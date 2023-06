La 39ª edición de Veranos de la Villa presenta una amplia programación cultural con gran presencia internacional

Llega una de las citas estivales más esperadas, el festival Veranos de la Villa, organizado por el Área de Cultura, Turismo y Deporte. Del 5 de julio al 27 de agosto, se podrá disfrutar en diferentes espacios de una amplia programación nacional e internacional a cargo de artistas y creadores que deleitarán al público con sus propuestas más atractivas.

El alcalde de Madrid en funciones, José Luis Martínez-Almeida, ha presentado hoy la 39ª edición del festival en el Pabellón de los jardines de Cecilio Rodríguez, “una oportunidad de poder disfrutar de esta programación que nos va a llenar a todos los madrileños de ese oxígeno que necesitamos” ha dicho, a la vez que ha puesto en valor la capacidad de este festival para proporcionar grandes “momentos de esparcimiento a través de la cultura” en una ciudad “maravillosa pero que tiene épocas aún mejores como puede ser el verano”.

Un acto al que han asistido numerosos creadores cuyo trabajo podrá verse durante estos dos meses en alguno de los 29 espacios donde se desarrollará el festival. La cita ha contado con la actuación del bailaor Eduardo Guerrero, acompañado de Benito Bernal a la guitarra y Cristina Soler al cante.

Durante julio y agosto, se podrán ver más de 75 representaciones artísticas que abarcan desde circo, teatro, danza, música, flamenco y exposiciones que, a lo largo de 53 días, permitirán al público disfrutar de más de 200 actividades programadas. Más del 50 % de ellas serán de acceso gratuito y la presencia del festival se extenderá a 12 distritos de la ciudad, lo que muestra “el empeño que tenemos en el Ayuntamiento y el Área de Cultura de poder acercar la cultura hasta el último de los distritos y de los barrios de la ciudad de Madrid”, ha señalado Almeida.

Del cielo a la tierra

El arranque del festival será el miércoles 5 de julio con Sylphes, un espectáculo de la compañía alicantina Aerial Strada que, con el hilo conductor de Las cuatro estaciones de Vivaldi en la adaptación del compositor germano-británico Max Ritcher, combina ballet aéreo a 35 metros de altura, acrobacia y la música en directo de la Orquesta Sinfónica Verum.

La noche del 6 de julio, el escenario de Veranos de la Villa también volverá al cielo de Madrid, donde los integrantes de esta compañía repetirán sus figuras en el aire, recordando a los asistentes las coreografías grupales de natación sincronizada y del ballet clásico.

Y del cielo de la inauguración a la tierra de la clausura. El Auditorio del parque Enrique Tierno Galván acogerá el domingo 27 de agosto 100 cellos, una innovadora propuesta de Giovanni Sollima y Enrico Melozzi donde 100 violonchelistas de todos los países, generaciones, carreras y géneros se unirán para formar una orquesta excepcional y efímera solo por una noche.

Esta actividad cuenta con la colaboración del Instituto Italiano di Cultura di Madrid y la Embajada de Italia en España. Giovanni Sollima es un prestigioso violonchelista italiano conocido por sus creaciones en las que se mezclan jazz, rock, minimalismo y tradiciones mediterráneas y orientales. Enrico Melozzi es violonchelista, compositor y director de orquesta. El compositor Luis Miguel Cobo se sumará a la velada y amenizará los momentos previos al concierto.

Arte para los meses de verano

El 6 de julio se inaugurará en el Espacio Cultural Serrería Belga la primera de las dos exposiciones que podrán verse en Veranos de la Villa hasta el 27 de agosto. In Your Face: Chicano Art After C.A.R.A, en colaboración con la Embajada de México en España y AltaMed, es una enriquecedora propuesta de cultura chicana, continuación de Chicano Art: Resistance and Affirmation (C.A.R.A), la histórica muestra organizada en Los Ángeles en 1990 que contó con los más importantes autores y colectivos artísticos mexicano-estadounidenses de 1965 a 1985.

Comisariada por Susana Smith Bautista, en esta exposición se incluyen obras pertenecientes a la colección privada AltaMed que se exhibe por primera vez en España y abarca diferentes disciplinas, desde la escultura a la fotografía, pasando por grabados, pinturas y técnicas mixtas.

Asimismo, el Espacio Cultural Serrería Belga acogerá a partir del martes 11 de julio la primera de las actividades programadas con China como país invitado en esta edición, en el marco de la celebración de los 50 años de relaciones diplomáticas entre el país asiático y España. Hasta el 6 de agosto, se podrá disfrutar de la exposición Seasonal Proximities, del artista chino Cao Yuxi que se presenta en Veranos de la Villa con uno de sus temas preferidos: la influencia de la tecnología y la era digital en nuestra percepción de la realidad. A través de pantallas interactivas e imágenes en movimiento, esta obra representa paisajes naturales vividos en una experiencia cinematográfica inmersiva de 360 grados, transportando a los visitantes al aire libre. En colaboración con el Centro Cultural de China en Madrid, la Oficina Municipal de Cultura, Radio, Televisión, Turismo y Deportes de Shenzhen y Casa Asia y con el patrocinio de Lottusse.

Estas dos exposiciones, junto con la clausura anteriormente mencionada, son algunas de las actividades en las que se refleja el marcado carácter internacional de la programación que, en esta edición, cuenta con creadores procedentes de Alemania, Colombia, Cuba, Estados Unidos, Japón, Mali, México, Italia, Portugal, China y Suiza.

Sonidos para todos en Veranos de la Villa

El escenario principal que acogerá la mayor parte de la programación musical es, un año más, el Centro Cultural Conde Duque. Los primeros acordes sonarán los días 21 y 22 de julio en el Patio Central con la Orquesta y Coro de RTVE a través de la cita que nunca falta en el festival, la zarzuela, con El barberillo de Lavapiés. En este 2023, se cumplen los 200 años del nacimiento del maestro Barbieri, el principal impulsor del género madrileño. Miquel Ortega, en la dirección y Diego Carvajal, como director de escena serán los encargados de llevar a cabo su obra, que presenta los problemas del barbero Lamparilla, la costurera Paloma, la marquesita y don Luis.

Además, el 23 de julio en el Patio Central de Conde Duque, tendrá lugar la apuesta por lo sinfónico con 50 años de música y amistad a cargo de Guangzhou Symphony Youth Orchestra, con el apoyo del Centro Cultural de China en Madrid. Por primera vez en la ciudad, la Orquesta Juvenil de la Sinfónica de Guangzhou (GSYO), bajo la dirección de Jing Huan y con el célebre Jian Wang como chelo solista, junto a sus más de 100 miembros, interpretará Metrópolis, del compositor Zhour Tian; Zhuang Zhou’s Dream/Cello Concerto in D Minor ‘The Disillusioned Dream’, de Zhao Jiping; la rapsodia para orquesta España del compositor francés Alexis Emmanuel Chabrier, y las Suites No. 1 y No. 2 de Tres sombreros de copa de Manuel de Falla.

El 25 de julio será el turno de la Banda Sinfónica Municipal de Madrid que, bajo la dirección de Jan Cober y Antonio Serrano como artista invitado, interpretará Obertura Cubana, de George Gerswhin; Preludio para armónica y Banda, de Eduardo Moreno; Miss.Saigon (selección), de A. Boubdil y C.M. Shonberg; Rhapsody in Blue, de George Gerswhin con arreglos de Antonio Serrano, y Danzas Sinfónicas de West Side Story, del compositor Leonard Bernstein.

El 26 de julio, en ese mismo espacio, actuará la maliense Oumou Sangaré, la cantante que surgió de los barrios pobres de Bamako para convertirse en una superestrella mundial y en un icono feminista. Presentará en Madrid su último trabajo, Timbuktu, en el que fusiona su distintivo sonido y voz con elementos de blues, folk y rock.

La alemana Ute Lemper llegará el 30 de julio con una propuesta a caballo entre el teatro y el concierto, Rendezvous with Marlene, en el que homenajea a la diva Marlene Dietrich, con quien la opinión pública la ha comparado en numerosas ocasiones. Tras recibir el Molière Award por su papel en Cabaret, envió una carta a Dietrich y, ante su sorpresa, Lemper recibió una llamada suya. Durante tres horas de charla telefónica, le habló de su vida, de su trabajo y de su historia, de su amor por Rilke, de su relación con Alemania, de su pena y de sus fascinaciones. Es precisamente la recreación de aquel diálogo lo que se podrá ver sobre el escenario.

El domingo 6 de agosto, el cubano Eliades Ochoa, uno de los grandes soneros de la historia de la música de su país, presentará su último disco, Guajiro, en el que ha contado con la colaboración del armonicista de blues Charlie Musselwhite, la leyenda de Fania All-Stars Rubén Blades y Joan Wasser, más conocida por su nombre artístico Joan As Police Woman. En este disco, demuestra que es una voz singular con un estilo y un sonido propios, con firmes raíces en la tradición cubana y un atractivo tan atemporal como universal.

También, durante el 8 y el 9 de agosto y con la colaboración de Japan Foundation, se podrá disfrutar de la actuación Tenmei-Destiny, llevada a cabo por YAMATO Drummers (Los tambores de Japón), un grupo formado por decenas de músicos que han actuado en más de 54 países desde su creación en 1993. Este espectáculo consiste en incorporar originalidad e innovación al uso del wadaiko (tambor), imprimiendo una oleada de energía que dejará al público abrumado por el ritmo de la música, haciendo que sus cuerpos se eleven con el sonido.

El 10 de agosto, la noche sonará a Sole Giménez, que celebra su gira 40ª aniversario en la música con un concierto en el que repasará su larga y fructífera trayectoria. Será una oportunidad para escuchar a una de las voces más destacadas del país, paseando a través de diferentes estilos que van desde el pop a la bossa nova o el bolero.

El 13 de agosto, se podrá asistir al concierto de soul de Lee Fields que presentará su último disco, Sentimental Fool. El vocalista estadounidense, que comenzó en los sesenta y se ha convertido en uno de los mayores clásicos de su género musical, ha colaborado con otros artistas como B. B. King o Bobby Womack, así como con bandas del nivel de Kool and The Gang, Sammy Gordon and the Hip-Huggers o Little Royal.

Otra de las citas que también vuelve a Veranos de la Villa es Sonidos en el Patio. El 16 de agosto, nuevas bandas y artistas tomarán el Patio Central de Conde Duque durante más de tres horas para mostrar la buena salud musical madrileña con diferentes estilos para públicos de edades diversas. Una celebración de los nuevos sonidos abierta a todo el mundo, en la que la música correrá a cargo de Morreo, Vatocholo (Andrés Pardo), Monteperdido y Las Petunias.

El 17 de agosto, será el turno de uno de los imprescindibles del indie pop en español, con una trayectoria de más de una década. Carlos Sadness presentará su EP Perreo bonito, un álbum que cuenta por el momento con tres canciones y al que seguirá agregándole nuevos temas. Además, intervendrá la joven cantautora pontevedresa Yoly Saa.

Al día siguiente, el 18 de agosto, el Patio Central se vestirá con bata de cola para albergar Lentejuelas y castañuelas, un tributo travesti a las divas del folclore español. Samantha Ballentines, Venedita Von Däsh, Juriji Der Klee, Estrella Xtravaganza, Jota Carajota y Onyx serán las encargadas de traer de vuelta a los escenarios los grandes éxitos de Isabel Pantoja, Raffaella Carrà y Sara Montiel, entre otras.

El 19 de agosto, aflorará la escena más underground de la capital con Rusowsky en formato ‘cute acoustic set’. Con más de un millón de oyentes mensuales en Spotify, el músico escenificará un show íntimo acompañado de su piano y sus ‘cacharros’, ofreciendo versiones acústicas de sus canciones más populares.

El domingo 20 de agosto, como ya viene siendo costumbre, se celebra la cita con Algo inesperado, concierto en el que un artista sorprenderá al público al descubrir su identidad tan sólo cuando suba al escenario. En anteriores ediciones se ha contado con la presencia de Vetusta Morla, Morgan, María José Llergo, Carolina Durante y Kiko Veneno.

Pero la música no se queda únicamente en Conde Duque, sino que se expande a otras sedes del festival como el Claustro del Pozo del Instituto de Educación Secundaria San Isidro, en el que el 16 de agosto estarán Brainsnachers, alias creativo de la dupla formada por el músico, compositor y productor musical Wolfrank Zannou y el artista multidisciplinar Fibonachiman. Con la propuesta titulada Ciclos & Cycles, transformarán el Claustro del Pozo con sus habilidades multiinstrumentistas y una selección de imágenes distópicas.

En el mismo emplazamiento, el 24 de agosto, Ruiseñora y Antía Muíño harán que el público conozca un poco más del nuevo folclore que reivindica la tradición desde la electrónica o el rock. Ruiseñora presentará su nuevo disco Palmerita, Palmerita, en el que el dúo nos acercará las raíces culturales de Extremadura e Islas Canarias. Mientras, Antía Muíño, que se ha convertido en una de las revelaciones de la música tradicional gallega, mostrará Carta Aberta. Para continuar con la programación musical en este espacio, Lucas Vidal presentará el día 25 Karma,su primer álbum en solitario. El compositor madrileño de bandas sonoras, que cuenta en su haber con numerosos galardones, entre los que destacan dos premios Goya y un Emmy, sale de su zona de confort para adentrarse en un viaje introspectivo al mundo de las emociones, aunando sonidos orquestales con palpitantes ritmos electrónicos.

Serán las españolas Marina Herlop y Angélica Salvi las que cierren el 26 de agosto este ciclo en el Claustro del Pozo. Por un lado, Herlop muestra su tercer álbum, Pripyat, con el que se ha introducido en la música electrónica con excelentes resultados. Mientras tanto, Salvi, la arpista afincada en Oporto, invita al público a sumergirse en sus vivencias emocionales y espirituales, sirviéndose de ellas para escribir el guion de un sueño.

Danza, fiel a su cita con Veranos de la Villa

Un año más, Veranos de la Villa realiza una gran apuesta por la danza con grandes nombres nacionales e internacionales. Con motivo de la celebración del 50º aniversario del estreno de Bodas de sangre, la Compañía Antonio Gades, heredera estilística y coreográfica del mítico creador, inaugura la programación del festival en el Patio Central de Conde Duque con el arranque de las conmemoraciones de este aniversario con dos únicas representaciones, los días 18 y 19 de julio, de esta coreografía, en las que se incluirá también la conocida como Suite flamenca. Las dos jornadas previas, la Fundación Antonio Gades y la Compañía Antonio Gades realizarán una introducción práctica a este ballet que consta de dos clases magistrales impartidas por Stella Arauzo, directora artística de la compañía para profundizar en su estilo, composición y dramaturgia y acceder así al conocimiento de este repertorio universal.

En el mismo espacio, los días 28 y 29 de julio, la Compañía Nacional de Danza de Portugal (Companhia Nacional de Bailado), bajo la dirección artística de Carlos Prado, regresa a Madrid tras casi dos décadas para mostrar dos de sus últimas piezas de danza contemporánea. Mientras Symphony of Sorrows se desarrolla en un ambiente denso y sombrío en el que el colectivo demuestra ser la fuerza para superar los caminos a veces tortuosos de la humanidad, Cantata refleja las tradiciones musicales y populares italianas, una especie de fiesta comunitaria italiana donde la música es el elemento inspirador, contagiando a los bailarines y al público.

Del 2 al 5 de agosto, se podrá disfrutar en esta programación de danza del Ballet Nacional de España (BNE)/INAEM, y con la colaboración de la Fundación Orquesta y Coro de la Comunidad de Madrid, con un programa doble que se suma a la celebración del Año Picasso. En Estampas flamencas, el actual director artístico del BNE, Rubén Olmo, y Miguel Ángel Corbacho han creado cuatro piezas inspiradas en el estilo, la estética y el carácter de Antonio Ruiz Soler. La segunda parte del programa es para El sombrero de tres picos, una de las obras más emblemáticas de su repertorio. Con partitura de Manuel de Falla (interpretada en esta ocasión por la Orquesta de la Comunidad de Madrid) y coreografía de Antonio Ruiz Soler, este montaje recupera, además, los figurines y reproduce los telones y la escenografía que Pablo Picasso realizó para el estreno en Londres en 1919 de la versión de Léonide Massine con los Ballets Russes de Serge Diaghilev.

Eduardo Guerrero, junto a la voz de Pasión Vega y las guitarras de Javier Ibáñez y Benito Bernal, cierra esta programación de danza los días 11 y 12 de agosto. El bailaor llega a Madrid para poner en pie su nuevo espectáculo, Guerrero, que lleva por título su polisémico apellido. En esta ocasión, el bailaor se centra en su relación con las mujeres, su madre, sus amantes, sus amigas, en ese territorio límite en el que la sentimentalidad convive con la sensualidad, pero supera ambas temperaturas vitales hasta encontrar un puente entre géneros y sexos.

Más allá del Patio Central de Conde Duque, se podrá disfrutar también de la danza con Raquetistas, que tendrá lugar en la Residencia de Estudiantes los días 19 y 20 de julio, una propuesta que recupera la memoria de mujeres reputadas y deportistas pioneras entre los años 20 y 40 del siglo pasado. Madrid fue uno de los focos más importantes para las raquetistas y el frontón Beti Jai de Chamberí, su templo y nombres como Chiquita de Anoeta, Chiquita de Ledesma o Agustina Otaola, desconocidas hoy, son historia del deporte femenino. La danza a cargo de las bailarinas de Kukai se encontrará con la música y canto en directo de Maite Larburu que, a su vez, acompañará a los testimonios de las mujeres que fueron raquetistas y sus familias. Con la colaboración de la investigadora Ainhoa Palomo y ayudadas por la narración de Anne Igartiburu, varias mujeres que fueron raquetistas nos traerán sus vivencias y testimonios.

Mucho teatro y circo en el festival

Las artes escénicas se distribuyen con numerosas actividades en varios espacios de la ciudad. Del 12 al 16 de julio, regresa a la Fundación Juan March su iniciativa anual Dramaturgo invitado, en la que un reconocido profesional teatral lleva a cabo la investigación y posterior adaptación teatral de una obra poco o nunca representada del repertorio clásico. En esta ocasión, el director de escena Ernesto Arias, con el apoyo de Brenda Escobedo en la investigación dramatúrgica, va a llevar por primera vez a un escenario profesional La casa de los celos y selvas de Ardenia, la única comedia de Cervantes que no se ha representado.

Del 21 al 23 de julio en el Hospital Infantil Universitario Niño Jesús, se puede participar en el proyecto Radio-grafía (s). Viaje al interior de un hospital. Esta ruta guiada y dramatizada es el resultado de un laboratorio teatral creado e impulsado en 2021 por neuropediatras de este hospital y artistas profesionales. La actividad está dirigida por la directora de escena y dramaturga Lucía Miranda y cuenta con la colaboración de 33 % Cultura sin límites, Fundación para la Investigación Biomédica del Hospital Infantil Universitario Niño Jesús (FIBHNJS), Art for Change-Fundación «la Caixa», Netflix, Jazz Pharmaceuticals y Cecabank.

En el Teatro de Conde Duque, se representará Sexpiertos los días 26 y 27 de julio. Dirigida por Mireia Gabilondo y de la compañía donostiarra Tanttaka Teatroa, un periodista con parálisis cerebral (el último ganador del Goya a Mejor Actor Revelación, Telmo Irureta) y una vendedora de caramelos que anda sumida en contradicciones (Aitziber Garmendia) explican, sin complejo alguno, sus vivencias afectivo-sexuales para demostrar que cada uno de nosotros, con su parálisis particular, tenemos diferentes miedos, sueños e ilusiones. Esta actividad se realiza en colaboración con el Instituto Vasco Etxepare.

Del 27 al 29 de julio, Ópera Garage acerca este género en una propuesta sorprendente. La iniciativa nace desde la pasión de Emiliano Suárez y Macarena Bergareche y su firme convicción de conseguir nuevas audiencias y asegurar el relevo generacional. En esta ocasión, Rigoletto tendrá lugar en un espacio tan particular como la Nave 16.1 de Matadero Madrid.

En el Claustro del Pozo del Instituto de Educación Secundaria San Isidro, se podrán ver también dos espectáculos. Del 18 al 20 de agosto, se representará El amor enamorado, de Lope de Vega, antiguo alumno del instituto más antiguo de España, en versión de Fernando Sansegundo, dirección de Borja Rodríguez y una Venus interpretada por Teté Delgado. En la obra, el mito, la fábula y la magia forman parte de un ambiente festivo donde los ciclos de la fiesta conducirán al público por las tres jornadas de la comedia en una inolvidable celebración. Los días 22 y 23 de agosto, se ofrecerá La vida chulapa, de Orquestina MadriZ. Un monólogo musical con evocación y ‘modernidad antigua’ escrito por Pedro Víllora, dirigido por Alberto Frías e interpretado por Olga María Ramos.

Finalmente, el creador colombiano Jimmy Rangel junto a su compañía y con la colaboración de la Embajada de Colombia en España, aterriza en Madrid para escenificar Olvido los días 25 y 26 de agosto en el Teatro de Conde Duque. La pieza está inspirada en los cuentos cortos de Agatha Christie, narrada desde la fisicalidad de los intérpretes, explorando el suspenso y el terror como género narrativo. Gracias al espacio escénico, la obra permite un juego constante entre apariciones y desapariciones y pone al espectador en una especial postura de voyeur.

Entre las propuestas circenses, se encuentran actividades singulares como Soñar el Circo, en la que el público de todas las edades duerme esa noche bajo la carpa del circo con esterillas, saco y algo para compartir en la cena. Mayores y pequeños son los protagonistas de esta velada que será los días 14 y 15 de julio en el Teatro Circo Price con Sara San Gregorio y Laura Bañuelos.

También tendrá presencia en el festival la compañía madrileña Faltan7 (Premio ex aequo Feten 2019 al mejor espectáculo de calle y Primer Premio Circada 2018), que pondrá todo patas arriba con el espectáculo Express. En él, una agencia de mensajería no funciona como debería; los paquetes y los trabajadores vienen y van entre acrobacias, equilibrios y malabares.

Para finalizar, el 23 y 24 de agosto, en el Patio Sur de Conde Duque, la compañía mallorquina D’Es Tro mezcla el circo con el juego de la peonza en POI. Es la ópera prima multipremiada de Guillem Vizcaíno y responde a una búsqueda física de malabares y manipulación de materiales, pero también existe un trabajo artesanal respecto a las peonzas que el autor diseña y construye, incluyendo una de las más grandes del mundo, de 45 kilos de peso.

Cine de verano

Con el parque de la Bombilla como sede, el cine continúa siendo uno de los protagonistas de Veranos de la Villa. El ciclo comisariado por La Juan Gallery, Cine caliente, vuelve con una nueva selección de media docena de películas –Scream, La princesa prometida, El guardaespaldas, Entre tinieblas, La muerte os sienta tan bien y Bar Coyote– que se verán interrumpidas de manera continuada para ser analizadas, comentadas y animadas musicalmente por las duplas Eva Soriano / Oro Jondo, Ana Morgade / San Junipero DJs, Juan Sanguino / Tacita de Rubí, Las hijas de Felipe / Richo Eyes, Alex De la Croix / Martín Moniche y Germán González / Ópera Primas. Será los días 11, 18 y 25 de julio y 1, 8 y 15 de agosto, respectivamente.

En esta edición, el festival vuelve a colaborar con Madrid Film Office, oficina de promoción del audiovisual del Ayuntamiento de Madrid, esta vez para ofrecer Un Madrid de Cine, una actividad donde descubrir paseando los espacios en los que se han rodado películas o series que forman parte de la historia audiovisual del país. Los días 8, 15, 22 y 29 de julio se podrán visitar los lugares que han servido de escenario a las películas de nuestro cineasta más internacional, Pedro Almodóvar, nombrado Hijo Adoptivo de la ciudad en 2018. Una oportunidad única para conocer estos escenarios de cine, recordar escenas icónicas de películas como Pepi, Luci, Bom y otras chicas del montón (1980) o Madres paralelas (2021) y descubrir anécdotas de sus rodajes.

Los días 5, 12, 19 y 26 de agosto se ofrecerá un recorrido del Paisaje de la Luz, declarado Patrimonio Mundial en la categoría de Paisaje Urbano en 2021 por la Unesco, en el que se descubrirán emplazamientos que han sido escenario de obras tan variadas como Manolo, guardia urbano (1956), Las chicas de la cruz roja (1958), El pisito (1959), El fabuloso mundo del circo (1964), Solos en la madrugada (1978), El día de la bestia (1995), Carne trémula (1997), El tiempo entre costuras (2013) o Explota, explota (2020).

La Academia de Cine acogerá el 23 de agosto la proyección de cortometrajes realizados por sus residentes. Tras el visionado, habrá un coloquio y lectura de los seleccionados de los Programas de Residencias y Rueda para la edición 2023- 2024.

Tercera edición de La Sub25

Del 25 al 30 de julio, en varios espacios de la ciudad, Veranos de la Villa, en colaboración con 21distritos, programa del Área de Cultura, Turismo y Deporte, organiza actividades de todo tipo de disciplinas en las que participan artistas de hasta 25 años. En esta tercera edición se ofrecerá el espectáculo Paradise Circus de la escuela de circo Carampa, un show de fútbol freestyle o talleres de varios estilos de danza entre los que se encuentran afro dance o break, entre otros. Además, participarán Dj Blnco, Fran Laoren, Deva, Ede, Alba Reche, Dj LVL1, Collective LEDB desde Colombia, K1za, Lía Kali y Santa Salut. También se podrán visitar exposiciones gráficas y audiovisuales de diferentes jóvenes artistas y habrá una zona ‘tunéate’ con puestos en los que se podrán customizar prendas de ropa, el peinado, las uñas o el maquillaje; además de puntos activos de diversidad, género, accesibilidad y sostenibilidad.

Más propuestas

Una edición más, Veranos de la Villa toma el pulso a los vecinos en las plazas y las calles de la ciudad a través de diferentes actividades.

Con la colaboración del Istituto Italiano di Cultura di Madrid y la Embajada de Italia en España, el colectivo Stalker Teatro tomará cinco espacios públicos con la intervención urbana Steli para invitar a los ciudadanos a formar parte de esta creación. A partir de palos de madera y con los colores del arco iris, este proyecto es para todos los públicos. Una vez que haya terminado el proceso de construcción, podrán explorar su creación mientras un Dj se encarga del ambiente sonoro del espacio creado.

Tendrá lugar en la plaza de Juan Goytisolo el 28 de julio, el día posterior se podrá ver en la calle Fuencarral (entre glorieta de Bilbao y Quevedo) y en la explanada Centro Cultural La Vaguada. La última jornada se llevará a cabo el 30 de julio en el auditorio al aire libre Berlín y en la plaza Centro Cultural Pozo del tío Raimundo.

Para finalizar la celebración del aniversario China-España tendrá lugar la actividad Danza del León ‘Doble Suerte’, del 4 al 6 de agosto. La Compañía de Danza del León y Artes Marciales Huaide de Fuyong de Shenzhen realizará una exhibición de este deporte tradicional originario del país asiático en el que los atletas despliegan impresionantes y atrevidos movimientos sobre unos postes elevados. La compañía, fundada en 1962 y con más de 80 integrantes, será la encargada de descubrir esta danza milenaria en varios emplazamientos de la ciudad. La primera jornada (4 de agosto) tendrá lugar en la plaza Centro Cultural Paco de Lucía, el 5 de agosto estará en plaza de Oriente y, finalmente, el 6 de agosto, en el paseo del Prado (entre plaza de Carlos V y plaza de Cibeles). En colaboración con el Centro Cultural de China en Madrid y la Oficina Municipal de Cultura, Radio, Televisión, Turismo y Deportes de Shenzhen, y patrocinado por Xialongkon Hot Pot.

Desde el día 10 al 13 de agosto, se ofrecerá el teatro interactivo llevado a cabo por Panorama Kino Theater en la plaza Mayor, donde habrá dos pases cada día, a las 19:00 y a las 20:45 horas. La iniciativa del artista suizo Chulaporama consistirá en una estructura emergente que rota 360º en su propio eje y que traslada al propio público a un mundo que cambia constantemente, por lo que el consumidor de teatro pasa a ser creador, convirtiéndose en parte integral de la historia. Esta actividad se realiza en colaboración con Pro Helvetia.

Los días 16, 17 y 18 de agosto, Demode Quartet lleva su espectáculo Demode 4 sobre ruedas al Puente Cáscara de Matadero, al paseo de Federico García Lorca y al parque Casino de la Reina. Esta actividad es una experiencia única que mezcla el canto a capela, el humor y muchas más disciplinas para acercarlas a lugares poco comunes en un divertido concierto itinerante.

Un cartel que nos lleva al cielo de Madrid

La artista multidisciplinar Amanda Portillo (Madrid, 1988) es la encargada de ponerle imagen a esta edición de Veranos de la Villa. El significado del cartel está basado en su propia experiencia, pues Portillo afirma que “como buena madrileña, estoy enamorada de los veranos en Madrid y me gusta pasarlos en la ciudad”. Los tonos representan una ciudad en la que anochece y comienza a refrescarse el entorno. La escena se sitúa en una piscina infinita inspirada en las tantas que existen en las azoteas de los hoteles del centro de la capital y desde las que se puede disfrutar del cielo madrileño, haciendo así hincapié, junto a las escaleras celestiales, en el conocido dicho “De Madrid al cielo”. Además, se añade a la imagen el aire festivo de los personajes que aparecen, dibujados así para representar el ocio que se puede encontrar en la ciudad durante la etapa estival, sobre todo, en las actividades de los Veranos de la Villa.

Accesibilidad

Una edición más, Veranos de la Villa mantiene su compromiso con la accesibilidad y la inclusión, acercando la cultura a todas las personas. De esta forma se incluyen medidas de accesibilidad de contenidos en su programación, espacios accesibles para personas en silla de ruedas y/o con movilidad reducida. Como novedad, esta edición cuenta con tarjetas en braille con un código QR que redirigirá a la pestaña de accesibilidad de la web.

Como parte de la estrategia de inclusión y en colaboración con el Área de Familias, Igualdad y Bienestar Social, Veranos de la Villa incluye espacios en los que fomentar la participación de diferentes colectivos vulnerables a través de las actividades y de la reserva de butacas que garanticen el acceso en igualdad a la cultura como vehículo de integración, reparación y visibilidad. Asimismo, la prevención de la violencia sexual es un contenido clave que se abordará a través de puntos informativos dinamizados que proporcionarán materiales informativos sobre los recursos municipales existentes.

El festival, como lugar de encuentro y ocio con un impacto social y ambiental en la ciudad de Madrid, mantiene la realización de memorias medioambientales en aquellos eventos que tengan un aforo estimado de más de 5.000 personas con el fin de identificar los impactos, realizar un seguimiento y establecer planes para contribuir a la creación de una ciudad más sostenible.

Información sobre entradas

Las entradas estarán disponibles a través de la web www.veranosdelavilla.com a partir de mañana, en el Centro de Turismo Plaza Mayor y a través del correo electrónico accesibilidad@madrid-destino.com, destinado específicamente a la solicitud de las entradas reservadas para personas con discapacidad. Además, en las taquillas de los respectivos espacios se podrán adquirir las entradas de las actividades programadas en ellos.

El acceso a las actividades gratuitas se realizará por orden de llegada hasta completar aforo, excepto en el concierto de la Banda Sinfónica Municipal de Madrid (con descarga o recogida previa de entradas desde el 17 de julio a las 12:00 h), Algo inesperado (con descarga o recogida previa de entradas desde el 14 de agosto a las 12:00 h), La casa de los celos y selvas de Ardenia (reserva anticipada con dos tercios del aforo en march.es/invitaciones), Raquetistas (descarga de entradas en la web desde el 10 de julio a las 12:00 h) y Radio-grafía(s). Viaje al interior de un hospital (con descarga o recogida previa de entradas desde el 17 de julio a las 12:00 h)./

Todas las propuestas culturales del festival, en la web oficial www.veranosdelavilla.com