«Grito, boda y sangre»: Una hazaña teatral con interpretación de lingüística manual

Llega al Teatro María Guerrero del Centro Dramático Nacional, “Grito, Boda y Sangre”, texto de Federico García Lorca con una peculiaridad, el ser una obra para sordos y su ejecución actoral, está basada en los signos que se desarrollan con las manos los dedos y el cuerpo. Una experiencia, más bien una experimentación en la cual los actores son mudos y se entienden con el idioma de los signos denominado, lengua de señas o lengua de signos. Es un sistema viso-gestual-especial independiente de las lenguas orales, con su propia gramática, sintaxis y vocabulario. Es el idioma natural utilizado por la comunidad sorda, basado en movimientos de manos, expresiones faciales y corporales.

La obra, sacada del libro de Federico García Lorca consiste en dos adolescentes que están solas en clase mientras sus compañeros disfrutan de una obra de teatro. Podría parecer que están castigadas, pero no han decidido refugiarse allí porque son sordas y la obra no es accesible para ellas. Pero en lugar de dejarse dominar por el aburrimiento y el desánimo, optan por echar a volar su imaginación jugando a interpretar Bodas de sangre y otros textos de Federico García Lorca.

Lo que empieza como un juego se convierte en un viaje onírico, donde el aula se transforma y la poesía cobra vida: la pizarra revela ilustraciones del poeta, los objetos se metamorfosean y los límites entre realidad y ficción se desdibujan. A través del universo simbólico de Bodas de sangre, las protagonistas exploran el deseo, la pérdida y la tragedia de la juventud truncada: la muerte, no solo del cuerpo sino también de los sueños, cuando se crece sin referentes ni espacios donde imaginarse un futuro.

Esto. no es solo un homenaje a Lorca. Es también una declaración de deseo: la de dos jóvenes que imaginan otro lugar posible desde el arte, donde su lengua y su mirada sean centro y no margen. Un espectáculo visual, poético, bilingüe y con vibrante música en directo, que celebra la fuerza transformadora del teatro y el derecho a soñar, en voz alta o en lengua de signos.

“Grito, boda y sangre”, es una declaración de intenciones: la de dos jóvenes que han crecido sin referentes y se rebelan contra una realidad que amenaza sus posibilidades de desarrollo, su acceso a la cultura y su felicidad futura.

La estructura del montaje arranca en el mundo real, con las dos jóvenes sordas que tienen que enfrentarse a la injusticia de crecer sin referentes, creyendo que su futuro soñado como actrices de teatro no es posible. Posteriormente, la acción se traslada al plano imaginario, con la representación de Bodas de sangre de Lorca, una historia de amor, celos, traición y opresión. Son cuatro mujeres protagonistas del montaje viven unas violencias que las condicionan, por un lado, la madre, una violencia física, ya que su marido y su hijo fueron asesinados. La novia, una violencia más estructural, que le impiden casarse con un hombre de una familia más pobre, y las dos adolescentes sordas, con una violencia normalizada e invisibilizada que les impide poder desarrollarse en función de lo que desean y sueñan.

Este montaje está concebido en lengua de signos y se combina con elementos visuales con música y lengua oral. Un proyecto que Ángela Ibáñez Castaño, primera directora sorda en dirigir un montaje en el Centro Dramático Nacional, espera que suponga un antes y un después: Según Ángela, la primera vez que se hace algo en cualquier sitio crea un precedente. Espero que vaya bien y surjan oportunidades para otras personas sordas”. Pero no solo es un espectáculo para que las personas sordas disfruten en igualdad de condiciones, sino que espera que además pueda marcar al público oyente: «Que el mundo y la cultura de las personas sordas sean un descubrimiento y que vean que la lengua de signos tiene mucha riqueza».

“Grito, boda y sangre”, no solo es un homenaje al poeta, sino también una declaración de intenciones: la de dos jóvenes que han crecido sin referentes y se rebelan contra una realidad que amenaza sus posibilidades de desarrollo, su acceso a la cultura y su felicidad futura. Con texto de Iker Azkoitia, dirección de Ángela Ibáñez Castaño y dirección asociada de Julián Fuentes Reta.

Sobre las tablas, la lengua de signos se fusiona con otras formas de expresión como visual vernácula, poesía visual, danza de signos, sombras chinescas y títeres, entre otros. Mari López y Emma Vallejo, son las actrices que se atreven a dar vida a este proyecto haciendo durante la obra, la interpretación de 11 personajes, lo que ha supuesto para ellas trabajar con un amplio abanico de artes escénicas, al ser interpretaciones que no han hecho nunca antes. ha su principal reto tras una dura preparación.

La propuesta se desarrolla en una escenografía viva, firmada por Laura Ordás y José Luis Raymond, que comienza en un aula que va transformándose y en la que la poesía cobra vida. Asimismo, se observa cómo los objetos se metamorfosean y los límites entre realidad y ficción se desdibujan, gracias al trabajo de Nuria Henríquez Navarro en la iluminación, y en la coreografía y la técnica de títeres de la Productor, Zero en Conducta.

La música es un elemento fundamental. Diego Illán y Josete Ordóñez, se han encargado de la dirección y composición musical, acompañan sobre el escenario a las dos actrices e interpretan la banda sonora de la obra, que incluye guitarras, pandereta y cajón. La incorporación de la música nos ayuda a entender emocionalmente lo que la persona sorda está viendo. Los músicos han tocado sobre un trabajo de movimiento preexistente. A los oyentes nos ponen música y bailamos.

El Teatro María Guerrero, en su condición de teatro público, asume la responsabilidad de garantizar el acceso a la cultura en condiciones de igualdad, en coherencia con el marco normativo vigente que reconoce la accesibilidad y la participación en la vida cultural como derechos fundamentales.

En aplicación de este compromiso, la exhibición del espectáculo incorpora una serie de medidas de accesibilidad orientadas a facilitar el acceso, la comprensión y el disfrute de la obra por parte de públicos diversos. Con estas medidas, el dramático refuerza su compromiso con el desarrollo de políticas culturales inclusivas y con el acceso universal a la cultura, en línea con su función de servicio público y con las obligaciones recogidas en la normativa estatal en materia de accesibilidad y no discriminación.

Ángela Ibáñez Castaño. es la directora de esta obra y su condición de ser sorda supone, un acto de reivindicación, de memoria y de libertad. Reivindicación de una lengua—la lengua de signos—que aún hoy está ausente de los escenarios, como si el acceso al teatro no fuera un derecho para todos. Esta puesta en escena no es una traducción accesoria, sino una creación concebida en lengua de signos desde el inicio. Y eso transforma todo: la energía, el lenguaje visual, el modo en que los cuerpos narran.

Este espectáculo ofrece una experiencia sensorial que aúna un teatro bilingüe, y se convierte en una propuesta donde oyentes y personas sordas puedan compartir la misma emoción desde códigos distintos, pero en igualdad de condiciones. Es también un viaje hacia una herida compartida: la muerte de la juventud. No solo la muerte física, sino la de los sueños cuando creces sin referentes, creyendo que los futuros posibles no son para ti. Esa injusticia, cotidiana y silenciosa, es el verdadero trasfondo de esta tragedia. Grito, boda y sangre no solo ofrece una nueva forma de mirar a Federico Garcia Lorca. También es una invitación a mirar el teatro y al mundo desde otro lugar.

Ángela, Ibañez Castaño, directora de la obra, es sorda de nacimiento. Licenciada en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid y Máster en Justicia Criminal por la Universidad Carlos III de Madrid, se incorporó al mercado laboral en Fundación Universia, pero decidió dejarlo para dedicarse profesionalmente a su otra pasión, el cine y las artes escénicas. Se incorporó a «Una mirada diferente» en el Centro Dramático Nacional donde se creó «Cascaras vacías», obra que fue estrenada con gran éxito en el Teatro María Guerrero. Además, el pasado año ha dirigido y protagonizado un cortometraje amateur titulado «No te quiero».

Su pasión ha sido y es expresar el arte utilizando todos los medios que estén a su alcance, el dibujo, la fotografía, la expresión corporal y su lengua. Está orgullosa de pertenecer a la comunidad sorda, un mundo diferente al que la sociedad en general no está habituada, por eso le gusta ser la intermediaria de los dos mundos.

Ha trabajado con directores como Laila Ripoll, Ernesto Caballero, Julián Fuentes y Marco Paiva en producciones del Centro Dramático Nacional. Especializada en teatro en lengua de signos, se formó en la Universidad Jean Jaurès (Toulouse) y ha trabajado en proyectos escénicos bilingües, como la recitación de poesía de Ángela Segovia en Las Naves Matadero. En 2024 finalizó la primera traducción al español signado de una obra del Siglo de Oro junto a la Compañía Nacional de Teatro Clásico. En abril de 2025 presentó la primera muestra bilingüe en castellano oral y lengua de signos dentro del taller Dama Signa, una propuesta pionera que investiga el cruce entre teatro clásico y arte sordo. Con la adaptación de Bodas de sangre para el Centro Dramático Nacional, se estrena como directora, profundizando en una nueva forma de lenguaje escénico.

Las dos actrices que dan vida a esta obra, son Mari López y Emma Vallejo, ambas sordas, la primera, Mari López es una actriz sorda española, destacada por su trabajo en teatro junto a Emma Vallejo, y está defendiendo la lengua de signos como base dramatúrgica, y ha participado en diversas producciones. Promueve el uso de la lengua de signos (LSE) no solo como accesibilidad, sino como una herramienta artística fundamental en el teatro.

Por su parte, Emma Vallejo también sorda, realizo las artes escénicas en Getxo, en el laboratorio escénico, La Dama Signa, compañía impulsada por la Compañía Nacional de Teatro Clásico, un espacio de investigación coordinado por Ángela Ibáñez y Julián Fuentes Reta que explora nuevas formas de integración entre la lengua oral y la lengua de signos en la escena contemporánea. Ha experimentado su trabajo en La Iliada de Homero; Tres sombreros de Copa de Miguel Mihura en la Escuela Utopian; El manual básico de lenguas de signos para romper corazones, de Edgar Córcoles y ahora en el María Guerrero, Gritos de boda y Sangre. En el cine tiene proceso la grabación de “mal nombre” y ha presentado, por medio de Amazon Prime, “Atasco” y realizado con Mediaset un personaje fijo en serie “Romi”.

Estoy escribiendo- comenta Emma-, mi propia obra de teatro y produciendo unas canciones que compuse hace un año aproximadamente. Todavía no se las fechas en las que saldrán ambos proyectos, pero me hace mucha ilusión que ya estén en marcha. Sé que este mundo es muy difícil, y personalmente, el síndrome del impostor suele ser constante en mí, pero aun así me llena tanto, que solamente el sentimiento al subirse a un escenario compensa todo lo malo que estes viviendo. No sé si en algún momento podré vivir solo de esto, pero si no, sé que siempre formará parte de mi vida, sea en menor o en mayor medida.

Esta producción del Centro Dramático Nacional podrá verse hasta el 1 de marzo de 2026 en la Sala de la Princesa del Teatro María Guerrero.