenieros advierten: si no se toman medidas inmediatas, fenómenos como el ocurrido con Leonardo podrían provocar catástrofes urbanísticas poniendo en peligro a miles ciudadanos.

El MITECO asegura que las presas están «en perfecto estado», aunque los datos disponibles cuentan otra historia. Con más tormentas previstas en el horizonte cercano, es esencial actuar ya para evitar jugar a la lotería con vidas humanas.