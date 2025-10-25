A pillar que paga el sufrido contribuyente español.

La última semana ha sido especialmente agitada para Pedro Almodóvar.

El director de Volver y Mujeres al borde de un ataque de nervios ha vuelto a ser el centro del debate, esta vez por motivos que trascienden el cine.

Junto a otros cien nombres reconocidos de la cultura, la política y el sindicalismo, ha suscrito un manifiesto en apoyo a Pedro Sánchez, en medio de una ola de escándalos que afectan al entorno socialista por corrupción y presuntas tramas relacionadas con contratos públicos.

El documento, que denuncia lo que consideran una “conspiración reaccionaria” contra el Gobierno, cuenta con la firma de figuras como Joan Manuel Serrat, Ana Belén y Fernando Colomo, y aboga por la continuidad del Ejecutivo, pidiendo proteger la legislatura frente a lo que ven como “ataques de jueces, prensa y la Iglesia”.

El debate se ha encendido aún más por la cifra: según informaciones recientes, Almodóvar habría recibido cerca de 10 millones de euros en subvenciones y ayudas públicas bajo el Gobierno Sánchez.

Este dato ha desatado un torrente de comentarios sobre el papel de los llamados “progres millonarios” en la cultura española y su vinculación con los fondos estatales.

El clan de la Zeja y el club de los favorecidos

No es la primera vez que el “clan de la Zeja”, como se conoce al grupo de artistas y creadores que históricamente han respaldado a gobiernos socialistas, aparece en los titulares. Cineastas, músicos y escritores se han unido en defensa de Sánchez, no solo con palabras; muchos han sido beneficiarios directos de contratos, premios y subvenciones públicas.

Entre los nombres más recurrentes en las listas de apoyos destaca:

Pedro Almodóvar

Joan Manuel Serrat

Ana Belén

Miguel Ríos

Fernando Colomo

Rosa Montero

Manuel Rivas

Leire Pajín

Manuel Chaves

Carlos Bardem

Algunos han ocupado cargos públicos, mientras que otros han sido galardonados o impulsados gracias a políticas culturales generosas. La pregunta que surge es: ¿existe favoritismo político en cómo se distribuye el dinero público?

Curiosidades y datos sorprendentes del universo Almodóvar-Sánchez

Almodóvar ha calificado a Sánchez como “Mr Handsome” en público, mostrando una admiración poco común entre cineastas y líderes políticos.

en público, mostrando una admiración poco común entre cineastas y líderes políticos. Según informa el diario británico The Times , el director manchego llegó a “llorar como un niño” cuando Sánchez consideró dimitir.

, el director manchego llegó a “llorar como un niño” cuando Sánchez consideró dimitir. El manifiesto de apoyo fue publicado justo cuando Santos Cerdán fue imputado y se intensificaron las investigaciones sobre Ábalos, ambos implicados en casos de corrupción relacionados con adjudicaciones públicas.

Aunque los firmantes del texto consideran “graves” los delitos cometidos por los ex secretarios socialistas, minimizan estos actos como “errores de vigilancia” exigiendo que no repercutan negativamente en el Ejecutivo.

Entre quienes firmaron hay condenados por corrupción, como Manuel Chaves, expresidente andaluz involucrado en los ERE, quien fue indultado por el Tribunal Constitucional.

Listas y rankings: los progres más beneficiados por el Estado

Nombre Cargo/Profesión Subvenciones/Contratos recientes Pedro Almodóvar Director de cine Cerca de 10 millones de euros Joan Manuel Serrat Cantautor Ayudas y premios estatales Ana Belén Cantante y actriz Subvenciones y galardones Miguel Ríos Músico Contratos culturales Carlos Bardem Actor Participación en campañas públicas Fernando Colomo Director de cine Subvenciones y contratos Rosa Montero Escritora Premios y fondos públicos Manuel Chaves Político Condenado e indultado

Esta lista podría ampliarse con otros nombres relevantes del ámbito cultural español, generando controversia cada vez que salen a la luz datos sobre adjudicaciones y subvenciones.

El trasfondo político y cultural: ¿progresía millonaria o compromiso social?

El debate no es nuevo; sin embargo, se reaviva con cada escándalo. La izquierda cultural, antes contestataria, se percibe hoy en ciertos sectores como defensora incondicional de un Gobierno envuelto en sospechas judiciales. El discurso emitido por los firmantes del manifiesto—muchos millonarios beneficiarios del dinero público—recuerda más a una lógica cerrada tipo “bolivariano” que al espíritu crítico que antaño caracterizaba a la intelectualidad española.

A pesar del revuelo generado, Almodóvar sigue siendo una figura central tanto en el cine nacional como internacional. Su activismo social no es novedad; recientemente ha instado públicamente a Sánchez a romper relaciones con Israel ante la guerra en Gaza, sumándose así a la campaña Artistas con Palestina junto a otros rostros conocidos.

¿Qué piensan los ciudadanos y los críticos?

La reacción social oscila entre indignación por las cifras recibidas y admiración hacia su trayectoria artística. Algunos defienden que la cultura necesita respaldo estatal; otros critican que esos fondos acaban siempre beneficiando a las mismas personas, alimentando una “casta progresista” cómoda entre premios, contratos e incentivos.

Un apunte final: cuando el cine y la política se entrelazan

El caso de Pedro Almodóvar junto al dinero público recibido bajo el Gobierno Sánchez plantea un antiguo dilema español: ¿es viable separar la creación artística del compromiso político y del interés económico? Por ahora está claro que este debate continúa más vivo que nunca, con protagonistas decididos a no abandonar este escenario.