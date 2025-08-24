  • ESP
Cultura Cine y Teatro

una nueva forma de contar historias

MADRID, EXT

Sensacional documental sobre Madrid que te va a llegar a los intestinos

MADRID, EXT
Cine y Teatro | Cultura

Que a estas alturas vea obnubilado una nueva manera de narrar una historia me deja totalmente ojiplático.

La falsa sencillez marcada por un halo constante de genialidad, los portentosos y estremecedores encuadres de cámara, las entrevistas que escuchas sin ver, donde el recurso se come a la sincronización, la iluminación tensa, el montaje vibrante y alargado en los momentos precisos y corto y seco cuando se presta…

Todo enmarcado bajo la penetrante dirección de Juan Cavestany, con una música rompedora y ajustada a cada escena de Guille Galván, consiguen hacer de este film una maravilla de Oscar que me ha emocionado y por el que vuelvo a creer que no está todo inventado, frase que odio, y que encima unos españoles con garra me lo demuestran en `Madrid, Ext´, una autántica perla cinematográfica.

¡Vete a verla ya!

4½ ★★★★½

Autor

Carlos Pecker

Carlos Pecker Pérez de Lama es un periodista, escritor, realizador y profesor español con más de 40 años de experiencia en el sector audiovisual. Ha trabajado en el cine, en las principales cadenas de televisión, en la Agencia EFE y en varios periódicos digitales. Ha escrito 14 libros, en su mayoría relacionados con los medios de comunicación o de aventuras. Escribe críticas cinematográficas y de medios de comunicación en Periodista Digital desde 2013.

