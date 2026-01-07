Madrid levanta el telón a un viaje escénico entre Europa y Latinoamérica

Los Teatros del Canal de la Comunidad de Madrid han presentado su programación para 2026, una temporada que apuesta por la diversidad de lenguajes, temáticas y formatos, situando el foco en la creación europea e hispanoamericana. La nueva cartelera entrelaza la tradición y la experimentación en una mirada conjunta sobre el presente, reuniendo a grandes figuras de la escena internacional y del teatro en español.

Entre los nombres destacados figuran las actrices Isabelle Huppert y Malena Alterio, los cineastas Fernando León de Aranoa y Amos Gitai, y la dramaturga Romina Paula , junto a otros creadores de referencia.

La temporada comenzará del 18 al 22 de febrero con Sombras, por supuesto, de Romina Paula , una pieza íntima sobre la memoria y los vínculos no expresados. A primeros de marzo (5, 6 y 7), Amos Gitai subirá a escena Golem , una potente reinterpretación del mito que cuestiona el progreso y la violencia contemporánea.

Del 18 al 21 de marzo, Martina Cabañas presentará La curva del tiempo, una obra que fusiona ciencia y ficción para indagar en la fragilidad humana. Poco después, del 26 de marzo al 19 de abril, Malena Alterio y Carmen Ruiz protagonizarán La vida extraordinaria, dirigida por Mariano Tenconi , una celebración de la amistad y la existencia cotidiana.

El creador suizo Christoph Marthaler regresará los días 4 y 5 de abril con The Summit , sátira punzante sobre el mundo actual. Le seguirá, del 10 al 12 de abril , la icónica Isabelle Huppert en Berenice , dirigida por Romeo Castellucci , monólogo que profundiza en la soledad y el poder.

En abril también se estrenarán Mami , de Mario Banushi (24 y 25), una reflexión sobre la relación materna, y Feos , adaptación de Aline Kuppenheim basada en un texto de Mario Benedetti , que aborda la exclusión y el deseo.

La mirada al teatro clásico llegará con Declan Donnellan y su versión de Medea (del 30 de abril al 3 de mayo), y con La dama boba de Lope de Vega (del 28 de mayo al 14 de junio), revisada con una lectura fresca y actual.

El cierre de temporada reunirá la sobriedad de Paco de la Zaranda en Quien sea llega tarde (del 10 al 21 de junio), y la esperada adaptación teatral de Los lunes al sol dirigida por Fernando León de Aranoa (del 17 al 28 de junio), que llevará a escena la lucha de la dignidad obrera.

Con esta programación, los Teatros del Canal confirman su vocación de ser un espacio de diálogo entre culturas y generaciones, donde la creación contemporánea se encuentra con la memoria del teatro clásico.