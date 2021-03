Doctora Shanna Swan: «La mayoría de las parejas tendrán que recurrir a la reproducción asistida para 2045»

El chiste, muy viejo, va de una pareja que, tras unos años sin tener hijos, va a hacerse los estudio de fertilidad y cuando retiran los resultados en el paple del la mujer pone ‘NORMAL‘ y en el del hombre aparecen las letras ‘S.S.P.M’.

Muy ufano, convencido que aquello sólo puede significar ‘sano, sanote, puro, machote‘, vuelve a entrar y pregunta a la enfermera qué significan la siglas.

La enfermera lo mira de arriba a abajo y le dice: «Solo Sirve Para Mear«.

Pues eso, pero ahora sin bromas, porque lo que está pasando en el mundo debido a la contaminación no es un chiste, sino una tremenda tragedia.

¿Son los productos químicos cada vez más presentes en nuestra vida cotidiana responsables de una crisis de fertilidad en la especie humana?

De acuerdo con la médica ambiental Shanna Swan, la respuesta es un claro sí, y en una reciente entrevista lanzó una alerta para advertir que en pocos años podríamos estar viendo una reducción considerable de los embarazos naturales.

Swan es profesora de medicina ambiental y salud pública de la escuela de medicina Mout Sinai en Nueva York y estudia las tendencias de fertilidad en las personas. Hace unos cuatro años documentó cómo el recuento promedio de los espermatozoides entre los hombres occidentales se ha reducido a menos de la mitad en los últimos años.

En su nuevo libro, Count Down, aborda estas temáticas y pone la lupa sobre los químicos presentes en los plásticos y demás productos de consumo humano, un factor fundamental para entender por qué nuestra especie está bajando considerablemente sus niveles de fertilidad.

“A la gente no le gusta hablar, que es su subfertilidad o problemas reproductivos, y cómo eso está ligado al medio ambiente. Todos reconocen que tenemos una crisis de salud reproductiva, pero dicen que se debe al retraso en la maternidad, la elección o el estilo de vida; no puede ser químico. Quiero que la gente reconozca la verdad. No estoy diciendo que no estén involucrados otros factores. Pero estoy diciendo que los productos químicos juegan un papel causal importante”.