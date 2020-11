Elon Musk se hace cuatro pruebas de Covid-19 en un mismo día y da positivo solo en dos

Chocante lo es y eso, ademas de ampliar las dudas, produce cierto miedo como subraya Elon Musk.

El director ejecutivo de Tesla ha explicado en un tuit que se ha sometido a cuatro pruebas de covid-19 en un mismo día, y que ha dado positivo en dos de ellas.

Musk precisó que fue «la misma máquina, la misma prueba, la misma enfermera».

El empresario expresó sus dudas sobre la precisión de las pruebas, y denunció que «algo extremadamente falso está sucediendo».

El tuit provocó un acalorado debate en la red social, donde algunos usuarios acusaron al multimillonario de «irresponsable» al sugerir que las pruebas de covid-19 no son fiables.

What is the general population (no knowledge of symptoms) accuracy of a sars-cov2 PCR test & is it possible to generate a false positive if you simply run enough cycles?

— Elon Musk (@elonmusk) November 13, 2020