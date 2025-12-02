Terelu Campos deja el teatro

Realmente, creo que has hecho bien Terelu; es desde luego un agobio, eso de tener que sacrificarse los fines de semana para ir a trabajar a un teatro y dejar a los amigos y las tertulias, ser puntual; salir al escenario para hacer algo nuevo que te reporta unos emolumentos al cabo de seis representaciones que los ganas con la “gorra” en una hora en una tertulia de chismes nacionales. Tener que leerse un libro y memorizarlo y lo que es peor, acordarse de todo y a la vez buscar su interpretación y darle realidad, es difícil y es una labor muy pesada, tanto que no resulta rentable si tus ganancias en el mundo del cotilleo son voluminosas.

Veamos, en Supervivientes 2025, estuvo solo tres semanas, cobró cerca de 50.000 euros semanales, sumando alrededor de 125.000 euros por esa aparición exprés. Hay quien habla de un contrato global de hasta 350.000 euros para futuras colaboraciones en Telecinco, como es el caso de “De viernes” y “TardeAr, el programa de Ana Rosa donde podría obtener entre 10.000 y 15.000 euros por aparición. En el intervalo entre Supervivientes y pasó por TVE, como colaboradora puntual en “DCorazón”. se calcula que cobraba entre 600 y 1.000 euros por programa.

En total, sumando televisión, y las apariciones puntuales, Terelu Campos podría haber ingresado de momento este año entre 500.000 y 600.000 euros. A esta cifra tendríamos que sumar las exclusivas de prensa en las revistas de Lectura y semana, total un pastizal que le hace no conmoverse, por mucho que llore en su despedida en el teatro Calderón.

Creo que has hecho bien. este trabajo de actriz, no es lo tuyo. carecer de estudios de teatro y ni siquiera tienes el bachillerato, es un atrevimiento que se nos antoja desmesurado buscar un hueco en el mundo del teatro, en donde se sufre mucho y se cobra poco y es una profesión que merece un respeto de profesionalidad y hay que venir con la lección aprendida.

La vimos en su debut en Valladolid y nos dimos cuenta que no tenías pánico escénico, gracias a tu trato con el público en sus pasos televisivos, lo cual ya es mucho, pero su recorrido y deambular por el escenario era impreciso y en ocasiones rompiendo la cuarta pared sin darse cuenta; pero gracias a Cesar Lucendo que compartías papel y para más abundamiento era el creador y director de la obra de esta “Santa Lola”, le ayudo a sobrellevar el trago de un teatro lleno hasta la bandera en el estreno de Valladolid, para ver en vivo y en directo a la televisiva Terelu, hija de la periodista María Teresa Campos, regidora de todo un “clan televisivo” de hijas, nietos, cuñados, sobrinos y adláteres que siempre tuvieron y tienen un hueco en el mundo de la televisión de cotilleo, casi siempre hablando de ellos mismos, sus vicisitudes, problemas y amoríos.

De otra parte, ¡que habilidad la de Lara Dibildos, productora de esta “¡Santa Lola”, que contrato a una estrella de las tertulias para hacer caja con una obra que en siete meses se representó un total de cinco funciones en tres capitales, Valladolid, Murcia y Granada, llegando a Madrid al Teatro Calderón para intentar llegar a ocupar las 986 localidades y tener el teatro casi vacío!

Quizás Lara, deberías haber pensado que hubiera sido mejor cerrar en Málaga, “tierra de Campos” allí, seguro, que el morbo televisivo y el recuerdo de la matriarca de Terelu, se pondría en marcha el personal y llenaría cualquiera de los teatros de la bella ciudad de Málaga. Salvo el Soho de Antonio Banderas que, en unas declaraciones, se manifestó sobre el intrusismo de colaboradores televisivos que son “caras conocidas” y pueden arrastrar público a los patios de butacas.

Pero Madrid, por suerte y desgracia es un punto duro teatral, lleno teatros ocupados con obras a todas las horas del día e incluso en las mañanas y en las noches. Hay muchas obras y … muchos obreros buscando un hueco.

El público de Madrid no admite bromas y sabe a qué obra se puede ir y a cuál no. Son muchas en cartel y cientos de sesiones; pero Lara, se lo quiso jugar y hacer un cierre triunfal y fallo. Me inclino a pensar, que el pasado miércoles, en el Calderón, por desgracia, ha palmado.

Tenemos que respetar en conciencia la situación de Lara como productora que su misión consiste en no perder dinero y en este caso con la “Santa Lola” ha sido un éxito flagrante hasta llegar al Calderón. Lara interpretativamente es otra cuestión, está considerada como una buena actriz y sus apariciones en obras como En su faceta de actriz, ha colaborado en obras de teatro como La tía de Carlos (2001), Pato a la naranja, Vidas privadas (2003), Usted tiene ojos de mujer fatal (2008), El médico a palos (2009), de Molière, Brujas (2010), de Santiago Moncada, con dirección de Manuel Galiana, Testigo de cargo (2012) y Diez negritos (2014), ambas de Agatha Christie.

Concluye la aventura teatral de Terelu Campos, que este año ha cumplido sesenta y acumula más de cuatro décadas de trayectoria televisiva desde su debut en 1984, afrontaba con este proyecto su primera incursión profesional en los escenarios. Lo definió como «un reto a mis años» y lo vinculó a un deseo que compartía con dos figuras importantes en su vida: su madre, María Teresa Campos, y su amigo Paco Valladares.

Compaginando sus compromisos laborales con su faceta como actriz. Ha resultado la recepción de críticas en las redes y en el mundo del teatro opinando el intrusismo por su debut sobre las tablas sin una preparación previa en ninguna escuela, entrando a pecho descubierto con la única preparación que le ofrecía su paso por los platós de televisión y las tertulias de crítica y chismes sociales.

Vivió con emoción su última actuación al finalizar la misma, rompió a llorar, una demostración más de la falta de capacidad para saber solventar y sujetar sus emociones, algo imprescindible en el trabajo de actriz/actor dedicándole unas palabras de agradecimiento al público. “Quiero aprovechar para darle las gracias a todos ustedes por estar esta noche aquí, y a todas las personas que durante las funciones que hemos ido realizando a lo largo de nuestro país se han molestado también en acudir al teatro. Mi único objetivo siempre ha sido que lo pasaran bien. No había ninguna otra pretensión más que disfrutaran, se rieran, se olvidaran de los problemas, que por un momento… durante una hora y pico, la vida les sonriera” Rota en lágrimas al recordar a su madre, y ante un teatro casi vacío: ! el adiós agridulce de Terelu Campos !

Feliz por su última función, reconoció a su salida del teatro que “estoy muy contenta, es como si me hubiera quitado 25 kilos. Lo paso mal, lo importante es superarlo».

Con la mente puesta en otros compromisos (de momento) no piensa volver a subirse a los escenarios como actriz, (menos mal) No voy a mentir, de momento esto se ha acabado: ‘Santa Lola’ se ha acabado… luego, Dios dirá».