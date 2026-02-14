  • ESP
    España América
Ciencia Medio Ambiente

HOY EN MADRID, EL TERMÓMETRO MARCARÁ 10 GRADOS

Pronóstico del Tiempo: la borrasca Oriana trae lluvia, nieve y vientos huracanados este sábado 14 de febrero de 2026

La borrasca Oriana se convierte en la protagonista del tiempo en España, con intensas precipitaciones en el norte, nevadas en la meseta y fuertes vientos en las zonas costeras.

Pronóstico del Tiempo: la borrasca Oriana trae lluvia, nieve y vientos huracanados este sábado 14 de febrero de 2026
Borrasca. PD
Archivado en: Ciencia | Medio Ambiente

Más información

Isabel Rábago destruye a las feministas de Podemos: «Han ascendido por el dedo de un varón»

Isabel Rábago destruye a las feministas de Podemos: «Han ascendido por el dedo de un varón»

España despierta este sábado bajo la influencia de la borrasca Oriana, un sistema de baja presión que ha generado un panorama meteorológico caracterizado por la inestabilidad en el tercio norte peninsular.

Las nevadas afectan a cotas relativamente bajas de la meseta y los vientos intensos son especialmente notorios en las áreas costeras.

Mientras el sur goza de cielos más despejados, el norte y el centro del país enfrentan un día desapacible, con lluvias persistentes y temperaturas que descienden de forma generalizada.

La situación es particularmente complicada en el Cantábrico, donde se esperan lluvias constantes y abundantes a lo largo de gran parte del día.

En ciudades como Donostia-San Sebastián y Bilbao, los cielos permanecerán cubiertos, con una probabilidad alta de tormentas, sobre todo durante las primeras horas del día. En Oviedo, las lluvias continuarán hasta el mediodía, con temperaturas frescas que no superarán los 10°C.

Nieve en la meseta norte y frío intenso

El descenso en las temperaturas ha traído consigo nevadas en cotas relativamente bajas de la meseta norte, algo poco habitual para febrero. En Ávila, se anticipan mínimas de -1°C con posibilidad de nieve durante la madrugada y primeras horas de la mañana, además de vientos del noroeste que acentúan la sensación de frío. Burgos y Segovia viven una situación similar, con cielos cubiertos y nevadas intermitentes; en Segovia, los termómetros apenas alcanzarán los 5°C en el momento más cálido del día.

Vientos huracanados en el Mediterráneo y norte de África

El viento se convierte en el elemento clave a lo largo de la costa mediterránea. Melilla enfrenta un temporal con vientos muy intensos procedentes del poniente y noroeste, alcanzando velocidades sostenidas que tocan los 65 km/h hacia las 16:00 horas. En Ceuta, las rachas superan los 50 km/h durante la madrugada. En la península, Tarragona experimenta vientos constantes del mistral por encima de los 40 km/h durante las primeras horas del día; sin embargo, los cielos tienden a despejarse conforme avanza la jornada.

La Comunidad Valenciana disfruta de un clima más soleado gracias al viento del poniente, permitiendo que Alicante alcance una máxima agradable de 19°C por la tarde.

Centro y sur con tiempo variable

En Madrid, este sábado será frío, con mínimas que rondan los 5°C y máximas que alcanzarán los 10°C. Los cielos alternarán entre nubes y claros sin precipitaciones significativas, salvo por una nubosidad más densa al mediodía. Hacia el sur, tanto Sevilla como Córdoba disfrutarán de cielos mayormente despejados a partir de media mañana; las máximas estarán alrededor de los 16°C y 15°C respectivamente, perfectas para disfrutar al aire libre.

Canarias con tranquilidad

En el archipiélago canario, el día transcurre apaciblemente. Las Palmas de Gran Canaria presentará cielos nubosos especialmente a mediodía, con temperaturas suaves que se mantendrán alrededor de los 19°C y vientos moderados provenientes del nordeste.

Tabla de pronóstico para los próximos 4 días

DíaSituación generalPrecipitacionesTemperaturasVientos
Sábado 14 febBorrasca Oriana. Inestable en el norte, soleado en el surLluvias fuertes en Cantábrico y Pirineos; nevadas en meseta norteMáx. 10-19°C; Mín. -1 a 9°CFuertes a muy fuertes en costas; 40-65 km/h
Domingo 15 febTren de borrascas. Cielos nubosos o cubiertosPrecipitaciones generalizadas; acumulados significativos en oesteMáx. 10-13°C; Mín. 8-12°CModerados a fuertes del oeste-noroeste
Lunes 16 febMuy lluvioso. Frentes activosAcumulados entre 15-30 l/m²; más de 100 l/m² en zonas montañosasMáx. 10-13°C; Mín. 8-12°CModerados a fuertes
Martes 17 febMuy lluvioso. Descenso térmicoAcumulados entre 15-30 l/m²; posibles más de 100 l/m² en sistemas montañososMáx. menos de 5°C; Mín. entre 1-4°CModerados a fuertes

Avisos meteorológicos activos

La AEMET ha emitido un total de 317 avisos meteorológicos para diversas regiones de España, afectando a un total de 47 provincias. Estos avisos incluyen alertas por vientos huracanados, sobre todo en Castellón y áreas costeras del Mediterráneo; además se prevén precipitaciones fuertes para Galicia, sierras del sureste y sistemas montañosos andaluces; así como nevadas significativas en montañas del noroeste peninsular.

La próxima semana promete ser especialmente lluviosa debido a un tren continuo de borrascas que seguirá afectando a todo el país hasta el fin de semana siguiente. Se anticipan acumulaciones superiores a los 100-150 l/m² en regiones como Galicia, Sierra de Gredos, Pirineos y sistemas montañosos andaluces. Las temperaturas serán mayormente suaves, salvo el miércoles cuando una entrada polar podría dejar mínimas entre 1 y 4°C dentro del territorio peninsular.

LAS MEJORES OPORTUNIDADES

MANTÉN LA CONEXIÓN SIN NECESIDAD DE CABLES

Almacenamiento externo Dispositivos Wifi Impresoras Portátiles Tablets
SuperChollos Ofertas Oro Ofertas Plata Ofertas Bronce

CONTRIBUYE CON PERIODISTA DIGITAL

QUEREMOS SEGUIR SIENDO UN MEDIO DE COMUNICACIÓN LIBRE

Buscamos personas comprometidas que nos apoyen

COLABORA
Autor

Fernando Veloz

Economista, comunicador, experto en televisión y creador de formatos y contenidos.

Lo más leído

PERIODISTA DIGITAL, SL CIF B82785809
Avenida de Asturias, 49, bajo
28029 Madrid (España)
Tlf. (+34) ‎91 173 11 26
[email protected]