Pronóstico del Tiempo en España: martes de calor extremo, este 23 de junio del 2026

Si hoy tenías pensado usar el pronóstico del tiempo como tema de conversación, estás de suerte. Este martes, España se encuentra bajo una ola de calor intensa, con temperaturas extremas que dificultarán el descanso nocturno sin aire acondicionado.

Las altas presiones y la llegada de una masa de aire cálido procedente del sur mantienen un panorama meteorológico casi inalterable: abundante sol, escasas nubes y termómetros en ascenso. La Agencia Estatal de Meteorología advierte que las máximas podrían superar los 40–42 °C en diversas áreas del interior peninsular.

Panorama general: mucho sol, mucho calor y poca tregua

Las previsiones para este martes 23 de junio indican que el tiempo en España estará marcado por:

Temperaturas máximas : Oscilarán entre 38 y 42 °C en amplias regiones del interior peninsular y Baleares. Se esperan picos de 40–42 °C en los valles del Ebro , Tajo , Guadiana y Guadalquivir .

: Noches tropicales y cálidas : Mínimas superiores a 20 °C en gran parte del centro, sur, valle del Ebro, Mediterráneo y Baleares . En varias capitales del interior, las mínimas no descenderán de 24–25 °C .

: Cielos mayoritariamente despejados o con nubes altas, salvo en el norte y algunos archipiélagos.

Presencia de calima débil que enturbiará el cielo en algunas zonas de la Península.

En pocas palabras: hoy España se siente más como un horno que como un país.

Cómo estará el tiempo por zonas

Centro y sur peninsular: el núcleo del calor

El pronóstico para el centro y sur es especialmente desfavorable este martes.

En Madrid (España) : Cielos despejados desde media mañana. Máxima alrededor de 40 °C al final de la tarde. Noche muy cálida, sin bajar de los 25 °C .

: En el interior de Andalucía (España) : Ciudades como Córdoba , Jaén o Sevilla , situadas en el valle del Guadalquivir , rondarán o superarán los 40–41 °C . En Sevilla (España) se prevén unos 35 °C como máxima y unos 21 °C como mínima , con nubosidad variable y escasas probabilidades de lluvia.

: En Castilla-La Mancha (España) : Se anticipan valores muy altos, con máximas superiores a los 38–40 °C en su interior.

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La sensación general será la de un bochorno persistente incluso tras la puesta del sol.

Mediterráneo y este peninsular: sol playero, calor interior

En la costa de la Comunidad Valenciana (España) y la Región de Murcia (España) : Jornada con cielos despejados y ambiente veraniego total. Las máximas rondarán los 32 °C en Valencia y Castellón , mientras que en Murcia alcanzarán cerca de los 36 °C .

y la : En el interior del nordeste: Ciudades como Zaragoza (España) y áreas del valle del Ebro pueden llegar a los 40–41 °C . También se prevén temperaturas cercanas a los 41 °C en puntos de Lleida (España) .



Un día ideal para fotos playeras, aunque no olvides aplicar protector solar y buscar sombra.

Norte peninsular: más variable pero con calor intenso en el interior

La cornisa cantábrica comienza su jornada con más variedad en el cielo.

En Galicia (España) y el cantábrico occidental: Se prevén bancos de niebla y nubosidad al inicio, que darán paso a nubes intercaladas más tarde. Las temperaturas serán más suaves, rondando los 24–25 °C en ciudades como A Coruña o Santander .

y el cantábrico occidental: Hacia el interior del norte: El calor aumenta: ciudades como Bilbao , Vitoria-Gasteiz o incluso Logroño podrían alcanzar o rozar los 38–40 °C . En las zonas montañosas del norte y la cordillera Ibérica se formarán nubes con posibilidad de tormentas y chubascos localmente intensos por la tarde.



Baleares y Canarias: calor controlado pero sin frescura

En las Islas Baleares (España) : Día estable con cielos despejados; máxima esperada alrededor de 32 °C en Palma .

: En las Islas Canarias (España) : Predominarán alisios moderados con nubosidad al norte; podría haber alguna lluvia débil durante las primeras horas. Al sur se espera tiempo despejado, con temperaturas suaves cercanas a 24 °C .

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Viento y estado del cielo

Viento predominante proveniente del sur , flojo en gran parte del interior peninsular.

, flojo en gran parte del interior peninsular. En la zona mediterránea y Baleares soplará viento desde el este .

y soplará viento desde el . En el Estrecho y mar de Alborán habrá un levante moderado con intervalos fuertes.

y mar de habrá un con intervalos fuertes. Las costas gallegas experimentarán vientos moderados desde el nordeste .

. En Canarias seguirá soplando un alisio moderado.

Tabla de pronóstico para los próximos cuatro días (tendencia general en España)

Valores aproximados para todo el país haciendo referencia a zonas interiores peninsulares; las condiciones pueden variar dependiendo de cada provincia o altitud.

Día Temperatura diurna dominante Noches (mínimas) Cielo general Fenómenos destacados Martes 23 38–42 °C en amplias zonas 20–25 °C; noches tropicales y tórridas Mayormente despejado Ola de calor, calima débil Miércoles 24 >35–40 °C en el interior; tendencia a continuar alta según persistencia del episodio caluroso* >20 °C en muchas áreas Predominio estable Continuación del episodio cálido Jueves 25 Temperaturas aún elevadas; ligera o nula bajada Noches cálidas Cielos poco nubosos Prolongación del intenso calor Viernes 26 Máximas aún por encima lo normal para esta época Mínimas elevadas sobre todo en centro-sur Pocas nubes; algo más variable al norte Posible incremento nuboso sobre áreas montañosas

*Los datos para miércoles, jueves y viernes derivan directamente prolongando la situación sinóptica descrita para hoy (masa cálida persistente), extrapolando la tendencia a corto plazo según avisos sobre continuidad del episodio caluroso. Se aconseja revisar diariamente las actualizaciones oficiales.

Recomendaciones básicas para hoy

Evitar realizar actividades físicas intensivas durante las horas centrales.

Mantenerse hidratado bebiendo agua frecuentemente.

Cerrar persianas durante las horas más soleadas; ventilar durante la noche cuando sea posible.

Prestar especial atención a personas mayores, niños pequeños u otros colectivos vulnerables.

Así que hoy España da la bienvenida al verano por todo lo alto. Si tienes que salir a la calle, planifícalo como si fueras a cruzar un desierto… pero asegúrate que haya un chiringuito esperándote al final.