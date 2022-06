¡Vuelven a subir los contagios por Covid! Así es BA.5, la nueva subvariante de ómicron

Así es, la pandemia provocada por la Covid – 19 sigue al acecho, y ahora más que nunca con la nueva subvariante de ómicron, BA.5.

Según informó la Organización Mundial de la Salud (OMS), se ha detectado una nueva variante de ómicron mucho más transmisible y con capacidad de reinfectar. Han sido detectados entre 62 y 58 países respectivamente en marzo y abril de 2022, mediante un brote en Sudáfrica. También se detectó en otros países como Europa, Dinamarca y Reino Unido.

Una entrevista realizada por Infobae a Javier Farina, doctor de la Sociedad Argentina de Infectología y jefe de infectología del hospital de Alta Complejidad Cuenca Alta de Cañuelas, en Buenos Aires: «Hay que tener en cuenta que los sublinajes como BA.4 y BA.5 están circulando y afectando a más personas en el mundo». Aclara que puede provocarse una nueva ola y recomienda a los ciudadanos tener la pauta de vacunación completa.

Según afirman varios expertos, esta nueva variante afecta a todas las personas que fueron inmunes a otras formas anteriores de ómicron y otras variantes. Christian Althaus, epidemiólogo computacional de la Universidad de Berna comentó al mismo periódico que la mayoría de los ciudadanos no se cuidan para prevenir la infección, por lo tanto, la transmisión de BA.5 será imparable y el número de casos se disparará.

Althaus estimó que alrededor del 15% de la población se infectará. Sin embargo, es probable que los países tengan perfiles inmunitarios distintos porque sus historiales de oleadas de Covid – 19 y sus tasas de vacunación difieren. Por lo tanto, afirma:

Si ya de por sí la ómicron fue bastante tiquismiquis que arrasó con todo, ahora se nos viene encima algo peor. La nueva variante BA.5 tiene la capacidad de neutralizar los anticuerpos producidos por la vacunación hasta ocho veces, haciendo que personas que se contagiaron anteriormente puedan contagiarse de nuevo.

Investigadores del Centro Médico Beth Israel Deaconess de EEUU demostraron que la eficacia de las vacunas es 20 puntos inferior para las subvariantes en comparación con la cepa original. Además, la cuarta dosis haría más bien poco por resolver esta situación, ya que, tanto Moderna como Pfizer anunciaron que sus vacunas adaptadas a ómicron demuestran una eficacia tres veces menor que para la nueva variante.

Según afirma Eric Topol, editor y divulgador científico, en Twitter, la nueva variante BA.5 es una «bestia» con «la mayor transmisibilidad y escape vacunal».

BA.5 has the most transmissibility and immune escape of any version of the virus since the pandemic began. Although its spike(S) sequence is nearly the same as BA.4, there are several mutations in other parts of the virus that may account for its⬆️fitness https://t.co/nKnmp5OBZK https://t.co/dUsPxu2LIL pic.twitter.com/9feAvwKAMY

— Eric Topol (@EricTopol) June 26, 2022