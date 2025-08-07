La inmigración impulsa un récord histórico de población en España: 49,3 millones de habitantes

El último informe oficial confirma lo que muchos ya intuían: España ha alcanzado los 49,3 millones de habitantes, una cifra nunca vista en la historia reciente del país y que responde, en gran parte, al empuje de la inmigración.

Este crecimiento demográfico, impulsado sobre todo por la llegada de extranjeros, está reconfigurando tanto el mapa social como el económico nacional.

Según los datos más actuales del Instituto Nacional de Estadística (INE), los residentes con nacionalidad extranjera ya suman cerca de 7 millones, a los que se suman otros dos millones nacidos fuera pero con nacionalidad española.

El fenómeno migratorio es el principal responsable del aumento poblacional de la última década, en la que la natalidad autóctona apenas ha crecido o incluso ha retrocedido.

¿De dónde vienen y cuántos son? Radiografía de la nueva España

El perfil del inmigrante en España es tan variado como las propias regiones del país. Destacan especialmente las siguientes nacionalidades:

Marruecos : sigue siendo el principal país emisor de inmigrantes.

: sigue siendo el principal país emisor de inmigrantes. Rumanía : históricamente relevante, aunque con tendencia a estabilizarse.

: históricamente relevante, aunque con tendencia a estabilizarse. Colombia y Venezuela : su crecimiento es vertiginoso desde 2020.

y : su crecimiento es vertiginoso desde 2020. Italia, China y países del Este europeo: su presencia se consolida en grandes ciudades.

Esta diversidad tiene su reflejo en los barrios: hay localidades donde más del 25% de la población es extranjera, especialmente en áreas metropolitanas y costeras. Como curiosidad, algunos municipios turísticos como El Prat de Llobregat o Adeje (Tenerife) superan ampliamente la media nacional.

Ranking de comunidades autónomas con más extranjeros

Cataluña Madrid Comunidad Valenciana Andalucía Canarias

Estas regiones concentran más del 60% de los residentes extranjeros. Los flujos migratorios también han revitalizado pueblos en riesgo de despoblación, especialmente en Aragón y Castilla-La Mancha.

Inmigración ilegal y criminalidad: desmontando mitos

El debate público sobre inmigración suele ir acompañado de temores vinculados a la delincuencia. Sin embargo, los datos oficiales muestran una realidad muy diferente a algunos discursos alarmistas:

La tasa global de criminalidad ha descendido en las dos últimas décadas: de 49,4 delitos por cada mil habitantes hace 20 años a 40,6 actualmente.

El número total de infracciones penales cometidas por población extranjera ha bajado un 10% desde 2010; entre españoles solo lo ha hecho un 2,8%.

Solo un cuarto de los condenados en España son extranjeros; el resto son nacionales.

Los delitos graves, como homicidios dolosos y asesinatos consumados, han caído un 15% entre 2010 y 2024.

Sin embargo, sí han aumentado los delitos tentativos (no consumados), las agresiones sexuales denunciadas —aunque esto se explica por una mayor disposición a denunciar— y los delitos informáticos. También se observa un preocupante repunte en los delitos de odio con componente racista o xenófobo (un 21% más respecto al año anterior).

En cuanto a la inmigración irregular, las llegadas por mar —especialmente a través de Canarias— han crecido casi un 300% desde 2015. En 2024 entraron por vías irregulares casi 64.000 personas. A pesar del incremento, su peso relativo sigue siendo menor frente al volumen total de extranjeros residentes.

Curiosidades y datos locos sobre la nueva demografía española

En ciertos barrios madrileños y barceloneses ya se hablan más de diez lenguas distintas en el patio del colegio.

El municipio español con mayor porcentaje extranjero es El Prat de Llobregat, donde casi uno de cada tres vecinos no nació en España.

Más del 30% del personal sanitario contratado durante la pandemia era extranjero.

Desde hace cinco años hay más restaurantes peruanos nuevos que bares tradicionales abiertos anualmente en Madrid.

Top cinco nombres propios extranjeros más comunes

Nombre Nacionalidad predominante Mohamed Marruecos Andrei Rumanía Valentina Colombia/Venezuela Giovanni Italia Jing China

El impacto inesperado: latinoamericanos adinerados y precios inmobiliarios

Un fenómeno reciente es la llegada masiva de latinoamericanos con alto poder adquisitivo —especialmente venezolanos, colombianos y argentinos— que están transformando barrios enteros en ciudades como Madrid o Barcelona. Su capacidad económica les permite acceder a viviendas premium o incluso invertir en propiedades:

En distritos como Salamanca (Madrid) o Eixample (Barcelona), uno de cada cuatro compradores extranjeros procede actualmente de Latinoamérica.

Este flujo ha contribuido a tensionar aún más los precios inmobiliarios en zonas prime.

La demanda ha impulsado también el mercado del alquiler temporal y turístico.

Como dato curioso, hay agencias inmobiliarias especializadas exclusivamente en clientes latinoamericanos que ofrecen incluso asesoría para trámites migratorios.

Rankings insólitos: ciudades españolas con mayor diversidad

Madrid (centro): más de 180 nacionalidades censadas. Barcelona (Raval): hay calles donde menos del 20% son nacidos en España. Málaga (Costa): fuerte presencia británica e italiana junto a marroquíes. Valencia (Orriols): mezcla caribeña-africana única. Alicante, con barrios donde conviven hasta cinco comunidades extranjeras mayoritarias.

La convivencia cultural: desafíos y oportunidades

La integración no está exenta de retos: desde el acceso al empleo hasta el reconocimiento profesional para titulados extranjeros o las tensiones vecinales puntuales. Pero también hay oportunidades evidentes:

Los extranjeros sostienen buena parte del sistema público de pensiones gracias a sus cotizaciones.

Renovación cultural: festivales latinos o africanos están ya plenamente integrados en las agendas municipales.

Auge del emprendimiento migrante: cerca del 20% de las nuevas empresas creadas en España tienen al menos un socio extranjero.

En definitiva, la nueva realidad demográfica española trae desafíos pero también una vitalidad inédita para una sociedad que envejecía rápidamente. La inmigración está reescribiendo el relato contemporáneo —con sus luces y sus sombras— pero lejos del catastrofismo habitual y mucho más cerca del mosaico multicultural que caracteriza al país hoy.