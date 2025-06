Dos turistas obsesionados con el selfie destrozan la ‘Silla de Van Gogh’ en el Palazzo Maffei de Verona

El pasado fin de semana, el Palazzo Maffei de Verona se convirtió en el centro de todas las miradas y no precisamente por la calidad de sus exposiciones.

Una pareja de turistas, en su afán por inmortalizar el momento con un selfie, acabó por destrozar la icónica Van Gogh Chair, una escultura creada por el artista italiano Nicola Bolla y recubierta con miles de cristales Swarovski.

El incidente, que fue captado por las cámaras de seguridad del museo, ha vuelto a poner sobre la mesa el debate sobre los límites del turismo digital y la fragilidad del patrimonio cultural ante la dictadura de la imagen.

En las imágenes se aprecia cómo el hombre espera a que el personal del museo se aleje antes de sentarse tranquilamente sobre la obra mientras su acompañante prepara el móvil para capturar la foto.

La estructura, pensada únicamente para exhibición, colapsa bajo su peso y queda gravemente dañada. Instantes después, ambos abandonan rápidamente la sala sin avisar ni mostrar remordimiento alguno.

La directora del museo, Vanessa Carlon, no ha tardado en calificar lo sucedido como “la peor pesadilla para cualquier institución cultural”, enfatizando que “el arte no solo se ve, se ama y se protege”.

El museo evalúa posibles acciones legales conforme al Código del Patrimonio Cultural italiano, ya que los daños podrían superar los 43.000 euros.

