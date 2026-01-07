  • ESP
    España América
Cultura Cine y Teatro

Temporada 2026 en los Teatros del Canal

Madrid levanta el telón a un viaje escénico entre Europa y Latinoamérica

La nueva programación combina tradición, innovación y reflexión con nombres como Isabelle Huppert, Malena Alterio, Fernando León de Aranoa o Amos Gitai

Madrid levanta el telón a un viaje escénico entre Europa y Latinoamérica
Archivado en: Cine y Teatro

Más información

Tommy Lee Jones y su hija Victoria,

Detalles escalofriantes emergen en la misteriosa muerte de la hija de Tommy Lee Jones, ex estrella infantil

Brigitte Bardot

Fallece a los 91 años Brigitte Bardot, mito del cine francés y símbolo sexual de tres generaciones

Los Teatros del Canal de la Comunidad de Madrid han presentado su programación para 2026, una temporada que apuesta por la diversidad de lenguajes, temáticas y formatos, situando el foco en la creación europea e hispanoamericana. La nueva cartelera entrelaza la tradición y la experimentación en una mirada conjunta sobre el presente, reuniendo a grandes figuras de la escena internacional y del teatro en español.

Entre los nombres destacados figuran las actrices Isabelle Huppert y Malena Alterio, los cineastas Fernando León de Aranoa y Amos Gitai, y la dramaturga Romina Paula , junto a otros creadores de referencia.

La temporada comenzará del 18 al 22 de febrero con Sombras, por supuesto, de Romina Paula , una pieza íntima sobre la memoria y los vínculos no expresados. A primeros de marzo (5, 6 y 7), Amos Gitai subirá a escena Golem , una potente reinterpretación del mito que cuestiona el progreso y la violencia contemporánea.

Del 18 al 21 de marzo, Martina Cabañas presentará La curva del tiempo, una obra que fusiona ciencia y ficción para indagar en la fragilidad humana. Poco después, del 26 de marzo al 19 de abril, Malena Alterio y Carmen Ruiz protagonizarán La vida extraordinaria, dirigida por Mariano Tenconi , una celebración de la amistad y la existencia cotidiana.

El creador suizo Christoph Marthaler regresará los días 4 y 5 de abril con The Summit , sátira punzante sobre el mundo actual. Le seguirá, del 10 al 12 de abril , la icónica Isabelle Huppert en Berenice , dirigida por Romeo Castellucci , monólogo que profundiza en la soledad y el poder.

En abril también se estrenarán Mami , de Mario Banushi (24 y 25), una reflexión sobre la relación materna, y Feos , adaptación de Aline Kuppenheim basada en un texto de Mario Benedetti , que aborda la exclusión y el deseo.

La mirada al teatro clásico llegará con Declan Donnellan y su versión de Medea (del 30 de abril al 3 de mayo), y con La dama boba de Lope de Vega (del 28 de mayo al 14 de junio), revisada con una lectura fresca y actual.

El cierre de temporada reunirá la sobriedad de Paco de la Zaranda en Quien sea llega tarde (del 10 al 21 de junio), y la esperada adaptación teatral de Los lunes al sol dirigida por Fernando León de Aranoa (del 17 al 28 de junio), que llevará a escena la lucha de la dignidad obrera.

Con esta programación, los Teatros del Canal confirman su vocación de ser un espacio de diálogo entre culturas y generaciones, donde la creación contemporánea se encuentra con la memoria del teatro clásico.

GRAN SELECCIÓN DE OFERTAS MULTI-TIENDA

TABLETS

ACTUALIZACIÓN CONTINUA

Almacenamiento externo Dispositivos Wifi Impresoras Portátiles Tablets
SuperChollos Ofertas Oro Ofertas Plata Ofertas Bronce

CONTRIBUYE CON PERIODISTA DIGITAL

QUEREMOS SEGUIR SIENDO UN MEDIO DE COMUNICACIÓN LIBRE

Buscamos personas comprometidas que nos apoyen

COLABORA
Autor

Paul Monzón

Redactor de viajes de Periodista Digital desde sus orígenes. Actual editor del suplemento Travellers.

Lo más leído

PERIODISTA DIGITAL, SL CIF B82785809
Avenida de Asturias, 49, bajo
28029 Madrid (España)
Tlf. (+34) ‎91 173 11 26
[email protected]