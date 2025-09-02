Nueva Zelanda prohíbe encadenar a los perros… de forma permanente

En Nueva Zelanda, país famoso por sus ovejas, paisajes de película y hobbits, no se habla de otra cosa en los parques caninos: por fin está prohibido encadenar a los perros de manera permanente.

A día de hoy, 2 de septiembre de 2025, la nueva ley ya está en vigor y pone fin a una práctica que muchos consideraban arcaica. Ahora, quienes insistan en mantener a sus canes atados durante largos periodos podrían enfrentarse a multas cuantiosas e incluso a la retirada del animal.

La noticia ha revolucionado tanto a activistas como a dueños de mascotas.

Hay quien asegura que sus perros, tras años sujetos al típico cable del jardín, han redescubierto la libertad con tanta pasión que ahora piden pasear hasta tres veces al día. Otros, más resignados, buscan alternativas ingeniosas: desde parques vallados hasta patios seguros, todo para cumplir la normativa y evitar el temido tirón de orejas legal.

Qué implica la nueva ley: bienestar animal y sanciones ejemplares

Nueva Zelanda se suma así a la lista de países que priorizan el bienestar animal sobre tradiciones o costumbres. La legislación prohíbe expresamente el encadenamiento prolongado, entendiendo que esta práctica genera sufrimiento físico y psicológico en los perros. Mantener a un animal atado durante largos periodos puede causar:

Estrés crónico y ansiedad

Problemas musculares y articulares

Lesiones en el cuello y piel

Conductas agresivas o depresivas

Las nuevas sanciones no son simbólicas: quienes infrinjan la ley pueden recibir multas elevadas y, en casos graves o reincidentes, perder la custodia del animal. Además, se refuerzan las inspecciones y la formación ciudadana sobre el trato responsable hacia las mascotas.

Un cambio social que va más allá de las mascotas

Esta reforma legal es también un síntoma del cambio de mentalidad social respecto a los derechos animales.

En Nueva Zelanda –donde el 64% de los hogares tiene al menos una mascota– el debate sobre cómo tratamos a nuestros compañeros no humanos está más vivo que nunca. La prohibición del encadenamiento permanente ha reavivado discusiones sobre:

El uso de collares eléctricos o métodos punitivos

La importancia del ejercicio y socialización para la salud canina

El respeto a las necesidades etológicas (comportamentales) del perro

Las asociaciones protectoras celebran la medida como un paso clave hacia una sociedad más compasiva y educada en materia animalista.

Guía práctica para cumplir la normativa neozelandesa (y aplicable en cualquier lugar)

¿Tienes perro? ¿Vives en Nueva Zelanda o temes que leyes similares lleguen pronto a tu país? Aquí van algunas recomendaciones básicas para garantizar el bienestar del animal –y evitar problemas legales–:

Proporciona espacio suficiente para que el perro pueda moverse libremente. Saca al perro a pasear diariamente, adaptando la duración al nivel de energía y raza. Si necesitas limitar temporalmente su movimiento (por ejemplo, durante trabajos en casa), utiliza recintos amplios o habitaciones seguras. Nunca utilices cadenas cortas ni collares ajustados; opta por arneses cómodos si es imprescindible sujetarlo durante un corto periodo. Fomenta el contacto social con otros perros y personas. Consulta con veterinarios o educadores caninos si tienes dudas sobre el manejo responsable.

¿Por qué se penaliza tanto el encadenamiento?

Los estudios recientes demuestran que mantener a un perro atado de forma crónica afecta gravemente su salud mental y física. El estrés continuado puede desencadenar problemas como:

Agresividad inesperada

Apatía o conductas repetitivas (dar vueltas, morderse)

Dificultades para socializar incluso con miembros de la familia

Además, los expertos advierten que estas prácticas aumentan el riesgo de accidentes domésticos y dificultan la integración del animal en entornos urbanos cada vez más pet-friendly.

El perro: historia viva del mejor amigo del hombre

La noticia en Nueva Zelanda es una excusa perfecta para repasar cómo hemos llegado hasta aquí: ¿desde cuándo compartimos vida con los perros? ¿Por qué esta relación nos importa tanto?

Hace entre 20.000 y 40.000 años, algunos lobos comenzaron a acercarse a los campamentos humanos atraídos por restos de comida. Esa convivencia inicial fue mutua: los humanos obtenían protección y ayuda en la caza; los lobos, alimento fácil y refugio. Poco a poco, mediante selección natural primero y artificial después, surgieron animales cada vez más dóciles, cooperativos… hasta transformarse en lo que hoy llamamos perro doméstico (Canis lupus familiaris).

La domesticación tuvo fases muy distintas:

Primera fase: Lobos convertidos en sinántropos (especies beneficiadas por entornos humanos).

Lobos convertidos en sinántropos (especies beneficiadas por entornos humanos). Segunda fase: Selección intencionada por parte del hombre buscando comportamientos útiles (pastores, guardianes, cazadores).

Selección intencionada por parte del hombre buscando comportamientos útiles (pastores, guardianes, cazadores). Tercera fase: Explosión de razas tras la Revolución Industrial orientadas a compañía o tareas específicas.

El resultado es uno de los vínculos inter-especies más duraderos e intensos que existen.

Perros: razas y diversidad como reflejo cultural

Desde chihuahuas hasta mastines tibetanos; desde galgos velocistas hasta bulldogs sedentarios… La variedad actual es inmensa. Se calcula que existen más de 340 razas reconocidas oficialmente en todo el mundo. Cada una responde a necesidades históricas concretas:

Razas pastoras (border collie, pastor alemán)

Razas cazadoras (beagle, pointer)

Razas guardianas (rottweiler, mastín)

Razas miniatura (pomerania, bichón frisé)

Razas pensadas solo para compañía

Esta diversidad no solo refleja avances genéticos sino también cambios culturales: las preferencias sociales han modelado durante siglos el aspecto físico y temperamento canino.

El futuro: hacia una convivencia consciente y respetuosa

El ejemplo neozelandés marca tendencia internacional: cada vez más países revisan sus leyes para proteger mejor a los animales domésticos. España ha endurecido recientemente su normativa sobre bienestar animal; Alemania lleva años prohibiendo ciertos métodos restrictivos; países nórdicos impulsan políticas públicas para fomentar la adopción responsable.

Expertos coinciden en que las nuevas generaciones están mucho más sensibilizadas con las necesidades emocionales y sociales del perro como individuo sintiente.

Curiosidades perrunas para cerrar con una sonrisa

Los perros pueden entender hasta 250 palabras humanas… ¡más que algunos políticos en campaña!

Su olfato es entre 10.000 y 100.000 veces más potente que el nuestro.

Existen perros capaces de detectar enfermedades humanas solo usando su nariz.

El border collie está considerado como la raza más inteligente según tests internacionales.

En Japón existe una estatua dedicada al perro Hachiko, símbolo universal de lealtad canina.

Que nadie se sorprenda si dentro de poco vemos parques exclusivos para perros desatados… porque si algo nos enseña Nueva Zelanda es que todo avance comienza quitando una cadena.