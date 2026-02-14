Pronóstico del Tiempo: la borrasca Oriana trae lluvia, nieve y vientos huracanados este sábado 14 de febrero de 2026

España despierta este sábado bajo la influencia de la borrasca Oriana, un sistema de baja presión que ha generado un panorama meteorológico caracterizado por la inestabilidad en el tercio norte peninsular.

Las nevadas afectan a cotas relativamente bajas de la meseta y los vientos intensos son especialmente notorios en las áreas costeras.

Mientras el sur goza de cielos más despejados, el norte y el centro del país enfrentan un día desapacible, con lluvias persistentes y temperaturas que descienden de forma generalizada.

La situación es particularmente complicada en el Cantábrico, donde se esperan lluvias constantes y abundantes a lo largo de gran parte del día.

En ciudades como Donostia-San Sebastián y Bilbao, los cielos permanecerán cubiertos, con una probabilidad alta de tormentas, sobre todo durante las primeras horas del día. En Oviedo, las lluvias continuarán hasta el mediodía, con temperaturas frescas que no superarán los 10°C.

Nieve en la meseta norte y frío intenso

El descenso en las temperaturas ha traído consigo nevadas en cotas relativamente bajas de la meseta norte, algo poco habitual para febrero. En Ávila, se anticipan mínimas de -1°C con posibilidad de nieve durante la madrugada y primeras horas de la mañana, además de vientos del noroeste que acentúan la sensación de frío. Burgos y Segovia viven una situación similar, con cielos cubiertos y nevadas intermitentes; en Segovia, los termómetros apenas alcanzarán los 5°C en el momento más cálido del día.

Vientos huracanados en el Mediterráneo y norte de África

El viento se convierte en el elemento clave a lo largo de la costa mediterránea. Melilla enfrenta un temporal con vientos muy intensos procedentes del poniente y noroeste, alcanzando velocidades sostenidas que tocan los 65 km/h hacia las 16:00 horas. En Ceuta, las rachas superan los 50 km/h durante la madrugada. En la península, Tarragona experimenta vientos constantes del mistral por encima de los 40 km/h durante las primeras horas del día; sin embargo, los cielos tienden a despejarse conforme avanza la jornada.

La Comunidad Valenciana disfruta de un clima más soleado gracias al viento del poniente, permitiendo que Alicante alcance una máxima agradable de 19°C por la tarde.

Centro y sur con tiempo variable

En Madrid, este sábado será frío, con mínimas que rondan los 5°C y máximas que alcanzarán los 10°C. Los cielos alternarán entre nubes y claros sin precipitaciones significativas, salvo por una nubosidad más densa al mediodía. Hacia el sur, tanto Sevilla como Córdoba disfrutarán de cielos mayormente despejados a partir de media mañana; las máximas estarán alrededor de los 16°C y 15°C respectivamente, perfectas para disfrutar al aire libre.

Canarias con tranquilidad

En el archipiélago canario, el día transcurre apaciblemente. Las Palmas de Gran Canaria presentará cielos nubosos especialmente a mediodía, con temperaturas suaves que se mantendrán alrededor de los 19°C y vientos moderados provenientes del nordeste.

Tabla de pronóstico para los próximos 4 días

Día Situación general Precipitaciones Temperaturas Vientos Sábado 14 feb Borrasca Oriana. Inestable en el norte, soleado en el sur Lluvias fuertes en Cantábrico y Pirineos; nevadas en meseta norte Máx. 10-19°C; Mín. -1 a 9°C Fuertes a muy fuertes en costas; 40-65 km/h Domingo 15 feb Tren de borrascas. Cielos nubosos o cubiertos Precipitaciones generalizadas; acumulados significativos en oeste Máx. 10-13°C; Mín. 8-12°C Moderados a fuertes del oeste-noroeste Lunes 16 feb Muy lluvioso. Frentes activos Acumulados entre 15-30 l/m²; más de 100 l/m² en zonas montañosas Máx. 10-13°C; Mín. 8-12°C Moderados a fuertes Martes 17 feb Muy lluvioso. Descenso térmico Acumulados entre 15-30 l/m²; posibles más de 100 l/m² en sistemas montañosos Máx. menos de 5°C; Mín. entre 1-4°C Moderados a fuertes

Avisos meteorológicos activos

La AEMET ha emitido un total de 317 avisos meteorológicos para diversas regiones de España, afectando a un total de 47 provincias. Estos avisos incluyen alertas por vientos huracanados, sobre todo en Castellón y áreas costeras del Mediterráneo; además se prevén precipitaciones fuertes para Galicia, sierras del sureste y sistemas montañosos andaluces; así como nevadas significativas en montañas del noroeste peninsular.

La próxima semana promete ser especialmente lluviosa debido a un tren continuo de borrascas que seguirá afectando a todo el país hasta el fin de semana siguiente. Se anticipan acumulaciones superiores a los 100-150 l/m² en regiones como Galicia, Sierra de Gredos, Pirineos y sistemas montañosos andaluces. Las temperaturas serán mayormente suaves, salvo el miércoles cuando una entrada polar podría dejar mínimas entre 1 y 4°C dentro del territorio peninsular.