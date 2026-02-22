Pronóstico del Tiempo para este domingo 22 de febrero de 2026

¡Buenos días, amigos del tiempo! Este domingo, España se presenta bajo la influencia de altas presiones que prometen estabilidad y un aumento generalizado de las temperaturas.

Olvida el paraguas: no hay previsión de precipitaciones, pero las nieblas y brumas matinales podrían ser un pequeño inconveniente en el interior.

En Madrid, se espera que el termómetro alcance los 18 ºC como máxima y 4 ºC como mínima, con un 0% de probabilidad de lluvia y una nubosidad del 69% durante el día. Ideal para dar un paseo, ¿verdad? Eso sí, la noche traerá un descenso notable.

La Aemet lo tiene claro: cielos despejados o con nubes altas dominarán casi todo el país, siendo menos intenso el calor en las zonas costeras.

Durante la madrugada, se anticipan nubes bajas en la meseta norte, el norte extremo, el interior de Galicia y los litorales mediterráneos.

Las heladas serán débiles únicamente en las cumbres del norte y algunos puntos de la meseta norte. Los vientos serán suaves, con brisas en las costas y un levante más fuerte en el Estrecho y Alborán.

En Canarias, se presentará un día despejado aunque con calima procedente del este que podría afectar la visibilidad.

Detalle por zonas: sol y contrastes

El territorio nacional exhibe contrastes notables, como si se tratara de una obra dramática meteorológica. Aquí va un resumen:

Norte y meseta interior ( País Vasco , León , Valladolid ): Se prevén nieblas y bancos de niebla por la mañana, frías al amanecer. Las temperaturas ascenderán a entre 15-18 ºC en Euskadi .

( , , ): Se prevén nieblas y bancos de niebla por la mañana, frías al amanecer. Las temperaturas ascenderán a entre 15-18 ºC en . Centro ( Madrid , Toledo , Cáceres ): Cielos despejados tras la disolución de las nieblas, alcanzando hasta 18-19 ºC. La humedad bajará al 40% al mediodía.

( , , ): Cielos despejados tras la disolución de las nieblas, alcanzando hasta 18-19 ºC. La humedad bajará al 40% al mediodía. Sur y levante ( Sevilla , Málaga , Barcelona , Valencia ): Cielo completamente soleado, con 22 ºC en Sevilla y Huelva , mientras que en Barcelona se esperan 16 ºC (mínima de 7 ºC).

( , , , ): Cielo completamente soleado, con 22 ºC en y , mientras que en se esperan 16 ºC (mínima de 7 ºC). Islas : En Canarias , lidera con temperaturas de hasta 24 ºC en Santa Cruz de Tenerife y 23 ºC en Las Palmas , aunque la calima acecha. En Baleares , ( Palma ) rondará los 18 ºC.

: En , lidera con temperaturas de hasta 24 ºC en y 23 ºC en , aunque la calima acecha. En , ( ) rondará los 18 ºC. Noche: El descenso será abrupto, llegando a entre 5-6 ºC en localidades como Soria o Burgos, mientras que será más suave en la costa mediterránea (12 ºC en Alicante).

¡Contraste total! Mientras el interior lidia con las nieblas gélidas, el sur parece haber adelantado la primavera. ¿Quién dijo invierno?

Tabla de pronóstico para los próximos cuatro días

Con base en tendencias estables de altas presiones, no hay datos detallados hora a hora más allá del día de hoy; sin embargo, se espera continuidad soleada sin lluvias según fuentes recientes. A continuación una tabla aproximada para ciudades clave (máx./mín. en ºC):

Día Madrid Barcelona Sevilla Bilbao Domingo 22 feb 18/4 16/7 22/8 15/5 Lunes 23 feb 17/5 17/8 21/9 16/6 Martes 24 feb 16/4 16/7 20/8 15/5 Miércoles 25 feb 15/3 15/6 19/7 14/4

Los vientos serán suaves hacia el sur en el interior, con brisas costeras. Es posible que las nieblas matinales persistan unos días más en el norte. En cuanto a Canarias, la calima podría hacer su regreso.

¿Tienes planes al aire libre? Aprovecha lo que ofrece el sur y levante, pero no olvides abrigarte por la mañana si te encuentras en el interior. ¡El tiempo nos brinda una pausa soleada!