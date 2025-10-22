Willy Bárcenas revela en ‘El Hormiguero’ la reprimenda de David Summers tras un concierto con Taburete y Hombres G

La noche del martes, el plató de El Hormiguero se llenó de energía con la visita de Taburete, la banda al mando de Willy Bárcenas y Antón Carreño, que llegaron para presentar su nuevo álbum, El perro que fuma, junto a su inminente gira nacional tras un año de parón musical.

Más allá de la promoción, la conversación con Pablo Motos se transformó en un viaje nostálgico por los comienzos del grupo, salpicado de anécdotas y recuerdos compartidos con una de las formaciones más emblemáticas del pop español, Hombres G.

Durante la charla, el ambiente fue relajado y lleno de complicidad.

Los músicos, conocidos por su cercanía y sentido del humor, no dudaron en abrirse y compartir detalles menos conocidos de sus primeros pasos en la industria musical. Uno de los momentos más destacados fue cuando Willy Bárcenas confesó una reprimenda memorable que recibió de David Summers, vocalista de Hombres G.

La historia nos lleva a una gira conjunta entre Taburete y Hombres G, una experiencia que representó un aprendizaje constante para la joven banda. Según relató Bárcenas, el formato de esos conciertos consistía en que primero actuaban ellos, seguidos por Hombres G, y finalmente ambos grupos compartían escenario para cerrar la noche con algunos temas juntos.

En uno de esos conciertos en Barcelona, donde el ambiente político estaba marcado por tensiones independentistas, las cosas se complicaron. “No subí un poco pedo, acabé muy pedo”, admitió Bárcenas entre risas. Aclaró que aprovechó el tiempo fuera del escenario para relajarse y, al regresar, el efecto del alcohol era evidente.

El desenlace fue tan inesperado como divertido: al terminar el concierto y con el público ya abandonando el recinto, Willy decidió regresar al escenario para lanzar un mensaje conciliador. “Tenemos que querernos todos, lo importante son las personas, porque all you need is love”, proclamó al micrófono intentando animar a los asistentes y reducir la tensión política.

Sin embargo, David Summers no tardó en reaccionar. Lo llevó al camerino y le dio un consejo que Bárcenas asegura nunca olvidará: “Todos hemos sido jóvenes, pero las copitas después, por favor”. El tono mentoril de Summers resonó profundamente en el joven músico, quien hoy lo recuerda como una lección sobre respeto y profesionalidad sobre el escenario.

La conexión entre Taburete y Hombres G va mucho más allá de esta anécdota. Durante la entrevista, los integrantes de Taburete subrayaron lo significativo que fue girar junto a una banda tan consolidada. “Aprendimos muchísimo y guardamos recuerdos maravillosos”, señaló Antón Carreño.

La gira de 2017 fue descrita por los propios músicos como “una mezcla generacional muy potente”, que permitió a Taburete darse a conocer ante un público más amplio y afianzar su lugar en el panorama musical español. La experiencia compartida en escenario y camerino con veteranos como Summers ha resultado ser una fuente inagotable de anécdotas y aprendizajes para la banda.

El nuevo renacer de Taburete

El regreso de Taburete a los escenarios tras un año sin actividad ha sido recibido como un auténtico “nuevo renacer” por parte del grupo. El lanzamiento de El perro que fuma, programado para el 28 de noviembre, simboliza ese retorno a los orígenes y a las pequeñas salas que fueron fundamentales en sus inicios. “Queremos empezar por esos lugares que fueron superimportantes para nosotros”, destacó Bárcenas.

La gira comenzará el 16 de enero en Santander y concluirá el 26 de diciembre en el Movistar Arena de Madrid, recorriendo diferentes puntos del país. Según los músicos, su objetivo es reconectar con sus raíces y agradecer a su público el apoyo recibido durante sus primeros años antes del salto a grandes recintos y fama nacional.