Un torero español sale del armario pero no es el primero: la historia de Sidney Frankin, un judío homosexual en el Nueva York de los 30

Mario Alcalde, de 31 años, se ha convertido en el primer torero en decir que no es heterosexual. El diestro se ha declarado «pansexual» en El Mundo. Alcalde dejaba clara su realidad en la entrevista:

“No me importa el género. Cada uno tiene sus gustos. […] Tengo unos pensamientos diferentes al resto de toreros. Mis gustos no son normales en el toreo. Tanto política como sexualmente. La verdad es que todos los gays son antitaurinos. Pero qué bonito es cuando confiesas quién eres y, después de conocerte, lo ven de manera diferente”.

Además, el torero también expresó su intención de crear una peña taurina en Chueca:

“No sé cómo reaccionarán las plazas. No creo que me rechacen. En realidad, los aficionados somos liberales. Existe de todo: no a todo el mundo que va a los toros le gustan los toros y hay gente que no va a la plaza a la que le gusta. Yo voy a mi aire. Me da igual qué piensen los demás. No vivo de nadie. Para eso trabajo en el aeropuerto: para ser un poquito más independiente”