Jone, a veces

Impresionante debut como directora y coguionista de la española Sara Fantova, que mezcla un contenido áspero y deprimente, como la extenuante convivencia con un familiar sin salud o el peso de la vida de una joven que tiene que hacerse cargo de su hermana pequeña, por la falta de la madre, con una relación de amor tan intensa como frágil y un reflejo de la juventud que te incita a salir a vivir cada noche, cada segundo, antes de que cualquier enfermedad te deje tirado en un sillón.

Olaia Aguayo, la actriz principal, está brillante en el papel de hija, hermana y enamorada de otra mujer, la atractiva Ainhoa Artetxe, que absorbe su corazón en una sola mirada. Gran futuro les deparo también a las dos, que disfrutan hasta el infinito en las fiestas de la Semana Grande de Bilbao.

No dejeís de ver esta película que muestra una mezcla de historias tan vibrantes y tan bien contadas que os va a encantar.

4 ★★★★