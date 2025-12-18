La palabra “microteatro”

El pasado lunes 15 de diciembre, La Real Academia Española (RAE) ha dado a conocer e la versión electrónica 23.8.1 del Diccionario de la lengua española (DLE). Esta versión de la edición en línea del diccionario constituye una muestra del trabajo de las Academias de este año, previa a la publicación de la edición 24.ª en 2026. En la presentación han intervenido el director de la Real Academia Española, Santiago Muñoz Machado, y la responsable del Instituto de Lexicografía, Elena Zamora.

En la edición en línea del Diccionario de la lengua española (DLE) ya se pueden consultar todos los artículos añadidos, como crudivorismo, microteatro, milenial o turismofobia.

El “microteatro”, es una fórmula teatral, para disfrutar de obras de una manera más íntima y, muchas veces, más divertidas. Con una duración que no suele ser de más de 15 minutos y un precio acorde, permite ver varias obras en una única salida.

El “microteatro”, se caracteriza porque solo unas pocas personas pueden ver la función cada vez, haciendo de la experiencia algo mucho más íntimo y, en cierto sentido, espiritual.

Dentro de la cartelera de Madrid, con obras de este pequeño formato, se caracterizan también por dar voz a nuevas voces, que luego 0cuparán,posiblemente los escenarios más prestigiosos. Igualmente, es habitual ver en muchas ocasiones a actores de prestigio, que optan por este formato para volver a sentir la cercanía con el público. Casi siempre con carácter humorístico incluso, casi siempre, con pocos actores.

Si somos unos enamorados del teatro, el “microteatro” es una opción a tener en cuenta, con cada vez más espacios multifuncionales que ofrecen la oportunidad de disfrutarlo, aunque quedan pocos sitios de realización y se está enfocando su salida a escena en importantes restaurantes y fiestas, sorprendiendo al personal. Lugares emblemáticos especializados en el microteatro, lo hemos tenido hace diez años en Madrid con la emblemática “La Casa de la Portera” y “La Pensión de las Pulgas”.

Actualmente tenemos alguna iniciativa como, “La escalera de Jacob” y “El salón de tu casa”, siendo, el primero un concepto bíblico que hace referencia a la unión entre el cielo y la tierra. Así, en La escalera de Jacob, situado en pleno Lavapiés, podemos encontrar un poquito de cielo en Madrid, para ese público alternativo que busca una oferta de ocio y teatro diferente.

Aunque dedicado al microteatro en Madrid, la oferta de “La escalera de Jacob”, es bastante más amplia. Podemos disfrutar de magia y también de mentalismo, así como de diferentes shows de improvisación. El humor e incluso la comedia en inglés tienen lugar en este pequeño teatro de Lavapiés que ha sabido hacer de la originalidad su apuesta de valor.

“El Salón de tu Casa”, es otra iniciativa teatral como consecuencia de la pandemia, aunque terminada la pandemia, este espectáculo no se ha mantenido, fue una iniciativa tan original que tenemos que comentarla.

“El salón de tu casa”, traía directamente la obra de teatro hasta tu hogar. Puesta en marcha por la directora teatral Inés Piñole junto con los actores Rosario Santesmases y Manolo Caro, la idea era que las personas que no pueden o que no les apetece, salir de casa pudiesen disfrutar igualmente de teatro de primera calidad. No solo es una opción interesante para personas con problemas de movilidad o mayores, para los que desplazarse hasta un teatro no siempre es muy agradable, sino que también funcionó muy bien con grupos de amigos y despedidas de solteros diferentes.

Representaban “El Método Le Brun para la Felicidad”, consiguiendo que le adjudicaran el Premio Nacional de Teatro al dramaturgo Juan Mayorga, por su creación y puesta en marcha de la obra, si bien es un formato perfecto para cualquier tipo de obra breve. Esta concretamente tenía una duración de media hora.

El «Método Le Brun para la Felicidad» no es una filosofía de vida, sino el título de una obra de Juan Mayorga, que explora la felicidad a través del arte y la expresión, donde un personaje “Le Brun”, usa el método del pintor Charles Le Brun, de expresar las 19 emociones humanas para ayudar a su asistente a sentir. Al final, ella lucha por encontrar su propia felicidad auténtica más allá de la actuación, reflexionando sobre la diferencia entre alegría y felicidad. En esencia, es una pieza corta que usa muy rápidamente, la representación de las emociones para indagar en lo que significa ser feliz, contrastando la técnica con la realidad emocional y en un breve tiempo de duración.

Un año más, un importante número de novedades incorporadas al diccionario pertenecen al campo de las ciencias. En esta ocasión cabe destacar términos como gravitón, del ámbito de la física; termoquímico, de la química, o las voces del área médica: cuperosis, narcoléptico y ovulatorio. Del campo de la meteorología se incorporan las palabras engelamiento y engelante.

Asimismo, la obra añade no solo términos y expresiones, sino también nuevas acepciones a entradas recogidas con anterioridad. Es el caso de “la voz directo”, que incorpora la acepción referente a una emisión radiofónica, televisiva o en línea, cuando esta se transmite a la vez que se realiza, o la aplicada en el boxeo, “directo” que designa el golpe que se da, proyectando el puño hacia delante en línea recta a la cara del contrario.

También incorpora nuevas voces y acepciones procedentes del lenguaje coloquial. Así, “brutal” añade una acepción nueva con el significado de ‘magnífico’ o ‘maravilloso’. “Chapar”, incluye una quinta acepción para el sentido de ‘cerrar un establecimiento’, como en El club chapa a las 23 h. Se añaden también el acortamiento “eco”, para denominar coloquialmente a una ecografía, y el término “marcianada”, para un dicho o hecho raro, extravagante o disparatado.

El Diccionario de la lengua española suma, asimismo, expresiones y formas complejas, es decir, aquellas compuestas por más de una palabra. En la actual versión 23.8.1 ya se pueden consultar las definiciones de alfombra mágica, foto de familia, juguete roto y meter o poner la directa.

Ser incorporan en esta versión, la 23.8.1, términos Internet, distintos términos llegados desde el ámbito de las comunicaciones digitales. Se incorpora como término plenamente adaptado a la ortografía del español el verbo loguearse, con el significado de acceder mediante identificación y contraseña a una computadora, a un sitio web o a un programa, red o sistema informáticos.

Se añaden como extranjerismos crudos, es decir, manteniendo la grafía de la lengua de la que proceden y, por tanto, debiéndose escribir en cursiva, los términos gif, hashtag, mailing y streaming.

El Diccionario de la lengua española cuenta con la participación de las 23 academias de la lengua española presentes en todo el mundo, lo que hace de esta obra lexicográfica una referencia panhispánica. Se añaden en esta versión términos como morro, usado coloquialmente en El Salvador y México para nombrar a un niño o muchacho, o nuevas acepciones de la palabra cubetera, que en Bolivia, Chile y Cuba designa, por ejemplo, el recipiente con hielo para mantener frías las botellas mientras se consume la bebida.

Un año más, un importante número de novedades incorporadas al diccionario de la lengua para nuestro uso y disfrute en la ampliación del idioma español y acercarnos más al suelo del ciudadano que comienza a utilizar un termino y se convierte en uso generalizado.