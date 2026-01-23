Dónde ver todas las películas nominadas a los Oscar 2026

Los pecadores ha marcado un hito al obtener 16 candidaturas, un récord en la historia de los Oscar, y ya está accesible en HBO Max y Movistar Plus+.
Esta obra dirigida por Ryan Coogler y protagonizada por Michael B. Jordan se posiciona como la gran favorita de esta edición y con la posibilidad de superar incluso a clásicos como Titanic en cuanto al número total de galardones obtenidos. En el segundo puesto se encuentra Una batalla tras otra, dirigida por Paul Thomas Anderson y un elenco estelar que incluye a actores como Leonardo DiCaprio, Benicio del Toro y Sean Penn, que suma 13 nominaciones y también está disponible en HBO Max.
Ambas películas destacan en categorías clave como mejor película, dirección y actuación.
Empatadas con 9 candidaturas están: Marty Supreme, protagonizada por Timothée Chalamet, así como Frankenstein, con el talentoso Jacob Elordi, y finalmente, la conmovedora historia de amor en Valor sentimental, que cuenta con las interpretaciones de (Renate Reinsve) y (Elle Fanning).
Las grandes perdedoras están dando de qué hablar: Wicked, el musical que cuenta con las actuaciones de Ariana Grande y Cynthia Erivo, no ha conseguido ninguna nominación a pesar de su éxito en taquilla. Lo mismo ocurre con Avatar: Fuego y ceniza, la última entrega de James Cameron, que solo ha logrado dos candidaturas técnicas: vestuario y efectos visuales. Ambos títulos esperaban más reconocimiento, pero la Academia ha decidido priorizar otras propuestas.
A continuación, te presentamos una lista clara de dónde puedes ver las principales nominadas. Muchas ya están en streaming, mientras que otras llegarán pronto a los cines:
- Los pecadores (16 nominaciones): HBO Max, Movistar Plus+
- Una batalla tras otra (13 nominaciones): HBO Max
- Frankenstein (9 nominaciones) de Guillermo del Toro: Netflix
- Marty Supreme (9 nominaciones) de Josh Safdie: Estreno en cines el 30 de enero
- Valor sentimental (9 nominaciones) de Joachim Trier: Ya en cines
- Hamnet (8 nominaciones) de Chloé Zhao: Estreno en cines el 23 de enero
Otras nominadas
|Película
|Nominaciones
|Dónde ver
|F1: La película
|Varios técnicos
|Apple TV
|Bugonia
|Mejor actriz (Emma Stone)
|Ya en cines
|Sueños de trenes
|Guion adaptado
|Netflix
|Sirat, dirigida por Oliver Laxe
|Sonido, internacional (esperanza española)
|Movistar Plus+
|Blue Moon, obra de Richard Linklater
|Guion original (Ethan Hawke)
|Alquiler en Prime Video desde el 27 de enero
|El agente secreto
|Mejor actor (Wagner Moura)
|Estreno en cines el 20 de febrero
En cuanto a animación, ya puedes disfrutar de la esperada secuela, Zootrópolis 2, en los cines; Elio estará disponible en Disney+, mientras que Las guerreras K-pop se puede ver a través de Netflix. Además, hay documentales destacados como The Alabama Solution en HBO Max o Come See Me in the Good Light disponible en Apple TV.
Prepárate para disfrutar esta gala con estas joyas cinematográficas al alcance.