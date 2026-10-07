Pronóstico del Tiempo en España este miércoles, 7 de octubre de 2026

Este miércoles se presenta con un pronóstico del tiempo muy diverso en España. En algunas áreas dominarán las nubes y la lluvia, mientras que en otras el ambiente será más sereno, como si el cielo todavía estuviera indeciso.

En Madrid, se prevé que el termómetro alcance máximas de 21,7 grados y mínimas de 12,9. La probabilidad de precipitaciones se sitúa en un 55%, con un viento ligero. Así que, es recomendable salir con una chaqueta fina y no confiarse pensando que “seguro que no llueve”.

Panorama general del día

Según las previsiones consultadas, este miércoles estará marcado por una inestabilidad bastante extendida. Habrá chubascos y tormentas en distintos lugares de la Península y un viento mayoritariamente flojo a moderado, aunque con variaciones locales.

La radiografía del día muestra un país de contrastes evidentes: en el noroeste y en partes del interior aumenta la posibilidad de chubascos y tormentas fuertes. Por otra parte, en las áreas del Mediterráneo y en parte del sur, el tiempo podría ser más estable, aunque no se libra de sorpresas.

Ciudades con más atención hoy

Ciudad Máxima Mínima Lluvia Viento Madrid 21,7 °C 12,9 °C 55% 11,1 km/h Barcelona 24-25,8 °C 16,9-17 °C 69% 13 km/h Valencia 27-29,8 °C 18-18,3 °C 3%-1 mm 14-16,7 km/h Sevilla 27-27,9 °C 15,9-17 °C 55% 5-9,3 km/h Zaragoza 23 °C 15,6 °C 64% 13 km/h

En Barcelona, las previsiones apuntan a una máxima entre 24 y 25,8 grados, con posibilidades de lloviznas y un ambiente húmedo durante gran parte del día.

En Valencia, la situación será más contrastada. Algunas fuentes indican que la probabilidad de lluvia es bastante baja, mientras que otras prevén un inicio de jornada con precipitaciones ligeras y una tarde más seca. En general, el mensaje es de tiempo variable, pero sin la llegada de un episodio intenso de manera contundente.

Qué esperar por zonas

En el noroeste peninsular, se prevé un día más inestable, con posibilidad de tormentas y chubascos de diversa intensidad.

En el interior, especialmente en áreas de Madrid y sus alrededores, la lluvia puede aparecer de manera esporádica, aunque la jornada no será uniformemente lluviosa.

y sus alrededores, la lluvia puede aparecer de manera esporádica, aunque la jornada no será uniformemente lluviosa. En el arco mediterráneo, la situación es más desigual: pueden darse momentos de calma, pero también episodios de llovizna o chubascos aislados.

En el sur, Sevilla mantendrá temperaturas cálidas para esta época y, según las previsiones, una jornada sin precipitaciones significativas.

La semana comienza, además, con una tendencia más húmeda de lo habitual para octubre, y diversos análisis climáticos sugieren que se espera un mes con más lluvias de lo normal en varias regiones del país.

Madrid, entre nubarrones y paraguas

En Madrid, la mañana podría empezar con un ambiente fresco y cierto grado de humedad, pero lo más destacado es la posibilidad de precipitaciones a lo largo de la jornada.

Los datos actuales indican que la máxima estará cerca de los 21-22 grados, con una mínima en torno a los 13 grados, viento ligero y una nubosidad que no invita precisamente a ser optimista. En términos más cercanos, es mejor llevar paraguas y no culpar al cielo si llueve.

Lo que más llama la atención hoy

Madrid : alta probabilidad de lluvia y temperaturas agradables.

: alta probabilidad de lluvia y temperaturas agradables. Barcelona : ambiente húmedo, con lloviznas y un cielo bastante cargado.

: ambiente húmedo, con lloviznas y un cielo bastante cargado. Valencia : calor moderado y clima más variable de lo que parece.

: calor moderado y clima más variable de lo que parece. Sevilla : un toque otoñal con una jornada tranquila, al menos en un principio.

: un toque otoñal con una jornada tranquila, al menos en un principio. Zaragoza: posibilidad de chubascos y viento ligeramente más fuerte por la tarde.

Curiosidades del día

Las jornadas de octubre, como la de hoy, tienen esa particularidad de cambiar de humor en pocas horas: el cielo comienza serio, luego titubea, y finalmente decide si comportarse como una nube decorativa o como una nube inquieta con sus propios planes.

Y para cerrar este recorrido meteorológico, una curiosidad que resulta útil: cuando la atmósfera se torna inestable, dos ciudades cercanas pueden experimentar climas completamente diferentes. Hoy, el pronóstico del tiempo en España no solo implica llevar paraguas; también requiere un poco de paciencia.