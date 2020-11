Rock In Rio Lisboa regresa en junio de 2021: Foo Fighters, Liam Gallagher y Black Eyed Peas, ¡confirmados! 

Son muchas las ganas de volver a la ‘normalidad’. En plena pandemia mundial y con la industria musical reinventándose, la organización de Rock In Rio Lisboa ha querido arrojar un poco de esperanza confirmando la celebración del festival en junio de 2021.

De esta manera, la capital portuguesa ofrecerá dos fines de semana llenos de música de la mano de grandes artistas.

Las fechas seleccionadas para el evento son los días 19 – 20 y 26 -27 de junio de 2021, y tendrá lugar en el recinto del Parque Bela Vista.

El evento despegará con una jornada de lo más potente, gracias a las actuaciones de Foo Fighters, The National y Liam Gallagher. Además, ese mismo fin de semana, se presentarán también Black Eyed Peas, Ivete Sangalo y David Carreira.

.@bep we are waiting for your Ritmo 🎉🤩😉

See you there! #GoodVibesPortugal pic.twitter.com/zSPhDX4AX0

— Rock in Rio Lisboa (@rockinriolisboa) November 4, 2020