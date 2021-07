El Festival de Cannes en tiempos de coronavirus

Todo es atípico este año en Cannes. La fecha- esta edición, la número 74, se celebra entre el 6 y el 17 de julio, en plena temporada alta de verano, y con un calor sofocante, cuando lo habitual ha sido siempre a mediados de mayo-; las proyecciones (hay que solicitar las entradas online, incluso para los pases de prensa, y en caso de no asistir dos veces, la organización bloquea la posibilidad de adquirir tickets-; muchos menos asistentes (unos 28.000 acreditados frente a los 40.000 en 2019, además de una reducción del 35% en lo que a periodistas se refiere), y, por supuesto, las medidas de seguridad motivadas por el coronavirus.

El sábado, en el aplaudido estreno de la película francesa Bonne Mère, de Hafsia Herzi (sección: Un Certain Regard), el carismático Thierry Frémaux (delegado general del Festival) afirmaba que el viernes 9 de julio se habían realizado entre 3.000 y 4.000 tests y que no había habido ni un solo positivo. Quien esto escribe agradece haber venido a Cannes con las dos dosis de la vacuna puesta (lo único que te exime de realizar los tests cada 48 horas para poder entrar al Palais Des Festivals), pero, al parecer, el proceso está bastante bien organizado y los resultados se obtienen en seis horas.

El domingo, la revista Gala Croisette se hacía eco de los rumores por los que, según algunos de los fotógrafos de la alfombra roja, “80 empleados del Palais habrían dado positivo”. Y aunque, bien es cierto que al aire libre, pocas son las mascarillas que se ven en la Croisette, quizá los cubrebocas vuelvan a ser obligatorios.

Muchas son las estrellas que ya se han visto desfilar por la alfombra roja (Jodie Foster, Matt Damon, Adam Driver, Spike Lee, Marion Cotillard…) y de las 24 películas que compiten por la Palma de Oro- ninguna de ellas, española-, esto es lo que se dice de las hasta hora evaluadas.

Annette, el musical de Leos Carax (Francia) sobre un cómico en horas bajas (Adam Driver), una cantante de ópera en altas (Marion Cotillard) y la hija de ambos, Annette, suscita halagos… y palos. Con música de Sparks y la certeza de lo buen actor que es Adam Driver- ¿cómo es posible que alguien tan inexpresivo transmita tanto en la pantalla?-, no es desde luego para todo tipo de público.

Tout sést bien passé (Todo ha ido bien), del también francés François Ozon, aborda el difícil y delicado tema de la eutanasia. Protagonizada por Sophie Marceau, André Dussolier y Charlotte Rampling, parece ser una “segundona” de lujo. Gusta a todos, pero nadie le da la Palma.

En cuanto a Le Genou D´Ahed (La rodilla de Ahed, Francia- Israel), dirigida por Nadav Lapid, algunos la consideran ganadora. Otros, ni de lejos.

Lingui, los huesos sagrados, película de Chad de Mahamat-Saleh Haroun, parece haber gustado a la crítica.

Julie en 12 chapitres, The Worst Person in the Word (Es la misma película, pero los títulos varían de su original, el inglés, el francés…), del noruego Joachim Trier, también ha dejado con buen sabor de boca. Trata de una chica inquieta en la treintena que no sabe lo que quiere.

Benedetta, del holandés Paul Verhoeven, sobre una monja homosexual del S.XvII protagonizada por Virginie Efira… tiene opiniones encontradas. Y distribución en España, de la mano de Avalon.

La Fracture, de la francesa Catherine Corsini (una de las cuatro directoras en competición), aborda la situación en un hospital, en plenas protestas de los “Chalecos amarillos”, y con ella tampoco hay unanimidad.

POr último, Flag Day, dirigida y protagonizada por Sean Penn, a cuyas órdenes está su hija Dylan Penn, y Compartment Nº6, del finlandés Juho Kuosmanen, tampoco encuentran consenso.

Queda casi una semana de festival por delante, la proyección en la playa de JFK Revisited, de Oliver Stone,presentada por él mismo a las 21:00h del domingo 11 de julio, coincide con la final Inglaterra- Italia (mala suerte para el director norteamericano), y lo único cierto es que, contra todo pronóstico, la edición 74 del Festival de Cine de Cannes 2021 sí ha conseguido celebrarse.

GLORIA SCOLA