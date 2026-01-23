  • ESP
Dónde ver todas las películas nominadas a los Oscar 2026

Los pecadores arrasa con 16 nominaciones y ya está disponible en HBO Max. Otras como Una batalla tras otra también se pueden ver, mientras que Wicked se marcha sin ninguna candidatura

El cartel de &#039;Los Pecadores&#039;, &#039;Sirât&#039; y &#039;Una Batalla tras Otra&#039;
El cartel de 'Los Pecadores', 'Sirât' y 'Una Batalla tras Otra'. PD
Los pecadores ha marcado un hito al obtener 16 candidaturas, un récord en la historia de los Oscar, y ya está accesible en HBO Max y Movistar Plus+.

Esta obra dirigida por Ryan Coogler y protagonizada por Michael B. Jordan se posiciona como la gran favorita de esta edición y con la posibilidad de superar incluso a clásicos como Titanic en cuanto al número total de galardones obtenidos. En el segundo puesto se encuentra Una batalla tras otra, dirigida por Paul Thomas Anderson y un elenco estelar que incluye a actores como Leonardo DiCaprio, Benicio del Toro y Sean Penn, que suma 13 nominaciones y también está disponible en HBO Max.

Ambas películas destacan en categorías clave como mejor película, dirección y actuación.

Empatadas con 9 candidaturas están: Marty Supreme, protagonizada por Timothée Chalamet, así como Frankenstein, con el talentoso Jacob Elordi, y finalmente, la conmovedora historia de amor en Valor sentimental, que cuenta con las interpretaciones de (Renate Reinsve) y (Elle Fanning).

Las grandes perdedoras están dando de qué hablar: Wicked, el musical que cuenta con las actuaciones de Ariana Grande y Cynthia Erivo, no ha conseguido ninguna nominación a pesar de su éxito en taquilla. Lo mismo ocurre con Avatar: Fuego y ceniza, la última entrega de James Cameron, que solo ha logrado dos candidaturas técnicas: vestuario y efectos visuales. Ambos títulos esperaban más reconocimiento, pero la Academia ha decidido priorizar otras propuestas.

A continuación, te presentamos una lista clara de dónde puedes ver las principales nominadas. Muchas ya están en streaming, mientras que otras llegarán pronto a los cines:

  • Los pecadores (16 nominaciones): HBO Max, Movistar Plus+
  • Una batalla tras otra (13 nominaciones): HBO Max
  • Frankenstein (9 nominaciones) de Guillermo del Toro: Netflix
  • Marty Supreme (9 nominaciones) de Josh Safdie: Estreno en cines el 30 de enero
  • Valor sentimental (9 nominaciones) de Joachim Trier: Ya en cines
  • Hamnet (8 nominaciones) de Chloé Zhao: Estreno en cines el 23 de enero

Otras nominadas

PelículaNominacionesDónde ver
F1: La películaVarios técnicosApple TV
BugoniaMejor actriz (Emma Stone)Ya en cines
Sueños de trenesGuion adaptadoNetflix
Sirat, dirigida por Oliver LaxeSonido, internacional (esperanza española)Movistar Plus+
Blue Moon, obra de Richard LinklaterGuion original (Ethan Hawke)Alquiler en Prime Video desde el 27 de enero
El agente secretoMejor actor (Wagner Moura)Estreno en cines el 20 de febrero

En cuanto a animación, ya puedes disfrutar de la esperada secuela, Zootrópolis 2, en los cines; Elio estará disponible en Disney+, mientras que Las guerreras K-pop se puede ver a través de Netflix. Además, hay documentales destacados como The Alabama Solution en HBO Max o Come See Me in the Good Light disponible en Apple TV.

Prepárate para disfrutar esta gala con estas joyas cinematográficas al alcance.

