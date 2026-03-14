Este es Charles Fletcher Lummis: el historiador estadounidense que siempre defendió a España

Charles Fletcher Lummis no era un hispanista cualquiera.

Este periodista y escritor estadounidense recorrió Nuevo México y el suroeste de Estados Unidos, convivió con los indios pueblo y descubrió de primera mano cómo había impactado la presencia española en la región.

Lejos de la imagen cruel que solía promover la historiografía anglosajona, se encontró con comunidades estables, con casas de adobe, iglesias y tradiciones, gracias a misioneros como fray Junípero Serra.

Esa experiencia transformadora le llevó a escribir obras fundamentales como New Mexico David (1891), Some Strange Corners of Our Country (1892), The Land of Poco Tiempo (1893) y, sobre todo, The Spanish Pioneers (1893), conocida en español como Los exploradores españoles del siglo XVI.

En el prefacio de este último libro, Lummis lo expresa sin tapujos: «Porque creo que todo joven anglosajón ama la justicia y admira el heroísmo como yo, me he dedicado a escribir este libro. La razón por la que no hemos hecho justicia a los exploradores españoles es, sencillamente, porque hemos sido mal informados». Su intención no era idealizar a España, sino corregir prejuicios históricos. Para él, los españoles no solo descubrieron América; también fueron quienes la civilizaron primero.

Fundaron las primeras ciudades, construyeron iglesias, escuelas y universidades; trajeron imprentas, redactaron diccionarios y textos sobre historia y geografía; además de enviar misioneros antes de que Nueva Inglaterra tuviera un periódico medianamente decente.

Las huellas españolas que Lummis reivindicó

Lummis ponía énfasis en logros concretos que contrastaban con la conocida leyenda negra:

Primeras instituciones : Las universidades españolas en América ya tenían un siglo de existencia cuando se fundó Harvard .

: Las universidades españolas en América ya tenían un siglo de existencia cuando se fundó . Educación indígena : Desde 1524 existían escuelas de español para nativos; para 1575, se imprimieron libros en doce lenguas indígenas en Ciudad de México , algo impensable en la América inglesa.

: Desde 1524 existían escuelas de español para nativos; para 1575, se imprimieron libros en en , algo impensable en la América inglesa. Legislación humanitaria : Las leyes españolas para los indígenas eran más extensas y sistemáticas que las de Gran Bretaña o Estados Unidos . «El historial de España en ese aspecto nos avergüenza», aseveraba.

: Las leyes españolas para los indígenas eran más extensas y sistemáticas que las de o . «El historial de España en ese aspecto nos avergüenza», aseveraba. Pioneros universitarios: Muchos exploradores eran intelectuales; su inteligencia iba unida al heroísmo.

Consideraba la expansión española como un «despertar de la humanidad», una semilla para naciones libres y una oportunidad para aquellos menos favorecidos. En respuesta a las acusaciones de crueldad, defendía un espíritu progresista: los españoles enseñaron lengua y fe cristiana a miles de indígenas, mientras que los anglosajones apenas lograban hacer lo mismo con uno.

Su visión estaba conectada con el legado tangible en el suroeste. Los Caminos Reales, como El Camino Real de Tierra Adentro (2560 km desde Ciudad de México hasta Santa Fe), Camino Real de los Tejas (4150 km hasta Texas) o aquel que unía Santa Fe con Los Ángeles (4345 km), son rutas españolas hoy reconocidas como National Historic Trails por el National Park Service. Las caravanas conocidas como conductas, protegidas por los llamados Dragones de Cuera, transportaban colonos, frailes, ganado y semillas, conectando misiones, presidios y ciudades.

Contra los prejuicios de su tiempo

Lummis escribió durante una época dominada por la perspectiva anglosajona, cuando se enseñaba que España solo había explorado y matado indígenas mientras los ingleses fundaban hogares. Él lo rebatía: los españoles crearon comunidades sólidas y fueron pioneros en civilización y humanidad. Su obra desmantela esa narrativa al resaltar figuras como Álvar Núñez Cabeza de Vaca, Francisco Pizarro, o aquellos encargados de construir misiones.

Más de un siglo después, sus palabras siguen resonando. No buscaba idealizar nada; insistía en la necesidad de una justicia histórica: «Amamos el valor humano y el heroísmo dondequiera que se encuentren; y el pionerismo español en América fue la hazaña más grande, prolongada y maravillosa de la humanidad en toda la historia». Un recordatorio palpable de que el suroeste americano lleva impreso el sello español para quien esté dispuesto a mirar más allá.