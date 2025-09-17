Gran faena en Murcia de Borja Jiménez: a hombros con Manzanares y Juan Ortega

El ambiente en Murcia era de máxima expectación.

El coso de La Condomina acogía la segunda corrida de la feria, con un cartel que había sufrido cambios: Borja Jiménez, el joven diestro sevillano, sustituía nada menos que a Morante de la Puebla.

Lo que nadie esperaba era que la tarde se transformaría en una auténtica exhibición de talento, coraje y entrega por parte de los tres protagonistas del festejo.

La faena del tercer toro fue el punto álgido del festejo.

Borja Jiménez firmó una actuación rotunda, con tandas de muletazos plenos de temple y ligazón.

El público, entregado, vibró con cada pase y recompensó al torero con dos orejas, el mismo premio que obtuvieron sus compañeros de cartel: José María Manzanares y Juan Ortega.

El pundonor de Manzanares y el recital de Ortega

La tarde no fue fácil para todos. Manzanares, diestro alicantino, tuvo que lidiar con el lote más complicado del encierro: dos toros parados y reservones. Sin embargo, su entrega fue absoluta. Sufrió una violenta voltereta durante la primera tanda, siendo lanzado por los aires, y más tarde recibió un pitonazo en el pecho al entrar a matar. Contra todo pronóstico, salió indemne y mantuvo el nivel hasta cortar dos orejas.

Por su parte, Juan Ortega no tuvo opciones en su primer toro, que resultó peligroso y sin transmisión. En su segundo, cuando sus compañeros ya tenían asegurada la puerta grande, sacó a relucir su toreo puro: dos faroles rodilla en tierra en el saludo capotero, verónicas lentas y una media soñada. Con la muleta, logró extraer lo mejor del astado gracias a su entrega y estilo templado.

Curiosidades y datos locos del festejo

El cartel original incluía a Morante de la Puebla , que fue sustituido por Borja Jiménez , quien terminó siendo el gran protagonista.

, que fue sustituido por , quien terminó siendo el gran protagonista. Los tres diestros salieron juntos a hombros por la puerta grande; un hecho poco habitual en la feria murciana.

La voltereta sufrida por Manzanares habría dejado fuera de combate a muchos, pero él continuó como si nada hubiese pasado.

habría dejado fuera de combate a muchos, pero él continuó como si nada hubiese pasado. El tercer toro lidió bajo una ovación cerrada antes incluso de entrar a matar; muestra del nivel alcanzado por Borja Jiménez.

En los escalafones taurinos de 2025, Borja Jiménez figura entre los cinco matadores con más triunfos (52 orejas cortadas), mientras que Juan Ortega destaca por sus 24 orejas en 36 corridas, y Manzanares suma 28 orejas este año.

Listas y rankings: ¿Dónde están los protagonistas en 2025?

A día de hoy, 16 de septiembre de 2025, el escalafón nacional sitúa a los toreros protagonistas entre los más destacados:

Matador Corridas Orejas Puerta Grande (Murcia) Borja Jiménez 36 52 Sí Juan Ortega 36 24 Sí José María Manzanares 26 28 Sí

En número total de corridas celebradas en plazas principales esta temporada: Borja Jiménez ocupa el cuarto puesto nacional. Juan Ortega está entre los cinco primeros. Manzanares figura entre los diez matadores más activos.

En premios cortados durante la temporada: Alejandro Talavante lidera con 76 orejas. Borja Jiménez se mantiene como uno de los más regulares. Juan Ortega destaca por su pureza artística, aunque con menos premios cortados.



Lo que no se ve: detalles humanos detrás del triunfo

El valor demostrado por los tres toreros es lo que realmente marca la diferencia. Para algunos aficionados resulta curioso cómo un cartel modificado puede generar mayor expectación que uno inicial; el relevo inesperado propició una tarde irrepetible.

Hay quien comenta entre barreras frases como “esto solo pasa cuando se cruzan las emociones” o “el toreo es capaz de parar el tiempo”. La tarde murciana reafirma esa percepción: cuando el público y los toreros conectan, surge algo único.

En declaraciones recientes, Juan Ortega afirmaba sobre el oficio: “El toro te hace pasar un mal rato en cualquier plaza. Pero también gracias a esa dificultad cuando las cosas fluyen se hacen tan grandes”. Palabras que resumen bien lo vivido en Murcia.

El impacto cultural del festejo

Este tipo de tardes refuerzan la vigencia social y cultural de la tauromaquia. La combinación de tradición (la feria murciana), innovación (un cartel cambiado sobre la marcha) y épica (triunfo tras percance) mantiene viva una expresión artística profundamente arraigada en España.

Las faenas memorables generan conversación más allá del ruedo; aficionados debaten sobre el temple mostrado por Borja Jiménez o la capacidad recuperadora de Manzanares tras la voltereta. Las redes sociales se llenan de imágenes virales donde se celebran gestos insólitos como los faroles rodilla en tierra o las verónicas eternas.

Un cierre para recordar

La salida a hombros conjunta fue celebrada por todos como símbolo del esfuerzo compartido y la superación personal. Una muestra más de cómo el toreo sigue reinventándose ante cada reto y cada corrida.

La Feria de Murcia suma así una página brillante para su historia reciente; una tarde donde la emoción superó cualquier previsión inicial y donde tres nombres propios quedan grabados para siempre en la memoria colectiva taurina.