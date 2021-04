El helicóptero Ingenuity de la NASA vuela por segunda vez en un escenario más difícil

La NASA sigue alcanzando nuevos hitos desde la superficie de Marte.

El helicóptero Ingenuity completó este 22 de abril con éxito su segundo vuelo, alcanzando nuevos hitos de mayor altitud, un vuelo estacionario más largo y un vuelo lateral.

Asimismo, capturó una imagen de la sombra que proyecta en el suelo con su cámara de navegación en blanco, instalada en su parte inferior. Se aprecia una inclinación resultado de la maniobra de vuelo en curso.

En el primer vuelo, Ingenuity flotó a 3 metros sobre la superficie.Para esta segunda prueba de vuelo, en el que ha sido bautizado como Aeródromo Hermanos Wright, el helicóptero tenía por objetivo llegar a los 5 metros de altura. Luego, tras una breve vuelo, el plan incluía una inclinación ligera y moverse hacia los lados por espacio de dos metros.

Luego, el plan de vuelo establecía que Ingenuity se detendría, flotase en su lugar e hiciera giros para apuntar su cámara a color en diferentes direcciones antes de regresar al centro del aeródromo para aterrizar.

Go big or go home! The #MarsHelicopter successfully completed its 2nd flight, capturing this image with its black-and-white navigation camera. It also reached new milestones of a higher altitude, a longer hover and lateral flying. pic.twitter.com/F3lwcV9kH2

— NASA JPL (@NASAJPL) April 22, 2021