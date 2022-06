El cineasta John Waters apadrina el Festival RIZOMA 2022 en su regreso a Madrid

El Salón Real de la histórica Casa de la Panadería ha acogido esta mañana la presentación de la X edición del Festival RIZOMA, cuya primera fase se celebra del 5 al 8 de junio en Madrid. El acto ha contado con la participación del cineasta norteamericano de culto John Waters, que apadrina esta nueva edición del festival. Le han acompañado Gabriela Martí, Directora de RIZOMA, Carlos Reviriego, Director Adjunto y de Programación de Filmoteca Española, y Raúl Torquemada, Director de Madrid Film Office.

RIZOMA, Festival Internacional de Cine & Cultura Entrelazada, cuenta con la colaboración del Área de Cultura, Turismo y Deporte del Ayuntamiento de Madrid a través de Madrid Film Office y Cineteca Madrid, una de las sedes principales del festival. “Es fantástico ver cómo el festival mantiene un año más su compromiso por traer a nuestra ciudad a grandes artistas y profesionales internacionales”, ha subrayado en la presentación Raúl Torquemada. “Madrid está viviendo un momento muy importante en lo relativo al turismo y la proyección internacional de la imagen de la ciudad, a lo que también contribuye el audiovisual”.

Este año la programación del festival girará en torno al concepto del “Adaptador universal”. “El cine, como todo ecosistema que se conoce, está en un proceso continuo de adaptación. Adaptación de formatos, de técnicas, narrativas, exhibición y de audiencias”, ha señalado Gabriela Martí. “En un 2022 que todavía está ajustándose a los nuevos tiempos, el séptimo arte lucha de nuevo por definir su esencia frente a tanto cambio. En este proceso de adaptación entre escalas, emociones, arte, comercio y algoritmos, el Festival RIZOMA se suma a la adaptación”.

Tras esta primera cita en junio, RIZOMA volverá otro año más con su cita de otoño, que se celebrará en Madrid del 15 al 21 de noviembre. Durante la misma se presentarán los títulos a competencia, nuevos invitados internacionales y la celebración especial de la X edición del Premio RIZOMA de CINE, además de talleres, encuentros con industria y su habitual programación transdisciplinar.

John Waters, protagonista de la programación de junio de RIZOMA

John Waters vuelve a Madrid nuevamente de la mano de RIZOMA, que contó con su participación en la edición de 2011, siendo el primer festival en traer al artista y cineasta de culto norteamericano a Madrid. A través de esta segunda visita, RIZOMA confirma su compromiso con mantener relaciones estrechas y duraderas en el tiempo con los artistas internacionales que han pasado por el festival.

Durante la presentación, los organizadores hablaron junto al artista de la importancia de mantener y fomentar el diálogo cultural que éstos fomentan entre Europa y Estados Unidos. “Es estupendo ver que tus películas son disfrutadas en otros países y otras culturas”, ha subrayado el director norteamericano, que ha apuntado al poder del cine para dar a conocer al público internacional otros lugares. “Es un placer estar otra vez en Madrid gracias a RIZOMA, ciudad que antes de mi primera visita solo conocía a través de las películas de Pedro Almodóvar”.

En el marco del festival, John Waters estrenará el 7 de junio de 2022 por la noche en el Teatro Cofidís Alcázar su monólogo “Falso Negativo”, en la que será la única oportunidad de ver la obra en territorio español. Antes, a las 18:30, se ha organizado una actividad de firma de libros en la Fnac de Callao con el artista, cuyo último libro, “Consejos de un sabelotodo”, se publicó recientemente en castellano. Además, el lunes 6 de junio presentó en Mk2cinepaz un pase-homenaje a su película Cry Baby (1990), protagonizada por un entonces desconocido Johnny Depp.

Como novedad en esta edición, RIZOMA ha anunciado además una nueva colaboración con Filmoteca Española, con el ofrecimiento de una Carta Blanca a John Waters para la celebración de la Semana del Orgullo LGTBIQ 2022. Los seis títulos que se pueden ver la primera semana de julio en el Cine Doré son: Un Chant d’Amour (1950) de Jean Genet, The Hours and Times (1991) de Christopher Munch, Fox and his Friends (1975) de Rainer Werner Fassbinder, Heat (1972) de Paul Morrissey, Pink Narcissus (1971) de James Bidgood, y La soga (1948) de Alfred Hitchcock.

Apertura de festival y convocatorias

La X edición de RIZOMA no solo vuelve con grandes títulos y personalidades del cine, sino que aprovecha la apertura para dar el pistoletazo de salida a la apertura de las convocatorias de las dos secciones competitivas del festival, que cuentan con jurado internacional que se anunciará en los próximos meses: el X Premio RIZOMA de CINE, consolidado como una de las principales plataformas para las nuevas voces del cine español, y el Premio Surrealismo Contemporáneo Internacional, que en su cuarta edición celebra un año más el legado surrealista del cine español y ofrece una selección de los trabajos internacionales de autor con ese marcado toque surrealista bien por su temática o por su estética.

En esta primera parte del festival RIZOMA arranca oficialmente también la Ruta del Premio RIZOMA de CINE, un premio de gran recorrido dedicado al apoyo a nuevos talentos y que ofrece una potente ruta de proyecciones por todo el territorio nacional. Chad Hahne, director de Transformistas, película ganadora del IX Premio RIZOMA de CINE, ha viajado desde Los Ángeles para presentar su película en Cineteca Madrid. Desde Madrid, el cineasta acompañará la proyección de su película por diversas filmotecas regionales: el 8 de junio en Albacete (Filmoteca Albacete), el 9 de junio en Tenerife (Filmoteca Canaria), el 10 de junio en Pamplona (Filmoteca Navarra) y el 12 de junio en Gijón (Laboral Cinemateca).

Además, el domingo 5 de junio se estrenó en Cineteca Madrid C’mon C’mon (2021), dirigida por Mike Mills y protagonizada por Joaquin Phoenix. La película inaugural, inédita en España, aúno a amantes del cine en pantalla grande, que disfrutaron de una oportunidad única de ver de una de las películas más alabadas de la temporada.

RIZOMA se descentraliza, dentro y fuera de nuestras fronteras

El 24 de junio y en colaboración con Rooftop FIlms, RIZOMA viaja a la ciudad de Nueva York, donde ofrecerá el estreno en EEUU de Espíritu Sagrado (2021) película dirigida por Chema Garcia Ibarra. El festival también será fiel a su cita en Molinicos, en la Sierra del Segura, del 26 al 28 de junio, en donde el festival volverá al pueblo de sus orígenes y la localización de la comedia surrealista, Amenace que no es poco (1989) de José Luis Cuerda.

Sobre RIZOMA

Desde su primera edición, el festival RIZOMA celebra no sólo el cine sino todas las otras disciplinas que lo nutren. Creado y dirigido por Gabriela Martí, RIZOMA es un festival de cine y cultura entrelazada que ofrece estrenos internacionales, así como actividades diversas con artistas reconocidos en todo el mundo, a la vez que mantiene un fuerte compromiso con las nuevas voces nacionales.

Gracias a RIZOMA personalidades tan relevantes como David Lynch, Laurie Anderson o Tom Sachs se han encontrado con el público en Madrid. Películas de cineastas como Greta Gerwig, Miranda July o Kelly Reichardt han sido estrenadas en España en distintas ediciones del festival, que han visitado profesionales de la talla de Kim Yutani (directora de programación de Sundance) o Janet Pierson (Head of Film de SXSW). Por otro lado, Carlos Vermut, Burnin’ Percebes, Emma Tusell o Adrián Silvestre son algunos de los directores que han visto impulsadas sus carreras a través del Premio RIZOMA de CINE.

Esta edición de RIZOMA es posible gracias a la financiación del Ayuntamiento de Madrid, Ministerio de Cultura (ICAA) y la colaboración institucional de Madrid Film Office y Cineteca. Colabora Caja negra editorial, Fórum Fnac, Four Seasons Hotel Madrid. Festival miembro de Matriz y Pantalla.

Sobre Madrid Film Office

Madrid Film Office es un servicio público del Ayuntamiento de Madrid que tiene como misión promocionar la ciudad como escenario de rodaje de producciones audiovisuales, asistir a las empresas y a los profesionales que eligen la ciudad de Madrid para llevar a cabo sus proyectos, apoyar al sector audiovisual madrileño y estimular la inversión y el desarrollo local. Madrid Film Office colabora desde la fase de preproducción para facilitar la búsqueda de localizaciones, asesorar en materia de permisos y acompañar durante el desarrollo de los proyectos audiovisuales en la ciudad de Madrid.