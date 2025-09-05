Baizuo: el término chino que ridiculiza a los ‘progres’ occidentales y lo que revela de la cultura digital

En la jungla de las redes sociales chinas, donde el ingenio y el sarcasmo se mezclan a diario, ha surgido una palabra que está dando mucho que hablar: baizuo (白左). Traducido literalmente como izquierda blanca, este neologismo se usa para referirse de manera despectiva a los progresistas occidentales, especialmente a aquellos identificados con posturas de izquierda, multiculturalismo y políticas de identidad.

El término, lejos de ser neutral, es un auténtico dardo: en los foros y chats chinos, baizuo describe a quienes, desde una supuesta superioridad moral, abogan por causas progresistas en defensa de minorías, inmigrantes y derechos sociales, pero que, según sus críticos, lo hacen desde el privilegio, la ingenuidad o incluso la hipocresía.

Origen y contexto: de los foros chinos al debate global

Baizuo apareció por primera vez en foros chinos sobre 2010 y pronto se popularizó en plataformas como Weibo y Zhihu, donde los usuarios analizaban —y a menudo se burlaban— de las tendencias políticas occidentales. Su uso explotó tras la crisis migratoria en Europa y durante el auge de movimientos como Black Lives Matter, sirviendo para ridiculizar lo que en China se percibe como exceso de corrección política y sentimentalismo.

El fenómeno no se limita a la crítica interna: los inmigrantes chinos de primera generación en Estados Unidos también han adoptado baizuo para expresar su rechazo a los ideales progresistas, especialmente cuando sienten que estas políticas chocan con valores tradicionales o con la meritocracia.

Shèngmǔ: el complemento sarcástico

Junto a baizuo, ha surgido otro término igualmente irónico: shèngmǔ (圣母, literalmente “Santa Madre”). Esta expresión se utiliza para referirse a quienes, movidos por un supuesto altruismo o empatía, defienden causas sociales de forma sentimental o incluso hipócrita. A menudo, ambos términos se usan juntos para criticar a los activistas occidentales.

¿Por qué molesta tanto el baizuo?

Para muchos usuarios chinos, los baizuo representan una especie de paternalismo occidental: gente que, desde su comodidad y sin conocer realmente otras realidades, opina sobre cómo deben ser las sociedades ajenas. Este fenómeno ha alimentado un sentimiento de distancia —y a veces de burla— hacia Occidente, donde valores como la diversidad y la inclusión se ven, desde la óptica china, como imposiciones poco realistas o desconectadas de las prioridades sociales locales.

Curiosidades y datos locos sobre el término baizuo

La palabra ha llegado a ser tendencia en redes sociales occidentales, donde algunos la adoptan con ironía, mientras otros la rechazan de plano.

En foros chinos, existen memes y caricaturas virales que representan al baizuo como un personaje ingenuo, con signos de “virtue signalling” (exhibición de virtudes).

Hay listas de políticos, actores y figuras públicas internacionales a quienes se etiqueta de baizuo; nombres como Justin Trudeau o Greta Thunberg suelen aparecer en estos rankings digitales.

Lista: los tópicos que más irritan al baizuo según la red china

Defensa incondicional de la inmigración, incluso en contextos de crisis social o económica. Activismo climático llevado al extremo, especialmente cuando no se acompaña de cambios personales coherentes. Apoyo a políticas de “inclusión” que, según los críticos, generan divisiones o discriminación positiva. Uso excesivo del lenguaje políticamente correcto. Críticas a China desde posiciones que los usuarios perciben como poco informadas o hipócritas.

Ranking: personajes internacionales más mencionados como “baizuo” en redes chinas

Puesto Nombre Motivo principal 1 Justin Trudeau Políticas migratorias y de género consideradas “excesivas” 2 Greta Thunberg Activismo climático percibido como radical o paternalista 3 Angela Merkel Gestión de la crisis de refugiados en Europa 4 Alexandria Ocasio-Cortez Defensa abierta de políticas de identidad 5 Emmanuel Macron Postura sobre multiculturalismo y derechos sociales

¿Qué dice esto sobre la cultura política global?

El uso de baizuo refleja no solo la creatividad de las redes chinas, sino una brecha cultural y política cada vez más visible entre Oriente y Occidente. El término sirve de espejo para que los propios occidentales se pregunten hasta qué punto sus valores universales son realmente universales o, por el contrario, vistos como paternalistas fuera de sus fronteras.

En un mundo hiperconectado, las palabras —y los memes— cruzan fronteras y se convierten en armas culturales. Baizuo, con su carga sarcástica y su trasfondo crítico, es un ejemplo perfecto de cómo la globalización digital transforma el debate político en algo mucho más complejo, imprevisible y, a veces, divertido de analizar.