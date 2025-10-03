  • ESP
Una mezcolanza extraña sin mucho sentido

Maleficio. La Regla de Osha

Una historia de santería y pandilleros

Maleficio. La Regla de Osha
Una extraña película que mezcla varias historias pero que no llega a cuajar en la pantalla.

El fondo es el poder de la santería, el control de las mentes, pero el director y coguionista Ángel González lo fusiona con un relato de drogas, de pandilleros, de familias desestructuradas, de asistentes sociales sobrepasadas, de asesinos salvajes… Vamos un `cacao´ inconexo que no llega ni a darte miedo ni te llega a emocionar en ningún momento.

Una pena porque se ve que hay mucho esfuerzo detrás del film, pero el guion, siendo un contenido que debería de funcionar, no es nada brillante. Tampoco hay actores que ayuden demasiado a hacerlo creíble y técnicamente es algo mediocre.

Aun así merece la pena verla si quieres ver un trhiller diferente, sobre todo si te gusta el ocultismo y la simbología.

2 ★★

Autor

Carlos Pecker

Carlos Pecker Pérez de Lama es un periodista, escritor, realizador y profesor español con más de 40 años de experiencia en el sector audiovisual. Ha trabajado en el cine, en las principales cadenas de televisión, en la Agencia EFE y en varios periódicos digitales. Ha escrito 14 libros, en su mayoría relacionados con los medios de comunicación o de aventuras. Escribe críticas cinematográficas y de medios de comunicación en Periodista Digital desde 2013.

