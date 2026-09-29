El Niño impacta en el Corredor Seco y podría dejar su marca en España

En el Corredor Seco de Centroamérica, la escasez de lluvias ha pasado de ser una predicción a convertirse en un desafío diario relacionado con el agua, las cosechas y la supervivencia. Este conflicto lo retrata a la perfección un reportaje de BBC Mundo, que revela una crisis exacerbada por un episodio de El Niño que ha alcanzado niveles excepcionales, sumado al calentamiento global.

La problemática se extiende a lo largo de una franja que comprende Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica. En esta región, millones de familias dependen de cultivos básicos como el maíz y el frijol. Cuando las lluvias no llegan, no solo se arruina una cosecha: se pierden alimentos, ingresos y alimento para el ganado.

Una cadena de daños que comienza en la tierra

Durante el ciclo agrícola de primera de 2026, más de 70.000 de los cerca de 73.000 hogares hondureños evaluados informaron pérdidas en sus cultivos de maíz. En un 78,6% de esos casos, los daños variaron entre el 75% y el 100% de lo cosechado.

La sequía ha provocado también el desecamiento de fuentes de agua y ha mermado los pastos. Los animales como vacas y cabras llegan exhaustos al final de la temporada seca. Muchos ganaderos se ven obligados a venderlos a precios muy bajos antes de que mueran de hambre o sed. Una especie de liquidación forzada, aunque sin escaparate ni música de fondo.

Las repercusiones sociales se expanden rápidamente:

Menor disponibilidad de maíz y frijoles para el consumo familiar.

Disminución de ingresos provenientes de la venta de productos y animales.

Aumento del endeudamiento para adquirir alimentos.

Mayor carga sobre mujeres y niños, que a menudo son los encargados de buscar agua.

Incremento del riesgo de migración y abandono de las áreas rurales.

El Programa Mundial de Alimentos (PMA) estima que 4,2 millones de personas en Centroamérica podrían verse sumidas en la inseguridad alimentaria como consecuencia de este fenómeno. En Honduras, se prevé que el número de personas afectadas aumente de 1,4 a 1,9 millones.

¿Por qué El Niño puede resultar tan devastador?

El Niño se origina cuando las aguas superficiales del océano Pacífico ecuatorial presentan un calentamiento anómalo. Este cambio altera la circulación atmosférica, modificando las áreas donde se generan las lluvias. Las consecuencias son variadas: en algunos lugares provocan lluvias torrenciales, mientras que en otros, sequías prolongadas.

En Centroamérica, este fenómeno tiende a desorganizar o reducir las lluvias durante el ciclo agrícola. La situación actual es especialmente crítica, ya que afecta a una región con suelos degradados, una falta de infraestructuras hídricas adecuadas y una alta dependencia de la agricultura de secano.

El calentamiento global, si bien no causa El Niño, sí puede agravar sus efectos. Una atmósfera más caliente retiene más vapor de agua y acelera la evaporación. Así, cuando las lluvias son escasas, la humedad del suelo se evapora con mayor rapidez y los cultivos sufren más rápido.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico del Reino Unido, una de las métricas que se utilizan para evaluar el calentamiento del Pacífico posiciona el episodio actual como el más intenso desde 1900. El PMA prevé que el impacto sea especialmente severo en noviembre y diciembre, con efectos que podrían alargarse hasta 2027.

¿Cuándo y de qué manera se percibirá en España?

El Niño no aborda España como una tormenta con pasaporte. Su influencia es indirecta y se ve influenciada por otros factores: el estado del Atlántico, la circulación de borrascas, la temperatura mediterránea y la disposición del chorro polar.

Aun con esto, los modelos climáticos sugieren un otoño de 2026 más cálido de lo habitual en gran parte del país. Para el trimestre de octubre a diciembre, la Agencia Estatal de Meteorología estima un 70% de probabilidad de temperaturas superiores a la media. En cuanto a las precipitaciones, la situación es más diversa:

Zona Señal prevista para octubre-diciembre Norte, centro y oeste peninsular Probabilidad notable de lluvias por encima de la media Noroeste La probabilidad de lluvias superiores a lo normal llega al 70% Resto de España Mayor incertidumbre y posibles contrastes regionales

De momento, el invierno de 2026-2027 no tiene una predicción específica definida para todo el territorio. Por lo tanto, sería inapropiado asumir que El Niño traerá sequía, lluvias intensas o un invierno cálido en cada provincia.

Lo más factible es que sus efectos, si se presentan, se manifiesten como cambios en la frecuencia y la trayectoria de borrascas y anticiclones. España podría experimentar más episodios calurosos, lluvias concentradas en momentos concretos y prolongados intervalos secos. El clima, en este sentido, no proporciona un pronóstico simple, sino un informe lleno de asteriscos.

Algunas cifras para entender la emergencia

4,2 millones: personas que podrían enfrentar inseguridad alimentaria en Centroamérica. Más de 70.000: hogares hondureños que han reportado pérdidas en sus cultivos de maíz. Hasta el 100%: proporción de la cosecha arruinada en miles de explotaciones. Noviembre y diciembre: meses en los que el impacto podría incrementar. Hasta 2027: plazo en el que algunas consecuencias sociales y alimentarias pueden seguir manifestándose.

Esta crisis ilustra cómo un fenómeno climático global impacta de manera desigual. En España, puede traducirse en fenómenos atmosféricos difíciles de distinguir de la variabilidad natural; en el Corredor Seco, significa decidir qué familia tendrá comida primero y qué animal puede sobrevivir.

Curiosamente, el nombre de El Niño proviene de la tradición de pescadores peruanos, quienes observaban el calentamiento de las aguas cerca de Navidad y lo asociaban con el Niño Jesús. También existe su “hermana” climática, La Niña, caracterizada por un enfriamiento anómalo del Pacífico ecuatorial y que normalmente trae efectos contrarios. Aunque se habla de un fenómeno planetario, sus consecuencias pueden originarse con algo tan simple como un pozo que deja de abastecer agua o una vaca que no puede volver a levantarse.