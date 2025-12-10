Por qué Rosalía no puede sumar más conciertos en España a su LUX Tour 2026

La situación se repite sin cesar: pantallas en modo “actualizando”, colas virtuales que superan las 80.000 personas y entradas que se esfuman en cuestión de minutos.

La gira LUX Tour 2026 de Rosalía ha transformado la adquisición de tickets en un verdadero desafío digital, con una inquietante pregunta flotando en el aire: si hay tanta demanda, ¿por qué no se programan más fechas en España?

La respuesta es compleja y está más relacionada con la estructura misma de una gira global que con el deseo de la artista: recintos reservados con meses de antelación, contratos internacionales interconectados y una logística que apenas deja resquicios entre los conciertos en Madrid, Barcelona y otros rincones del planeta.

El disco ha generado una oleada de éxito, pese a que algunos en la izquierda española lo critiquen.

Un calendario apretado: ocho noches y cero margen

El punto de partida es claro y conciso: el LUX Tour abarca 42 conciertos en 17 países entre marzo y septiembre de 2026. En esta programación, España ya tiene un peso significativo:

Madrid : 30 de marzo, 1, 3 y 4 de abril en el Movistar Arena .

: 30 de marzo, 1, 3 y 4 de abril en el . Barcelona: 13, 15, 17 y 18 de abril en el Palau Sant Jordi.

En total, son ocho fechas en grandes recintos, todas concentradas en apenas tres semanas. Tras su último espectáculo en el Palau Sant Jordi el 18 de abril, la artista se embarca directamente hacia la parte internacional de la gira por Europa, Estados Unidos, Canadá y Latinoamérica, que se extenderá hasta principios de septiembre.

El dilema para añadir más fechas radica en dos aspectos fundamentales:

No hay espacios reales entre los conciertos españoles y el resto del tour: apenas días libres ya ocupados por viajes, montajes y descansos técnicos. Los recintos están reservados al detalle: renegociar el uso del Movistar Arena o del Palau Sant Jordi significaría mover otros eventos, proveedores y personal, algo que los promotores consideran casi imposible a estas alturas.

De acuerdo con la hoja de ruta publicada, la artista actuará en Madrid el 30 de marzo y el 1, 3 y 4 de abril, viajará a Lisboa para actuar los días 8 y 9, y regresará a Barcelona el 13, 15, 17 y 18. Entre estos días “libres” se utilizan para los traslados entre ciudades y países, el montaje y desmontaje del escenario, así como ensayos, pruebas de sonido y descansos mínimos del equipo.

Cualquier nueva fecha requeriría “mover piezas” en cadena: vuelos, hospedajes, contratos con otros recintos fuera de España, así como alquileres de equipos y personal técnico. Esta reprogramación tendría un coste económico y logístico inmenso, además de entrar en conflicto con compromisos ya firmados en otros países.

Lo que ocurre en la preventa: colas, caos y reventa

Mientras tanto, desde la perspectiva del público, predomina la sensación de que “no hay entradas para nadie”. La preventa del LUX Tour en España se ha convertido en un fenómeno digno de estudio sobre cómo la alta demanda revela las fallas del sistema ticketing.

Los datos básicos sobre la preventa en Madrid y Barcelona aportan contexto:

Comenzó el martes 9 de diciembre a las 10:00.

Precios oficiales: entre 51 y 299 euros , según ubicación.

, según ubicación. Canales disponibles: registro previo en la web oficial de Rosalía o ser cliente del Banco Santander a través de su plataforma musical.

o ser cliente del a través de su plataforma musical. Límite inicial: dos entradas por usuario durante la preventa bancaria con restricciones similares en otras ventanas.

Sin embargo, lo vivido fue otra historia:

Más de 50.000 personas conectadas simultáneamente solo en Ticketmaster durante algunas tandas, según fuentes citadas por los medios.

conectadas simultáneamente solo en Ticketmaster durante algunas tandas, según fuentes citadas por los medios. Las entradas para las cuatro fechas de Madrid se agotaron en menos de una hora; algunos tramos incluso lo hicieron en solo media hora; lo mismo ocurrió con las fechas en Barcelona .

se agotaron en menos de una hora; algunos tramos incluso lo hicieron en solo media hora; lo mismo ocurrió con las fechas en . Usuarios que lograron acceder a la hora exacta se encontraron con colas que superaban las 80.000 personas delante suyo.

En redes sociales, muchos fans describen su experiencia como una verdadera odisea:

Quejas sobre largas colas e interrupciones técnicas durante el último paso.

Denuncias sobre cómo aparecían anuncios de reventa con precios muy superiores a los oficiales justo cuando las entradas se agotaban.

Este desajuste entre la demanda real y el número limitado de tickets refuerza para el público la idea de que “faltan fechas”. Sin embargo, dentro del marco estructural de una gira internacional, el número total no se decide exclusivamente por el entusiasmo local; también influye un equilibrio entre países, recintos disponibles e intervalos para viajar.

Precios dinámicos e indignación generalizada

Al malestar generado por la escasez de entradas se suma otro elemento: la introducción del sistema conocido como precios dinámicos durante la preventa. Esta práctica está ganando terreno dentro del sector pero ha intensificado aún más las críticas aquí.

En este esquema:

Si surge un incremento brusco en la demanda, el precio puede elevarse automáticamente al instante.

El objetivo detrás es “capturar” parte del valor que normalmente iría a manos del mercado secundario.

En cuanto al LUX Tour:

Algunos fans reportan haber visto cómo los precios duplicaban lo esperado al refrescar sus pantallas.

Otros comentaban sobre entradas situadas casi “en el techo” del recinto por aproximadamente 90 euros; lejos del concepto inicial de “localidades asequibles”.

Aparte del precio base ya elevado, se sumaban gastos adicionales por gestión junto con un cargo extra por compra que ascendía a dos euros; todo esto alimentó aún más esa sensación opaca respecto al proceso.

Este modelo contrasta notablemente con decisiones tomadas por artistas como Taylor Swift, quien optó por no utilizar precios dinámicos durante su The Eras Tour, priorizando una estrategia orientada a ingresos sostenibles a largo plazo según declaraciones del presidente AEG Presents. En el caso específico de Rosalía, esta activación parece evidenciar que su gira ya compite al nivel más alto dentro del panorama musical global.

Preventas exclusivas y sensación desigual

Otro aspecto delicado ha sido precisamente cómo se estructuró la preventa:

Se habilitó una ventana exclusiva vinculada al Banco Santander , lo cual benefició a sus clientes pero dejó fuera a quienes no disponían tarjeta bancaria allí.

, lo cual benefició a sus clientes pero dejó fuera a quienes no disponían tarjeta bancaria allí. Además, el registro previo disponible en la web oficial cerró antes tiempo límite establecido; esto afectó negativamente a quienes se enteraron tarde sobre estas opciones.

Si bien esta estrategia buscaba distribuir mejor acceso evitando colapsos mayores aún así muchos fans perciben desigualdad: aquellos sin tarjeta “correcta” o sin tiempo suficiente para registrarse enfrentan desventajas evidentes cuando las entradas desaparecen tan rápidamente.

A su vez, toda esta dinámica relacionada con códigos virtuales ha generado confusión:

Usuarios reclamando no haber recibido códigos pese a estar debidamente registrados.

Personas esperando varias colas simultáneamente sin comprender adecuadamente cuál era su situación real dentro cada preventa concreta.

Todo esto alimenta un descontento cuya solución no pasa simplemente por añadir más fechas; sin embargo esa opción actualmente no parece estar contemplada.

El problema subyacente: una gira diseñada para todo el mundo

Al mirar todo desde una perspectiva más amplia podemos ver que el LUX Tour está concebido como una gira esencialmente global:

Comienza el 16 marzo en Lyon , Francia.

, Francia. Atravesará naciones como Suiza , Italia , Portugal , los Países Bajos , Bélgica , Alemania**, hasta llegar al Reino Unido antes cruzar hacia América Latina.

, , , los Países Bajos , Alemania**, hasta llegar al Reino Unido antes cruzar hacia América Latina. Continuará su trayecto por Estados Unidos y Canadá haciendo paradas importantes como Miami o Nueva York.

Culminará finalmente su recorrido latinoamericano previsto para finalizarse Puerto Rico alrededor del tres septiembre próximo año.

En este rompecabezas mundialmente planificado, ya figura España como uno de los países donde hay programadas mayor cantidad de noches totales, superando así a otros mercados donde también cuenta con gran popularidad. Los promotores reconocen que:

Aumentar el número total de actuaciones dentro de un único país implicaría reducirlas drásticamente en otros lugares.

Cualquier ajuste tardío desorganizaría completamente la logística previamente establecida, incluyendo transportes personales y el montaje de escenarios planificados desde meses atrás.

Por eso, aunque continuará vigente el debate acerca de si deberían llevarse a cabo más conciertos, tanto Madrid como Barcelona enfrentan realmente una situación compleja, donde el éxito global alcanzado por Rosalía ha llenado la agenda hasta límites casi imposibles.

Entre largas esperas digitales, precios fluctuantes constantemente y un complicado calendario, el LUX Tour deja claro un mensaje: ver a Rosalía en casa se ha convertido en un privilegio escaso dentro de una gira pensada para abarcar todo el planeta; actualmente ese es el peaje a pagar por el primer nivel del pop mundial.