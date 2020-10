Madrid prohíbe las reuniones nocturnas entre personas que no convivan y recomienda que la gente se autoimponga un ‘toque de queda’

Abierto el melón. Y parece que se ha hecho con prudencia, tono suave y casi de puntillas.

Tras varios días de incógnitas, sin saber los madrileños qué les iba a deparar a partir del 24 de octubre de 2020, cuando decae el estado de alarma, se ha conocido el nuevo escenario que se establecerá este sábado: la Comunidad de Madrid vuelve a las zonas básicas de salud (ZBS) y se autoimpondrá un «toque de queda» a la actividad social y económica durante la noche en toda la región, esto es entre las 00 y las 6 horas.

El consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, ha anunciado las nuevas medidas, que implican una restricción de la actividad económica, lo que incluye la oferta cultural como museos, cines y teatros, de ocio y la hostelería y la restauración. Para controlar que se cumple con los horarios, se van a incrementar las inspecciones en los locales desde este sábado y la vigilancia policial.

Respecto a la movilidad nocturna, el Ejecutivo madrileño recomienda, pero no puede obligar por el marco jurídico (tendría que pedir el estado de alarma, pues entraría de lleno en colisión con derechos fundamentales, extremo que no contempla), no salir de casa a partir de la medianoche.

En cuanto a las zonas básicas de salud, se señalan las que ahora estarán afectadas por limitaciones: son 32 nuevas zonas, que corresponden a 12 municipios. Dentro de la capital, afectan a 9 distritos: una zona en Chamartín, una en Chamberí, tres en Villaverde, seis en Puente de Vallecas, una en Ciudad Lineal, cuatro en Moratalaz, una en Latina, una en Fuencarral-El Pardo, y dos zonas de Tetuán.

En cuanto a otros municipios afectados, son zonas básicas de Collado Villalba, el municipio de Guadarrama, el municipio de Majadahonda, una zona básica de Pozuelo de Alarcón, dos zonas básicas en Parla, una en Colmenar Viejo, el municipio de Morata de Tajuña, dos zonas básicas de Torrejón de Ardoz, el municipio de El Boalo, el municipio de Villarejo de Salvanés y el municipio de Colmenar de Oreja.

En todas ellas, se extremará la vigilancia para el cumplimiento de las cuarentenas y del resto de limitaciones previstas.

En ellas, las áreas con más casos, se restringe la entrada o salida de ciudadanos salvo por las causas ya justificadas, además de imponer las limitaciones de aforos y horarios en recintos comerciales y de restauración al igual que se habían hecho anteriormente en las otras zonas básicas de salud donde se establecieron medidas especiales por su alta incidencia. Lo mismo ocurre en los velatorios, en los espacios deportivos, o en los parques infantiles. Las limitaciones en estas zonas entrarán en vigor el próximo lunes.

En la orden, publicada en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM), se estipula que la región vuelve a las áreas de salud, por lo que quedarán restringidas la entrada y salida de estos lugares sin una causa justificada. El criterio que busca el Ministerio de Sanidad es de 250 casos por cada 100.000 habitantes. En ellas sí se aplicarán las medidas restrictivas de no salir del área y aforos más restrictivos, pero tampoco la Comunidad puede vetar salir de casa, aunque sí recomendarlo solo para cuestiones insalvables.

Durante la negociación entre el Ministerio de Sanidad y la Comunidad de Madrid antes de imponer unilateralmente el estado de alarma en la capital y otros ocho grandes municipios, Ayuso ofreció bajar el criterio, que estaba en 1.000 casos por cada 100.000 habitantes, hasta los 750, algo que Illa rechazó. La última posición del ministro de Sanidad fue la de imponer estas áreas de salud con un criterio de 250 de incidencia acumulada, pero también fue declinada por el Gobierno regional.

¿Qué restricciones hay en las zonas confinadas?

Las zonas de salud básicas han sido de nuevo el criterio utilizado por la Comunidad para establecer las limitaciones en un afán de contener al virus. Se entiende por área de salud «aquella circunscripción administrativa que agrupa un conjunto de centros y de profesionales de atención primaria bajo su dependencia organizativa y funcional». Es decir, por normal general es aquella zona que corresponde a un centro de salud.

En estos espacios se impone la restricción de entrada y salida de personas salvo causa justificada, ya sea laboral, educacional, sanitaria u otros supuestos de urgencia. En estas zonas quedarán, como hasta ahora, limitadas las reuniones sociales a un máximo de seis personas, pero sí se podrá circular dentro del perímetro establecido.

En la hostelería se elimina el consumo en barra y se limita el aforo a un 50%. De igual modo, solo podrá haber seis comensales en cada mesa, en lugar de diez como hasta ahora (como en toda la región). Además, los locales tendrán que cerrar a las 22.00 horas, a excepción de servicios de entrega de comida a domicilio. En los establecimientos comerciales el aforo se reducirá a un 50% y su cierre, al igual que el de los bares, será a las 22.00 horas, a excepción de las farmacias, centros médicos, veterinarios, de combustible y otros considerados esenciales.

Respecto a los lugares de culto, el aforo se reduce a un tercio. En los velatorios podrán estar un máximo de quince personas en espacios al aire libre y diez en el caso de ser lugares cerrados. Podrán utilizarse las instalaciones deportivas, tanto al aire libre como en interior, siempre que no se supere el 50% del aforo en el interior y 60% en el exterior y en grupos de máximo seis personas.