‘The Studio’: Así saca los trapos sucios de Hollywood la serie de Seth Rogen

El éxito de The Studio no es casualidad. La serie, disponible en Apple TV+ y Movistar+, acaba de ser renovada para una segunda temporada tras conquistar a crítica y público con su mirada mordaz sobre el funcionamiento interno de la industria cinematográfica. Detrás del proyecto está Seth Rogen, que no solo protagoniza sino que también produce esta comedia ácida que expone las contradicciones, miedos y absurdos que caracterizan a la meca del cine actual.

El personaje central, Matt Remick, es un productor de la ficticia Continental Studios que hereda el mando tras el despido de la experimentada Patty Leigh (interpretada por Catherine O’Hara). Lo que sigue es un desfile de fiestas, reuniones de marketing, visitas a platós y galas de premios donde Remick intenta sobrevivir al caos creativo y empresarial que define el Hollywood contemporáneo. Todo ello rodado en un estilo visual que mezcla lo vintage (evocando los 35mm clásicos) con arriesgados planos secuencia, reforzando la sensación constante de ansiedad y vértigo del protagonista.

Cameos estelares: el juego del espejo

Uno de los mayores atractivos de The Studio es la presencia de auténticas leyendas del cine y la televisión, muchas veces interpretándose a sí mismas. Por la pantalla desfilan nombres como Martin Scorsese, Charlize Theron, Steve Buscemi, Ron Howard, Zac Efron, Paul Dano, Adam Scott, Kathryn Hahn, Bryan Cranston o incluso ejecutivos como Ted Sarandos (CEO de Netflix).

Estos cameos no solo suman autenticidad, sino que funcionan como un juego meta-narrativo: las estrellas bromean sobre sí mismas, parodian sus propios egos o directamente ridiculizan las dinámicas absurdas del star system. Según ha explicado el propio Rogen, a muchos les pidieron actuar “al contrario de cómo son en realidad”, subvirtiendo las expectativas del público. Para otros fue simplemente una oportunidad única para reírse de sí mismos y del ecosistema en el que trabajan.

Realismo brutal: chistes internos y guiños cinéfilos

Lejos de crear un Hollywood ficticio, The Studio apuesta por mostrar el lado más realista –y patético– del negocio. Hay bromas directas sobre éxitos recientes como Barbie, dardos envenenados hacia plataformas rivales como Netflix e incluso episodios ambientados en entregas reales como los Globos de Oro. Todo está plagado de guiños para cinéfilos empedernidos, desde las recreaciones minuciosas de rodajes hasta las discusiones delirantes sobre guiones imposibles o campañas publicitarias surrealistas.

El resultado: una sátira afilada que no teme reflejar las miserias propias del sistema, siempre con una capa de humor negro y autocrítica. Y todo esto sin perder nunca el ritmo ni caer en el cinismo absoluto; hay espacio para el cariño por el séptimo arte, aunque sea a base de exponer sus vergüenzas.

Curiosidades y datos locos sobre ‘The Studio’

La serie se graba mayoritariamente en plano secuencia, una técnica poco habitual en comedia televisiva y más propia de títulos como Birdman.

Seth Rogen se inspiró en anécdotas reales escuchadas a productores veteranos: “Me encantan las películas, pero mi trabajo es arruinarlas”, le confesó uno.

Muchos cameos se grabaron aprovechando compromisos reales de las estrellas en Los Ángeles; algunos llegaron directamente desde rodajes paralelos.

El vestuario y la ambientación recrean deliberadamente el look clásico hollywoodiense para acentuar el contraste entre glamour y decadencia.

Se rumorea que algunos ejecutivos reales intentaron vetar ciertas bromas demasiado incisivas… sin éxito.

Ranking: Los cameos más sorprendentes

Puesto Estrella invitada Papel/Cameo 1 Martin Scorsese Él mismo, parodiando sus manías 2 Ted Sarandos CEO de Netflix autoironizándose 3 Charlize Theron Una diva caprichosa 4 Steve Buscemi Director hastiado 5 Ron Howard Productor desesperado 6 Zac Efron Actor inseguro 7 Bryan Cranston Jefe tóxico

¿Por qué fascina tanto esta serie?

The Studio triunfa porque logra lo que pocas ficciones han conseguido: mostrar Hollywood sin filtros, reírse abiertamente de sus defectos e involucrar a los propios implicados en ese ejercicio autocrítico. En palabras del propio Seth Rogen, “para muchos directores es divertido actuar; les ayuda a entender mejor lo que viven sus actores”. El espectador asiste así a una especie de psicoanálisis colectivo donde la industria se desnuda… pero con mucha gracia.

Mientras se espera el desenlace de la primera temporada y se confirma una segunda tanda gracias al apoyo entusiasta recibido, queda claro que Hollywood está dispuesto a reírse (un poco) de sí mismo. Siempre que sea con inteligencia y sin perder ese brillo decadente tan característico.